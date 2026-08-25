Cáscara de banano para las plantas: ¿sirve como abono?

La cáscara de banano es rica en potasio, fósforo y otros nutrientes esenciales que ayudan al desarrollo de las plantas, fortalecen sus raíces y favorecen la floración. Foto: Getty Images

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Por lo general la cáscara de banano suele terminar en la basura, pero ¿qué pasaría si, en lugar de desecharla, la aprovechamos para cuidar nuestras plantas? Este residuo puede utilizarse de diferentes maneras y aportar algunos nutrientes al suelo.

De acuerdo con el portal especializado Kave Home, cuando dejamos de ver estos restos como desechos, podemos entenderlos como parte de un ciclo. La cáscara de banano es rica en potasio, fósforo y otros nutrientes esenciales que ayudan al desarrollo de las plantas, fortalecen sus raíces y favorecen la floración.

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¿Cómo usar la cáscara de plátano en las plantas?

InfoCampo señala que existen cuatro formas de aprovechar esta cáscara como parte del cuidado de las plantas.

1. Enterrarla directamente en la tierra

Una de las formas más sencillas es cortar la cáscara en trozos pequeños y enterrarla cerca de las raíces. De esta manera, se descompone lentamente y aporta nutrientes de forma progresiva.

2. Preparar un fertilizante líquido

Otra opción es dejar las cáscaras en agua durante uno o dos días para obtener una infusión suave que luego puede utilizarse para regar las plantas y aportarles algunos nutrientes, especialmente en el caso de las plantas de interior.

3. Añadirla al compost

Las cáscaras también pueden integrarse al compost para contribuir a su transformación en abono natural. Así, un residuo que normalmente terminaría en la basura puede volver al ciclo de la materia.

4. Secarlas y triturarlas

También es posible secar las cáscaras y convertirlas en polvo. De esta manera, se pueden almacenar y utilizar poco a poco. Al espolvorearlas sobre la tierra, los nutrientes se liberan gradualmente.

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Antes de utilizar la cáscara de banano, lo recomendable es utilizar cáscaras limpias y retirar cualquier resto de productos químicos. Además, no es necesario poner grandes cantidades en la tierra, ya que el exceso de materia orgánica puede atraer insectos.

¿Qué otros residuos puede utilizar para el cuidado de las plantas?

Cáscaras de frutas y verduras: aportan materia orgánica y nutrientes al descomponerse.

Cáscaras de huevo: trituradas, aportan calcio al suelo.

Posos de café: aportan materia orgánica y pueden ayudar a mejorar la estructura del suelo.

Hojas secas: funcionan como material seco y ayudan a equilibrar el compost.

Papel y cartón sin tinta: pueden utilizarse como material seco para el compost o como cobertura para ayudar a conservar la humedad.

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