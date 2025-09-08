Choclo de Oro: el arbusto ornamental llamativo que adornará su jardín

Es una planta atractiva que se destaca por sus hojas modificadas Foto: Pixabay

Si usted quiere una planta que no solo aporte color, sino también un aire exótico y elegante al jardín, el Choclo de oro es una excelente elección. Este arbusto tropical se distingue por sus racimos dorados de los que surgen delicadas flores blancas, creando un contraste que difícilmente pasa desapercibido.

El Choclo de oro (Pachystachys lutea), también conocido como planta del camarón dorado o planta de piruleta, es un arbusto perenne tropical de tallo blando originario de las regiones tropicales de América, específicamente de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia y América Central. Esta especie perteneciente a la familia de las acantáceas se caracteriza por alcanzar una altura de entre 90 a 120 cm, convirtiéndose en una presencia notable en jardines tropicales y subtropicales alrededor del mundo.

La característica más llamativa de esta planta son sus flores blancas, con forma alargada, que tiene una vida breve, estas aparecen poco a poco entre brácteas amarillas brillantes agrupadas en racimos muy vistosos. Estas flores se producen de manera continua durante los meses cálidos, lo que convierte al Choclo de oro en una planta ornamental muy apreciada.

Como planta ornamental cultivada, el Choclo de oro ha ganado reconocimiento internacional, incluyendo el prestigioso Premio al Mérito de Jardinería de la Royal Horticultural Society. Su popularidad se debe tanto a su atractivo visual como a su facilidad de mantenimiento, características que la han establecido como una opción favorita entre jardineros de diferentes niveles de experiencia.

Luz

El Choclo de oro requiere pleno sol para tener un buen crecimiento y además una floración abundante con sus características hojas amarillas llamativas. Las condiciones de luz solar intensa favorecen el desarrollo óptimo de esta planta tropical, permitiendo que exprese todo su potencial ornamental tanto en follaje como en producción floral.

Sin embargo, lo mejor, si está en zonas cálidas, es ponerla a sol parcial, pues a veces necesitara un respiro de los rayos intensos del mediodía. Ojo, en condiciones de luz insuficiente, la planta puede desarrollar crecimiento alargado y mostrar una reducción notable en la floración.

Para cultivos en interior, prospera mejor cerca de ventanas brillantes con luz indirecta intensa, y tiene la capacidad adaptativa de ajustar la orientación de sus hojas para optimizar la captura lumínica incluso en condiciones subóptimas.

Clima

El rango de temperatura ideal para el Choclo de oro oscila entre 20-38°C , aunque demuestra una tolerancia moderada soportando desde 5°C hasta 43°C .

Tenga en cuenta que aunque puede tolerar bajas temperaturas, la sensibilidad al frío puede manifestarse a través de caída de hojas, amarillamiento del follaje o crecimiento atrofiado cuando las temperaturas descienden cerca del límite inferior de tolerancia. Por el contrario, el estrés por calor extremo puede causar marchitamiento o quemaduras foliares.

Riego

El programa de riego del Choclo de oro debe ser cada 1-2 semanas , pues tiene una preferencia clara por humedad constante sin encharcamiento, eso sí, manteniendo un equilibrio delicado entre hidratación adecuada y prevención de problemas radiculares por exceso de agua. El riego regular dentro de este intervalo es óptimo para replicar las condiciones naturales de humedad de la selva tropical.

Como planta que exhibe tolerancia moderada a la sequía, el Choclo de oro puede soportar períodos ocasionales sin riego, pero su rendimiento óptimo se logra manteniendo consistencia en riego. Es crucial evitar tanto la deshidratación severa como el encharcamiento, ya que sus raíces son susceptibles a la pudrición en condiciones de humedad excesiva.

Este es un tip: proporcionar riegos profundos pero espaciados que permitan que el sustrato se drene adecuadamente entre aplicaciones.

Humedad

El Choclo de oro requiere humedad media ambiental, pero se beneficia enormemente de la nebulización regular para mantener la humedad atmosférica que refleje las condiciones húmedas de sus orígenes. Esta práctica es especialmente importante cuando se cultiva como planta de interior, donde los ambientes suelen ser más secos que su hábitat natural, ayudando a replicar los sotobosques tropicales.

Abono

La fertilización del Choclo de oro debe realizarse mensualmente durante su temporada de crecimiento utilizando fertilizantes ricos en nitrógeno que apoyen tanto el follaje vigoroso como la producción abundante de sus llamativas flores amarillas.

Es fundamental utilizar una dilución al 50% de la concentración recomendada para prevenir la sobre-fertilización y evitar la quemadura de raíces, especialmente considerando la sensibilidad de esta especie tropical a los excesos nutricionales.

Sustrato

El Choclo de oro requiere un sustrato con excelente aireación para prevenir la pudrición radicular, siendo crucial una mezcla para macetas bien drenante enriquecida con perlita y turba que proporcione la aireación necesaria.

Para aquellos sin acceso a perlita, la arena puede servir como alternativa efectiva. La composición ideal incluye arena, marga, calcáreo y arcilla en proporciones que permitan drenaje rápido mientras retienen algo de humedad para satisfacer las necesidades hídricas de la planta.

Plagas y Enfermedades

Las principales plagas que afectan al Choclo de oro incluyen la cochinilla harinosa , que causa daño significativo al chupar la savia de tallos y hojas, debilitando la planta y promoviendo el crecimiento de moho negruzco que afecta tanto la estética como el crecimiento. Los escarabajos de las hojas también representan una amenaza importante, siendo insectos coloreados de 10-20 mm que roen hojas y pétalos, creando pequeños agujeros redondos dispersos por toda la superficie foliar.

La deficiencia de nutrientes es un problema común que se manifiesta como amarillamiento masivo de hojas, comenzando desde la base o las puntas de la planta, y puede controlarse mediante fertilización regular con productos solubles en agua o aplicaciones foliares para absorción rápida.

Ojo, la falta de riego también puede causar marchitamiento y debe tratarse con hidratación cuidadosa, evitando el encharcamiento que podría abrumar las raíces. Para el control de escarabajos, en casos leves se recomienda remoción manual, mientras que infestaciones graves requieren insecticidas orgánicos como aceite de neem o piretro, seguidos por sintéticos si es necesario.

