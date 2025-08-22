Cinco plantas aromáticas que puede sembrar en casa: beneficios y cuidados

En Colombia, existen alrededor de 6.000 especies de plantas aromáticas y medicinales, entre nativas, naturalizadas y foráneas. // Getty Images. Foto: Getty Images

Las plantas aromáticas son aquellas especies que liberan aceites esenciales con aromas intensos y característicos. Desde tiempos antiguos han sido utilizadas en la cocina, la medicina tradicional y hasta en rituales por sus múltiples beneficios. Actualmente siguen siendo muy populares porque aportan sabor a los alimentos y se pueden cultivar fácilmente en casa, algunas en pequeños espacios como balcones o terrazas y otras en huertas en las que pueden crecer sin limitaciones.

Yuly Forero Pedraza, administradora ambiental y fundadora de cultivando vida, un negocio verde avalado por la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), menciona cuáles son las cinco plantas aromáticas que puede sembrar en casa, ya sea en huerta o maceta, así como sus cuidados y beneficios.

Lavanda

La lavanda es una planta aromática que necesita espacio para crecer y desarrollarse adecuadamente. De acuerdo con Forero, se puede sembrar en macetas, pero deben ser redondas y profundas. Sus flores, además de embellecer el jardín, son la parte donde se concentran la mayoría de aceites esenciales.

Beneficios

Conocida por sus propiedades calmantes y tranquilizantes, la lavanda ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y favorece el descanso. Adicional, sus flores atraen polinizadores como mariposas y colibríes, y funcionan como repelente natural de insectos.

Cuidados

La lavanda requiere buena luz, un suelo bien drenado y un riego controlado para evitar excesos de humedad. “Cuando se cultiva en maceta, es clave garantizar que tenga suficiente espacio y profundidad para que la planta desarrolle sus raíces y florezca con fuerza”, dice la experta.

Recomendaciones

Las flores de lavanda pueden aprovecharse en infusiones, pero con precaución. “No todas las personas pueden consumirlas. No son recomendadas para niños menores de 12 años, mujeres en estado de gestación o lactancia, ni para personas con condiciones médicas específicas”, advirtió Forero. En caso de querer consumirla, siempre es mejor consultar al médico.

Para preparar una infusión, la administradora ambiental recomienda usar solo un pequeño cogollo o ramita en una taza de agua, procurando que el líquido no quede muy cargado.

Romero

El romero es una planta aromática muy resistente que se adapta bien a suelos secos y con poca humedad. Por esta razón, no se recomienda sembrarlo junto a plantas como la lechuga, que necesitan mayor humedad, sino con especies de requerimientos similares, como el orégano y el tomillo.

Beneficios

El romero tiene múltiples usos tanto en la cocina como en la medicina tradicional. En infusión puede ayudar a estimular el apetito y favorecer la digestión. También se utiliza de manera tópica en preparaciones con alcohol para aliviar dolores musculares y de migraña. Además, es conocido por su uso capilar: “El típico es el que usamos para el cabello. Lo ponemos en agüita, lo hervimos y se convierte en un tónico que fortalece el crecimiento”, señaló la experta.

Cuidados

Al igual que otras aromáticas, el romero se desarrolla mejor en macetas amplias y con buena profundidad. Es fundamental realizar podas periódicas, al menos una vez al mes, para mantener la planta sana y estimular su crecimiento. Necesita mucha luz solar directa, al menos seis horas al día, requiere un suelo bien drenado para evitar problemas de pudrición de raíces y se debe regar moderadamente.

Recomendaciones

Forero recomienda sembrar romero junto a otras plantas resistentes a la sequía, como orégano o tomillo, para evitar que su crecimiento se vea afectado por la diferencia en necesidades de riego.

Manzanilla

La manzanilla es una planta propia de climas templados y fríos, por lo que no se adapta bien a zonas cálidas. Su principal atractivo son las flores, ya que en ellas se concentran los aceites esenciales y las propiedades medicinales, al igual que ocurre con la lavanda.

Beneficios

La manzanilla es ampliamente reconocida por sus usos medicinales. Sus flores tienen un efecto calmante que ayuda a tratar afecciones de la piel como quemaduras y sarpullidos, pues disminuyen la irritación y favorecen la cicatrización. Además, en la tradición popular se utiliza para aliviar malestares estomacales causados por indigestión y para reducir la ansiedad o el estrés.

Cuidados

Al sembrar manzanilla en maceta, se aconseja usar recipientes amplios que permitan un buen desarrollo de la planta. “A mayor cantidad de tierra o espacio, mayor es la producción; hay más follaje, más hojas y, sobre todo, más flores”, explicó Forero.

Para estimular la floración, La administradora ambiental recomienda fertilizar con potasio. Una opción casera es preparar un té de potasio con cáscaras de banano.

Recomendaciones

La manzanilla se cultiva mejor en ambientes frescos, lejos de climas cálidos que puedan limitar su desarrollo. Sus flores se pueden recolectar para preparar infusiones relajantes, cataplasmas calmantes para la piel o extractos para cosmética natural. Forero aconseja mantener una fertilización periódica y garantizar suficiente espacio para que la planta crezca fuerte y abundante.

Albahaca

La albahaca es una de las aromáticas más versátiles y conocidas, con múltiples variedades como la albahaca limón, genovesa o morada. Independientemente de la especie, todas comparten propiedades medicinales y culinarias. Se puede sembrar en climas cálidos, templados y fríos, siempre que haya buena disponibilidad de luz solar, ya que no es una planta de sombra.

A diferencia de otras aromáticas perennes como el romero o la lavanda, la albahaca es de ciclo corto, es decir, es anual y, por lo general, no supera el año de vida.

Beneficios

La albahaca es reconocida por sus propiedades medicinales y gastronómicas. En la salud, funciona como un analgésico natural para aliviar dolores estomacales por indigestión, cólicos menstruales y dolores de cabeza. En la cocina, es un ingrediente esencial en recetas mediterráneas, como la salsa pesto, ensaladas o como complemento fresco para pizzas y pastas.

Cuidados

La albahaca se adapta bien a macetas de diferentes tamaños, incluso pequeñas, ya que lo más importante es aprovechar sus hojas antes de que termine su ciclo. Es fundamental ubicarla en un lugar con luz solar directa y asegurarse de cortar las flores cuando aparezcan, para mantener una producción abundante de hojas. Un riego constante, pero sin encharcar, favorece su crecimiento saludable.

Recomendaciones

Para tener albahaca fresca durante todo el año, Forero sugiere sembrar varias plantas en diferentes momentos, de manera escalonada. Así, cuando una complete su ciclo, otra estará lista para la cosecha.

Prontoalivio (Lippia alba)

El prontoalivio, cuyo nombre científico es Lippia alba, es una planta aromática y medicinal ampliamente reconocida en Colombia y otros países de Latinoamérica, donde también se le conoce como “cura ya”, “sana todo” o “quita dolor”.

“Se trata de un arbusto que desarrolla tallos leñosos y por ello necesita macetas amplias y profundas para crecer adecuadamente. Sus hojas son el principal insumo medicinal, aunque produce pequeñas flores poco visibles. Se adapta fácilmente a diferentes climas: cálidos, templados o fríos, lo que la convierte en una planta resistente y versátil para la huerta casera”, comenta Forero.

Beneficios

Es una planta muy apreciada para aliviar diferentes tipos de dolor, como de cabeza, de oídos, musculares o estomacales. Sin embargo, uno de sus usos más reconocidos es para tratar síntomas de resfriados y gripes.

“Preparada en infusión, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a inducir sudoración, lo que contribuye a una recuperación rápida”, dice la experta.

Cuidados

El prontoalivio debe sembrarse en macetas profundas, ya que desarrolla un sistema arbustivo con tallos gruesos. Requiere buena exposición al sol y un riego regular, evitando encharcamientos. Aunque florece, lo más usado en las preparaciones medicinales son los cogollos o brotes tiernos, que concentran mayores propiedades.

Recomendaciones

Es una planta muy resistente y prácticamente inmune a plagas, lo que facilita su cultivo en casa. Para preparar infusiones se recomienda cosechar los brotes jóvenes de la parte superior de la planta, pues son los que tienen mayor concentración de compuestos activos.

