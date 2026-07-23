Cinco plantas trampa que debería poner en su jardín para alejar a las plagas

También conocida como maravilla, la caléndula es una de las plantas aromáticas más comunes. Foto: Pixabay

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No todas las plantas de la huerta están ahí para ser cosechadas. Algunas cumplen una misión igual de importante: atraer a las plagas para mantenerlas alejadas de los cultivos que realmente desea proteger. Esta estrategia, conocida como plantas trampa, aprovecha las preferencias naturales de insectos como pulgones, mosca blanca u orugas para desviar su atención hacia especies específicas y reducir los daños de forma natural.

A continuación, le presentamos cinco plantas que pueden convertirse en grandes aliadas para proteger su huerta o jardín.

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Caléndula

La caléndula (Calendula officinalis) es una planta reconocida por sus flores amarillas y anaranjadas, que, además de aportar color al jardín, producen néctar y compuestos aromáticos capaces de atraer numerosos insectos. Precisamente por esta capacidad se considera una planta trampa: actúa como un “señuelo” que concentra plagas como pulgones, trips y moscas blancas en sus hojas y flores, evitando que se desplacen hacia los cultivos más sensibles.

Sembrarla alrededor de tomates, pepinos, pimientos o acelgas ayuda a reducir de forma natural la presión de estas plagas y, al mismo tiempo, facilita detectarlas antes de que se propaguen. Además, sus raíces liberan compuestos bioactivos que ayudan a disminuir la población de nematodos, pequeños gusanos que atacan las raíces e impiden la absorción de agua y nutrientes, convirtiéndola en una aliada para mantener una huerta más sana.

Capuchina (Taco de reina)

Con sus flores en tonos amarillos, naranjas y rojos, y sus características hojas redondas, la capuchina (Tropaeolum majus), también conocida como taco de reina, es una de las plantas más llamativas de la huerta. Sin embargo, su valor va mucho más allá de lo ornamental. Sus hojas y flores producen compuestos que resultan irresistibles para plagas como pulgones, mosca blanca, orugas y escarabajos, por lo que actúa como una planta trampa, atrayéndolas y alejándolas de cultivos como tomates, coles y calabazas.

Además de proteger las hortalizas, sus flores atraen polinizadores y enemigos naturales de las plagas, como mariquitas, sírfidos y avispas parasitoides. Incluso cuando recibe ataques de insectos, la capuchina continúa produciendo nuevos brotes, por lo que mantiene su función protectora durante buena parte de la temporada.

Menta

Conocida por su intenso aroma y su amplio uso en la cocina y la medicina tradicional, la menta (Mentha spp.) es una de las hierbas aromáticas más cultivadas. Pero eso sí, en la huerta, ese olor característico no solo resulta agradable para las personas: también funciona como una barrera natural que ayuda a confundir y alejar diversas plagas, reduciendo la necesidad de utilizar productos químicos.

Gracias a sus aceites esenciales, la menta repele insectos como pulgones, hormigas, moscas, polillas y la mariposa blanca de la col, además de ayudar a mantener alejados algunos roedores. Por ello, suele sembrarse en los bordes del huerto o cerca de cultivos como coles, brócoli y otras hortalizas, donde actúa como una planta acompañante que contribuye a proteger los cultivos de forma natural.

Cempasúchil

Con sus grandes flores de color amarillo intenso o naranja, el cempasúchil (Tagetes erecta) es una de las plantas más representativas de México y un aliado natural en la huerta. Además de su valor ornamental y cultural, desprende un aroma intenso y produce compuestos que atraen algunas plagas lejos de los cultivos principales, mientras ayudan a repeler otras especies de insectos.

Su acción protectora también ocurre bajo tierra. Las raíces del cempasúchil liberan sustancias naturales, como el alfa-tertienilo, que ayudan a reducir la población de nematodos, pequeños gusanos que dañan las raíces de las plantas. Además, sus flores atraen abejas, mariposas y otros polinizadores, por lo que sembrarlo cerca de hortalizas favorece tanto la protección de los cultivos como la biodiversidad del huerto.

Margarita

Las margaritas, reconocidas por sus pétalos blancos y su característico centro amarillo, son flores resistentes y de fácil cultivo que aportan color a jardines y huertas durante gran parte del año. Gracias a su capacidad para atraer insectos hacia sus brotes y flores, también pueden utilizarse como plantas trampa vulnerables, concentrando plagas como los pulgones y evitando que lleguen a cultivos más sensibles.

Sembradas cerca de las hortalizas, ayudan a detectar de forma temprana la presencia de plagas y facilitan su control antes de que se propaguen por el huerto. Además, algunas especies producen pelitre, un compuesto natural con propiedades insecticidas que se ha utilizado durante años para el control de diversos insectos.

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