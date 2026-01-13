¿Con qué plantas se puede asociar la cebolla en la huerta?

famosa por su olor y por su sabor Foto: Pixabay

En casi cualquier huerta, hay un cultivo que nunca falta: la cebolla. Más allá de ser un básico en la cocina, esta hortaliza es apreciada por sus usos medicinales y por los beneficios que aporta al huerto. Y es que los cultivadores más experimentados saben que tener cebollas va mucho más allá de la cosecha, pues también ayudan a mejorar el entorno del cultivo y a proteger otras plantas.

Aquí le contamos por qué vale la pena incluirlas en su huerta y con que plantas puede ir.

¿Qué debe considerar al asociar la cebolla con otras plantas?

Antes de sembrar cebollas junto a otros cultivos, Epic Gardening, una página líder de jardinería, menciona que conviene preguntarse qué desea mejorar en su huerta: ¿reducir plagas?, ¿obtener cosechas más sanas?, ¿mejorar el sabor de algunos vegetales o aprovechar mejor el espacio?

Esto lo hace debido a que la cebolla no solo cumple una función productiva, sino que actúa como aliada natural en el control de insectos y en el equilibrio del suelo. Esto se debe a su aroma intenso, característico de la familia Allium, el cual puede marcar una gran diferencia cuando se combina de forma estratégica.

Y es que, según esta fuente, los compuestos volátiles que libera la cebolla actúan como un repelente natural frente a plagas comunes, como escarabajos, la mosca de la zanahoria y los gusanos de la col. Al asociarla con otros cultivos, es posible anticiparse a estos problemas y prevenir daños antes de que aparezcan, lo que reduce la necesidad de controles químicos y favorece un manejo más natural y equilibrado de la huerta.

Plantas que se benefician al crecer junto a la cebolla:

Coles y crucíferas: La cebolla es una excelente compañera de cultivos como col, brócoli, col rizada, coliflor, coles de Bruselas y coles chinas. Su olor ayuda a ahuyentar plagas habituales de estas plantas, como el gusano de la col, orugas y larvas, favoreciendo un crecimiento más sano.

Tomates, pimientos y fresas: Toda la familia de la cebolla resulta eficaz contra pulgones y ácaros, plagas frecuentes en tomates, lechugas, fresas y pimientos. En el caso de los tomates, incluso se ha observado que su cercanía puede potenciar el sabor del fruto.

Zanahorias, espinaca y lechuga: Aunque la cebolla es un cultivo de raíz, no compite directamente con estas hortalizas, ya que cada una se alimenta a distintos niveles del suelo. Por ejemplo, con la zanahoria, esta tiene una raíz profunda que evita competir con los nutrientes de la cebolla.

Esta disposición permite un aprovechamiento eficiente del espacio y los nutrientes, logrando un crecimiento escalonado y equilibrado.

Pero queremos darle mención especial a una hortaliza: la lechuga, y es que esta planta, según el Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CACE) en una publicación compartida, es una de las más efectivas y utilizadas en la agricultura agroecológica.

Funciona por dos razones principales:

Control de plagas: los compuestos sulfurados de la cebolla, como la alicina, actúan como repelente natural de insectos que atacan la lechuga. El aroma confunde a las plagas y reduce la puesta de huevos.

Uso eficiente del espacio: la lechuga tiene un ciclo corto y raíces superficiales, mientras que la cebolla crece más lentamente y con raíces más profundas, lo que evita la competencia directa.

En conjunto, asociar cebollas con otros cultivos no solo mejora la salud de la huerta, sino que también permite obtener cosechas más equilibradas, productivas y resistentes de forma natural.

