Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Huerta

¿Con qué plantas se puede asociar la cebolla en la huerta?

Más que una hortaliza básica, la cebolla es una herramienta natural para una huerta más sana, productiva y equilibrada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Huerta
La Huerta
13 de enero de 2026 - 09:15 p. m.
famosa por su olor y por su sabor
famosa por su olor y por su sabor
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En casi cualquier huerta, hay un cultivo que nunca falta: la cebolla. Más allá de ser un básico en la cocina, esta hortaliza es apreciada por sus usos medicinales y por los beneficios que aporta al huerto. Y es que los cultivadores más experimentados saben que tener cebollas va mucho más allá de la cosecha, pues también ayudan a mejorar el entorno del cultivo y a proteger otras plantas.

Aquí le contamos por qué vale la pena incluirlas en su huerta y con que plantas puede ir.

Vínculos relacionados

Durillo o laurentino: características, cuidados y usos
En fotos: nueve plantas nativas ideales para tener en casa y cómo cuidarlas
¿Se pueden tener plantas en la habitación? Consejos para hacerlo bien

¿Qué debe considerar al asociar la cebolla con otras plantas?

Antes de sembrar cebollas junto a otros cultivos, Epic Gardening, una página líder de jardinería, menciona que conviene preguntarse qué desea mejorar en su huerta: ¿reducir plagas?, ¿obtener cosechas más sanas?, ¿mejorar el sabor de algunos vegetales o aprovechar mejor el espacio?

Esto lo hace debido a que la cebolla no solo cumple una función productiva, sino que actúa como aliada natural en el control de insectos y en el equilibrio del suelo. Esto se debe a su aroma intenso, característico de la familia Allium, el cual puede marcar una gran diferencia cuando se combina de forma estratégica.

Y es que, según esta fuente, los compuestos volátiles que libera la cebolla actúan como un repelente natural frente a plagas comunes, como escarabajos, la mosca de la zanahoria y los gusanos de la col. Al asociarla con otros cultivos, es posible anticiparse a estos problemas y prevenir daños antes de que aparezcan, lo que reduce la necesidad de controles químicos y favorece un manejo más natural y equilibrado de la huerta.

Plantas que se benefician al crecer junto a la cebolla:

  • Coles y crucíferas: La cebolla es una excelente compañera de cultivos como col, brócoli, col rizada, coliflor, coles de Bruselas y coles chinas. Su olor ayuda a ahuyentar plagas habituales de estas plantas, como el gusano de la col, orugas y larvas, favoreciendo un crecimiento más sano.
  • Tomates, pimientos y fresas: Toda la familia de la cebolla resulta eficaz contra pulgones y ácaros, plagas frecuentes en tomates, lechugas, fresas y pimientos. En el caso de los tomates, incluso se ha observado que su cercanía puede potenciar el sabor del fruto.
  • Zanahorias, espinaca y lechuga: Aunque la cebolla es un cultivo de raíz, no compite directamente con estas hortalizas, ya que cada una se alimenta a distintos niveles del suelo. Por ejemplo, con la zanahoria, esta tiene una raíz profunda que evita competir con los nutrientes de la cebolla.

Esta disposición permite un aprovechamiento eficiente del espacio y los nutrientes, logrando un crecimiento escalonado y equilibrado.

Pero queremos darle mención especial a una hortaliza: la lechuga, y es que esta planta, según el Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CACE) en una publicación compartida, es una de las más efectivas y utilizadas en la agricultura agroecológica.

Funciona por dos razones principales:

  • Control de plagas: los compuestos sulfurados de la cebolla, como la alicina, actúan como repelente natural de insectos que atacan la lechuga. El aroma confunde a las plagas y reduce la puesta de huevos.
  • Uso eficiente del espacio: la lechuga tiene un ciclo corto y raíces superficiales, mientras que la cebolla crece más lentamente y con raíces más profundas, lo que evita la competencia directa.

En conjunto, asociar cebollas con otros cultivos no solo mejora la salud de la huerta, sino que también permite obtener cosechas más equilibradas, productivas y resistentes de forma natural.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

La Huerta

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

cebolla

asociacion de cultivos

Allium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.