¿Se pueden tener plantas en la habitación? Consejos para hacerlo bien

Incorporar vegetación en el dormitorio no solo embellece el espacio, sino que también puede mejorar la calidad del aire, favorecer el descanso y aportar un toque de naturaleza a la rutina diaria. Foto: Getty Images

Las plantas pueden transformar cualquier espacio de la casa, incluida la habitación. Aunque para algunos sigue siendo un lugar “delicado” para tenerlas, lo cierto es que, con una buena elección y algunos cuidados básicos, pueden convertirse en grandes aliadas para darle vida y estilo a este espacio. Aquí le compartimos algunos consejos para integrarlas sin complicaciones.

¿Dormir con plantas es peligroso?

La respuesta corta es no. Aunque persiste la creencia de que dormir con plantas “quita oxígeno”, se trata de un mito. El Jardín Botánico de Medellín explica que la respiración nocturna de las plantas es mínima y no representa ningún riesgo para la salud. Además, su presencia aporta frescura y una sensación de bienestar al ambiente.

A esto se suma que, aunque las plantas liberan dióxido de carbono (CO₂) durante la noche, lo hacen en cantidades muy pequeñas. Según Homecenter, estas emisiones están muy lejos de ser tóxicas y son incluso menores que las producidas por humanos y animales, por lo que no existe ningún peligro en tener plantas en la habitación.

Y si aún tiene dudas, la Real Sociedad de Horticultura (RHS) respalda los beneficios de las plantas de interior. Mencionan que diversos estudios científicos han analizado su impacto y han encontrado que pueden mejorar tanto el bienestar psicológico como la salud física.

Entre los beneficios psicológicos comprobados se encuentran:

Mejor estado de ánimo

Reducción de los niveles de estrés

Mejora de la capacidad de atención (en algunos estudios)

Mayor tolerancia al dolor, especialmente en entornos hospitalarios

En cuanto a la salud física, los estudios señalan:

Reducción de la presión arterial

Disminución de la fatiga y los dolores de cabeza entre un 20 % y un 25 %

Menor dolor posoperatorio en pacientes hospitalizados que estuvieron en habitaciones con plantas.

Cuidados especiales para las plantas en el dormitorio

Tener plantas en la habitación es totalmente posible, siempre que se les dé un manejo adecuado. Estos cinco consejos le ayudarán a integrarlas sin afectar la comodidad del espacio.

1. No sobrecargue la habitación: Según Homecenter, aunque las plantas aportan frescura y vida, un exceso puede aumentar la humedad del ambiente. Para evitarlo, lo ideal es optar por una o dos plantas de tamaño pequeño o mediano, suficientes para decorar sin saturar el espacio ni hacerlo pesado.

2. Elija bien la ubicación: Las plantas no deben colocarse justo al lado de la cama. Más allá de mitos, es una recomendación práctica: así se evita el contacto con hojas, tierra o insectos.

3. Asegure un buen drenaje: Este es uno de los cuidados más importantes. Todas las macetas deben tener orificios de drenaje y, de ser posible, un plato que se vacíe con frecuencia. El agua empozada favorece la humedad excesiva y la aparición de hongos.

Use macetas con agujeros

Evite dejar agua acumulada en la base

Revise el sustrato antes de volver a regar

4. Mantenga las plantas sanas y limpias: Las plantas enfermas, con hojas secas o flores en descomposición, pueden generar malos olores y afectar la calidad del aire. Una revisión frecuente ayuda a prevenir estos problemas.

Retire hojas y flores marchitas

Limpie el polvo de las hojas

Vigile la presencia de plagas

5. Escoja especies adecuadas para interiores: Según Homecenter, no todas las plantas se adaptan bien a los dormitorios. Lo mejor es elegir especies que toleren luz indirecta y requieran pocos cuidados. Algunas, además, aportan beneficios adicionales, como aromas relajantes o mejor adaptación a espacios cerrados.

Lavanda y jazmín, por sus aromas suaves

Suculentas, por su bajo mantenimiento

Aloe vera, ideal para interiores con poca ventilación

