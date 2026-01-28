Conozca cinco plantas que se pueden sembrar en el agua

Imagen de referencia Foto: Freepick

Tal vez haya notado que en algunas casas hay plantas que crecen en pequeños frascos de vidrio, a veces alargados, y que la gente decora con piedritas de colores en el fondo. Pero, ¿se ha preguntado cuáles y por qué son capaces de vivir y desarrollarse en el agua con normalidad?

Hoy queremos compartir cinco de ellas, útiles y conocidas por sus propiedades y su facilidad de cuidado.

La magia de los esquejes: ¿cómo funciona esta técnica?

Según el Jardín Botánico de Denver, cuando una planta empieza a morir y no encontramos semillas o reemplazos, hay una técnica que permite “clonarla” y darle una segunda vida: los esquejes vegetativos. Esta técnica consiste en cortar un pedazo pequeño de la planta original y ayudarlo a desarrollar raíces hasta convertirse en una nueva planta idéntica.

Para que funcione, aseguran, hay tres factores clave: la salud de la planta, la temperatura y la humedad.

El Jardín también recomienda elegir una rama sana, libre de enfermedades y con crecimiento reciente:

En plantas perennes, lo ideal es tomar los esquejes cuando el crecimiento nuevo ya se ha expandido, pero aún no se ha endurecido del todo.

En plantas herbáceas, se recomienda cortar el extremo de la rama, en donde el tallo se dobla, pues los tallos tiernos enraízan más rápido.

En plantas leñosas, es mucho mejor hacerlo cuando los brotes están recién salidos y todavía son suaves. Un truco es observar el color: los primeros centímetros suelen ser más claros o verdes, y ahí es donde se debe hacer el corte.

Además, los esquejes necesitan calor para enraizar. En las casas lo mejor es colocarlos en un lugar cálido, evitando corrientes frías o sol directo.

Cinco plantas comunes que puede sembrar en el agua

El toronjil es una planta originaria del Mediterráneo. Se adapta casi a cualquier lugar, que crece mejor en climas templados con al menos cinco horas de luz diaria, aunque tolera semisombra en zonas muy calientes. Se puede cultivar en interiores o huertas urbanas sin problema.

Además de su valor ornamental, el toronjil se utiliza en medicina tradicional para aliviar malestares digestivos como dolor estomacal, gases y náuseas, y también para calmar los nervios.

El bambú de la suerte es una planta muy usada en interiores que puede crecer tanto en agua como en tierra. Tiene tallos delgados y hojas largas que le dan un toque elegante a cualquier espacio. Necesita luz abundante pero nunca sol directo, y si se cultiva en agua, sus raíces deben estar siempre sumergidas, cambiando el agua cada par de semanas según la temperatura.

Una planta que es resistente y versátil, adecuada para interiores y exteriores siempre que reciba abundante luz y se proteja de los vientos fuertes. Puede cultivarse en macetas dentro de casa, por ejemplo en terrazas, y se adapta bien a distintos espacios. En cuanto a sus beneficios comprobados: es antiinflamatoria, antioxidante, diurética, bactericida, antiséptica y cicatrizante, y se utiliza para aliviar migrañas, mejorar la digestión, reducir gases y ayudar con niveles elevados de colesterol.

Su aroma ayuda a repeler ciertos insectos, como algunos tipos de mosquitos y polillas. Sus hojas y tallos se han usado en la medicina tradicional para aliviar malestares como indigestión o llagas pequeñas en la zona bucal. Además, se adapta bien a diferentes temperaturas y crece sin problemas en interiores o exteriores, siempre que esté protegida de condiciones extremas.

Como dato adicional, gracias a su olor también mantiene alejados a algunos insectos.

Es una planta de fácil cuidado. Tiene un aroma característico, necesita luz abundante para crecer fuerte y no tolera el frío ni los vientos fuerte.

Es importante tener en cuenta que algunas plantas, como la salvia, pueden desarrollarse en agua durante un par de semanas, pero luego necesitan ser trasplantadas a tierra para crecer de forma correcta.

La técnica de los esquejes es útil para acelerar su crecimiento, aunque esto no significa que puedan vivir permanentemente en el agua. Para conocer mejor cuáles especies toleran más o menos tiempo en ella y cómo cuidarlas adecuadamente, lo invitamos a revisar las notas vinculadas a cada una de las cinco plantas, en donde se detallan sus propiedades y cuidados específicos.

