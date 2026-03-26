¿Cuál es el ave café que se ve saltando en los árboles de Bogotá y qué come?

Copetones en bogotá Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Hay sonidos que bastan para reconocer una ciudad sin necesidad de verla. En Bogotá, uno de ellos es el canto breve y constante del copetón, nombre con el que se conoce al Zonotrichia capensis, ese pequeño pájaro café que salta de árbol en árbol y marca el inicio del día. Aunque siempre ha estado ahí —en jardines, cerros y calles—, su presencia parece hoy más discreta, como si se diluyera entre el ruido urbano.

Por eso, para quienes se preguntan cómo conocerlo mejor y, sobre todo, cómo contribuir a su conservación, vale la pena mirar hacia el entorno más cercano. Crear un jardín pensado para aves no solo permite atraer al copetón, sino también recuperar parte de ese sonido que define la ciudad y mantener cerca a uno de los habitantes más fieles y representativos del paisaje capitalino.

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¿Qué come el copetón?

Antes de hablar de su dieta, vale la pena conocer mejor a esta especie tan cercana. El copetón (Zonotrichia capensis) es una de las aves más comunes de Bogotá y la Sabana. Según la Secretaria de Ambiente de Bogotá, mide cerca de 14 centímetros, tiene ese característico copete con líneas negras sobre la cabeza gris y un canto que mezcla silbidos, trinos y pequeños zumbidos (estos últimos, propios de los machos).

Se distribuye ampliamente desde el sur de México hasta Tierra del Fuego, Argentina, y suele encontrarse entre los 600 y los 3.000 metros de altura, adaptándose con facilidad a jardines, parques, cultivos y zonas urbanas.

Ahora sí, su alimentación ayuda a entender por qué está tan presente en la ciudad. Según la Secretaría de Ambiente, el copetón es principalmente granívoro, lo que significa que basa su dieta en semillas. Su pico corto y fuerte está adaptado para romperlas con facilidad. Suele alimentarse de semillas de pastos, plantas ruderales, maíz, dientes de león o encenillos. También aprovecha granos caídos e incluso migas de comida en entornos urbanos.

Sin embargo, no se limita solo a eso. Complementa su dieta con pequeños insectos y otros invertebrados que encuentra mientras forrajea en el suelo, brincando entre el pasto o en áreas abiertas. En menor medida, puede consumir frutos. Esta combinación lo convierte en un ave clave para el equilibrio del entorno, ya que ayuda tanto en el control de insectos como en la dispersión de semillas.

Ahora bien, conviene hacer una aclaración clave frente a una idea muy extendida en la ciudad. A pesar de su importancia, persiste el mito de que la mirla (Turdus fuscater) está afectando la población de copetones. Según el Instituto Humboldt, aunque la mirla puede mostrarse territorial —especialmente en época de cría— y en ocasiones perseguir a otras aves como el copetón, este comportamiento no es la norma. Si bien se han registrado casos puntuales de depredación, su dieta no se basa en otras aves, por lo que estas interacciones hacen parte de su dinámica natural y no representan una amenaza para la biodiversidad.

También es importante no confundirla con los chamones, algo que ocurre con frecuencia. Son estas aves las que suelen parasitar a los copetones, depositando allí sus huevos para que sean incubados y criados por ellos.

En ese sentido, la idea de que la mirla está desplazando al copetón es desproporcionada. Su disminución responde más bien a factores como la urbanización, la pérdida de hábitat y el aumento del ruido, que afectan directamente su comportamiento y sus condiciones de vida.

@oswaldoaves La magia de la flora nativa en Bogotá. Unos cuantos arbustos de mermelada, fucsia, abutilones y salvias para colibríes, y ya tenemos nuevos vecinos: ¡el copetón nos regala su canto! Es la prueba de que, con un poquito de flora, la vida vuelve a colonizar. NaturalezaUrbana AvesColombia EcologiaUrbana #SiembraNativo ♬ sonido original - Oswaldo Cortes - Oswaldo Biología

¿Cómo crear un jardín que atraiga a los copetones?

Si quiere atraer copetones a su jardín, la clave está en ofrecerles tres cosas básicas: alimento, refugio y seguridad. No se trata de transformar el espacio por completo, sino de hacer ajustes sutiles que lo acerquen a lo que estas aves encuentran en su entorno natural.

Estos cinco consejos le pueden ayudar a lograrlo:

Priorice especies nativas: Las plantas propias de la región ofrecen semillas, insectos y refugio más adecuados para las aves locales, además de mantener el equilibrio del ecosistema. Puede incorporar arbustos como fucsias, abutilones como el abutilon rojo o campanilla (Abutilon insigne) y salvias, que también atraen otros visitantes y enriquecen el jardín. Permita la presencia de semillas y pastos: El copetón se alimenta principalmente en el suelo, por lo que dejar pequeñas áreas con pasto, hierbas o semillas disponibles facilita que encuentre alimento de forma natural. No es necesario que todo el jardín esté perfectamente podado. No agregue semillas artificiales; con un jardín bien cuidado, estas aves encontrarán su comida de forma natural. Evite el uso de pesticidas: Los químicos no solo eliminan plagas, también reducen la presencia de insectos que hacen parte de su dieta y pueden afectar directamente a las aves. Un jardín libre de pesticidas favorece la biodiversidad y crea un entorno más sano. Ofrezca refugio con vegetación variada: Los arbustos densos como la duranta y árboles bajos les brindan lugares seguros para descansar, protegerse y anidar. Cuanta más diversidad de alturas y estructuras tenga el jardín, más atractivo será para ellos. Reduzca riesgos en el entorno: El exceso de ruido, la falta de cobertura y la presencia de depredadores como gatos pueden ahuyentarlos. Mantener a las mascotas bajo control y procurar un ambiente tranquilo aumenta las probabilidades de que se queden.

El copetón ha aprendido a convivir con las personas y sigue siendo parte del paisaje cotidiano de Bogotá. Con estos ajustes, su jardín puede convertirse en un pequeño refugio donde su canto vuelva a sentirse cercano y constante.

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