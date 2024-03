Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Sin duda, las plantas aportan vida y belleza a prácticamente cualquier espacio al que llegan. Visto de otra forma, es posible querer tenerlas en todos los ligares de la casa.

Pero querer no siempre es poder, así haya una abundante literatura de autoayuda que trate de argumentar lo contrario. Y hay espacios en los que, simplemente, no deberían ir plantas o, en el mejor de los casos, no la que usted puede tener en mente.

La ubicación en el hogar depende, en esencia, de un factor crítico: la disponibilidad de luz. Y este asunto se combina con otro tema clave: qué tanta luz necesita determinada especie. En la suma de estos dos se puede tener buena parte de la respuesta a esta pregunta.

Pero no son los únicos factores a la hora de decidir la ubicación de una planta. No es un asunto complejo, pero sí requiere conocer un poco cada planta qué necesidades y restricciones tiene.

¿Cuál es el mejor lugar para poner las plantas en la casa?

Además de los requerimientos de luz (mucha, constante, poca, semisombra, filtrada), es clave saber si su planta soporta los rayos del sol de forma directa. Hay una larga lista de especies que, aunque son amigas de la luz y precisan de radiación constante para desarrollarse y vivir correctamente, no soportan los rayos directos del sol.

Por ejemplo, los anturios son una especie que, aunque agradece estar cerca a una ventana, no puede con la luz directa, que quema definitivamente sus hojas e impide el correcto desarrollo de sus flores (que son el gran atractivo de esta planta).

En el otro extremo de la recta tenemos a una especie como la calathea (también conocida como la planta de la oración), que necesita poca luz y prefiere los lugares que oscilan entre la semisombra y la sombra total (que no es lo mismo que la oscuridad, hay que aclarar).

Además del manejo de la luz, hay que tener en cuenta si su planta resiste corrientes de viento, por ejemplo.

Esto le ayudará a decidir si debe ir en un balcón o terraza (especialmente si se trata de un lugar elevado) o si, incluso, debe encontrarse lejos de la circulación de aire que permite una ventana.

De la misma forma, es importante saber si su planta requiere de niveles elevados de humedad. Si la respuesta es afirmativa, quizá sea mejor alejarla corrientes de aire y pensar, quizá, en tenerla en un baño (que tenga algo de acceso a luz natural, al menos) o cerca a la zona de lavandería, en donde la humedad del ambiente le ayudará a prosperar.

Así mismo, es importante saber que prácticamente ninguna planta prospera cerca a dispositivos de calefacción: alejarlas de calentadores, radiadores o ductos de ventilación centralizada puede ser una medida que salve a sus plantas.

Por otra parte, la escogencia de un lugar adecuado para sus plantas también tiene que ver con los otros habitantes del hogar: hay plantas que pueden resultar dañinas si un humano las consume, especialmente los niños. Así mismo, aunque la lista no es larga, hay una serie de especies que es mejor alejar de animales domésticos como gatos y perros.

Este criterio, en el peor de los casos, puede resultar vital, así que mejor investigar o hacer las preguntas correctas a la hora de elegir una planta y, de paso, el lugar en el que irá en su hogar.

Aunque puede parecer complejo, encontrar el lugar adecuado para una planta requiere, ante todo, de sentido común. Y, después de ello, de considerar necesidades de la planta y la oferta de luz y humedad que tiene un determinado lugar.

Después de esto, sólo queda disfrutar de la indudable compañía y beneficios que le traerán las plantas a su espacio y a su vida.

