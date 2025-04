¿Cuál es la planta que aparece en el final de la serie White Lotus?

Es especialmente peligrosa, ya que contiene cerberina, un glucósido cardíaco de la misma familia que la digoxina. Foto: Nparks Flora y Fauna

El Cerbera odollam no pasa desapercibido: sus flores blancas desprenden un aroma agradable, su follaje es denso y sus frutos verdes recuerdan a pequeñas manzanas. Pero bajo esta apariencia encantadora se esconde una de las especies más peligrosas del reino vegetal. Conocido por su potente toxicidad, este árbol ha llamado la atención no solo de científicos, sino también de guionistas, al aparecer en producciones reconocidas como The White Lotus. A continuación, le contamos por qué este árbol ha generado tanto interés.

Conocido como “árbol del suicidio” o “pong-pong”, el Cerbera odollam es originario de la India y otras regiones del sur de Asia. De tamaño mediano, puede alcanzar hasta 12 metros de altura y destaca por su tronco grisáceo, sus hojas brillantes de color verde intenso y su copa densa y redondeada. Pertenece a la familia Apocynaceae, la misma de la adelfa, otra planta conocida por su toxicidad. Aunque crece de forma silvestre en zonas pantanosas y humedales cercanos a la costa, en algunos lugares también se cultiva con fines ornamentales, atraídos por su apariencia atractiva, sin tener siempre en cuenta el riesgo que representa.

Y es que lo que distingue a este árbol es su inquietante dualidad. Aunque a primera vista puede parecer un árbol inofensivo, gracias a sus delicadas flores blancas con un centro amarillo que desprenden una fragancia dulce, también produce frutos engañosamente similares a pequeñas manzanas, cuyo interior esconde una de las toxinas naturales más potentes del mundo. Debido a esta toxicidad extrema, ha sido utilizado históricamente para cometer suicidios y homicidios en algunas regiones de Asia, lo que le ha valido el sobrecogedor apodo de “árbol del suicidio” y lo ha convertido en objeto de interés tanto para la botánica como para la medicina forense.

En los últimos años, este árbol ha ganado notoriedad en la cultura popular gracias a su aparición simbólica en la tercera temporada de The White Lotus, una serie aclamada por su aguda sátira social. La producción explora las tensiones entre poder, privilegio y clase a través de las relaciones entre huéspedes adinerados y el personal de exclusivos resorts. Cada temporada sigue a un nuevo grupo de vacacionistas durante una semana de aparente descanso, que poco a poco se transforma en un desfile de conflictos, secretos y fracturas emocionales.

El impactante final de la tercera temporada, cargado de tensión y múltiples muertes anunciadas desde el primer episodio, mantuvo en vilo a la audiencia durante 90 minutos. En una escena clave, el personaje de Timothy Ratliff (interpretado por Jason Isaacs) recibe una advertencia inquietante por parte de una empleada: justo frente a su habitación se encuentra el temido “árbol del suicidio”, cuyas semillas son letales. Este guiño, lejos de ser casual, refuerza el tono ominoso que atraviesa toda la temporada.

El personaje de Ratliff, consumido por la culpa y el miedo a que sus crímenes financieros salgan a la luz, idea un plan macabro utilizando justamente el Cerbera odollam. Aprovechando el conocimiento sobre la toxicidad de la planta, comienza a preparar piñas coladas adulteradas con las letales semillas, con la intención de envenenar a su hijo Saxon (Patrick Schwarzenegger), a su hija Piper (Sarah Catherine Hook) y a su esposa Victoria (Parker Posey), antes de quitarse la vida. Esta secuencia, cargada de tensión, no solo intensifica el dramatismo del episodio, sino que subraya el papel simbólico del árbol como una presencia silenciosa, letal y profundamente ligada a la culpa y el castigo.

¿Cómo funciona el veneno de esta planta?

Según el portal de Flora y Fauna del National Parks Board de Singapur —la agencia encargada de la conservación de áreas verdes, biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal en el país—, la parte más peligrosa del Cerbera odollam es la semilla que se encuentra en el interior del fruto, protegida por una cáscara fibrosa. Esta semilla alberga una de las toxinas naturales más potentes del mundo. A lo largo de la historia, esta sustancia ha sido utilizada tanto en suicidios como en homicidios, especialmente en regiones del sur de Asia. Esta semilla cambia de color al entrar en contacto con el aire, pasando de blanco a violeta y, finalmente, a negro.

Es especialmente peligrosa, ya que contiene cerberina, un glucósido cardíaco de la misma familia que la digoxina. Esta sustancia bloquea los canales de calcio en el músculo cardíaco, lo que interfiere con el ritmo normal del corazón y, en la mayoría de los casos, conduce a la muerte. Una sola semilla puede ser suficiente para causar un desenlace fatal en un lapso de 24 a 48 horas.

“Básicamente, bloquea la polarización necesaria para que el corazón funcione, lo que lleva a su detención”, explicó Owen McDougal, profesor de química y bioquímica en la Universidad Estatal de Boise. “No es una forma deseable de morir”.

En los seres humanos, los primeros síntomas suelen manifestarse entre 20 y 30 minutos después de la ingestión de la semilla, e incluyen una sensación de ardor en la boca, vómitos intensos, diarrea, dolor de cabeza, respiración irregular y alteraciones del ritmo cardíaco. Si la intoxicación progresa, estos efectos pueden intensificarse rápidamente, derivando en coma y, en muchos casos, en la muerte. En situaciones críticas, se ha utilizado la estimulación cardíaca temporal como parte del tratamiento de emergencia para el veneno, junto con otras medidas de soporte vital.

A pesar de su toxicidad, algunas aves consumen la delgada capa de pulpa exterior sin verse afectadas, ya que el veneno se concentra únicamente en la semilla.

Cinco recomendaciones que deja The White Lotus

Una de las lecciones que deja la serie es que, si una persona va de viaje, debe informarse bien antes de interactuar con flora desconocida. Antes de tocar, recolectar o consumir frutas silvestres, asegúrese de saber exactamente de qué planta provienen y si son aptas para humanos. Lo que parece inofensivo puede resultar mortal.

Otros consejos importantes son:

No se deje guiar por la apariencia de las frutas: Muchas plantas tóxicas tienen frutos vistosos y atractivos, sin embargo, esconden venenos letales en su interior, incluso cuando lucen inofensivas. Muchas plantas tóxicas tienen frutos vistosos y atractivos, sin embargo, esconden venenos letales en su interior, incluso cuando lucen inofensivas. Aquí le mencionamos algunas plantas tóxicas comunes.

Evite consumir cualquier planta que no haya sido identificada con certeza: Durante caminatas por selvas, playas o zonas tropicales, absténgase de probar o incluso tocar frutos, hojas o raíces sin conocer su origen. Consulte siempre con guías o expertos locales.

Respete la señalización en jardines botánicos y reservas naturales: Si una planta no está en exhibición o cuenta con advertencias visibles, no la toque ni se acerque. Estas medidas están pensadas para su seguridad. Si una planta no está en exhibición o cuenta con advertencias visibles, no la toque ni se acerque. Estas medidas están pensadas para su seguridad. De hecho, mantenga a niños y mascotas alejados de plantas desconocidas , debido a que ellos son los más vulnerables.

Viaje preparado: Lleve un botiquín básico de primeros auxilios y tenga a mano los contactos de emergencia. En zonas alejadas, la atención rápida puede marcar la diferencia.

