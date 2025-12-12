Cuatro plantas con hojas rosadas que quizá no conocía

Fotografía del calacdium, especie incluida en este listado, famosa por sus hojas coloridas y vibrantes, pero señala con un gran inconveniente, y es que es una de las plantas más tóxicas para humanos y mascotas. Puede causar inflamación severa en la boca y problemas respiratorios. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las plantas ornamentales de follaje se han convertido en una opción imprescindible para quienes buscan dar color, textura y vitalidad a sus espacios interiores. Más allá de su función decorativa, muchas de estas especies destacan por la diversidad de formas, patrones y tonalidades que presentan en sus hojas, lo que las convierte en verdaderos elementos de diseño natural.

Pero si busca especies que realmente destaquen y aprecia los tonos rosados, estas opciones serán una excelente alternativa.

Stromanthe Sanguinea

Stromanthe sanguinea, conocida simplemente como stromanthe, es una planta perenne originaria de las selvas tropicales de Brasil. Según el Jardín Botánico de Missouri, pertenece a la familia de las Marantáceas y se asocia comúnmente con las calateas por su follaje llamativo y su comportamiento de “planta de oración”, ya que pliega sus hojas durante la noche mostrando el envés rojo.

Esta planta crece formando grupos de hojas que salen de un rizoma subterráneo. Con el tiempo, algunas plantas producen tallos que elevan un pequeño ramillete de hojas, creando un aspecto escalonado. Es popular debido a que es más resistente a la sequedad que otras plantas de su familia, casi no sufre plagas y, con cuidados básicos, puede mantenerse en buen estado durante mucho tiempo.

Hypoestes

Otra planta que debería conocer es la planta de lunares, conocida científicamente como Hypoestes phyllostachya). Esta se destaca por el colorido de sus hojas salpicadas de tonos rosados, blancos, rojos o morados. Es una especie herbácea perenne que puede llegar hasta un metro de altura y presenta hojas ovaladas y suaves con manchas intensas en el haz.

Para tenerla en casa, prefiere ambientes cálidos, húmedos y con luz brillante indirecta, por lo que prospera muy bien en interiores cerca de ventanas donde reciba buena iluminación sin sol directo. En zonas de clima templado suele cultivarse como anual, mientras que en regiones tropicales puede naturalizarse con facilidad.

Begonia Rex

No podemos no mencionar a la Begonia rex, una de las plantas de esta familia más conocida por su increíble variedad de colores y patrones. Se caracteriza porque crece a partir de rizomas gruesos y puede alcanzar cerca de 40 centímetros de altura. Sus hojas, grandes y asimétricas, muestran combinaciones de verdes, rojos, púrpuras, violetas y plateados, con texturas y formas que van desde manchas metálicas hasta diseños en espiral, como en la variedad ‘Escargot’.

Las hojas pueden medir hasta 30 centímetros y presentan superficies brillantes o aterciopeladas, a veces con bordes dentados. Las variedades actuales se caracterizan por su resistencia como plantas ornamentales y por la amplia diversidad de colores que aportan a cualquier espacio.

Caladium

El caladium rosa, conocido también como “corazón de María”, es una planta originaria de las zonas tropicales de Brasil, Guayana y Centroamérica. Destaca por sus hojas de gran tamaño, que surgen directamente del tubérculo y muestran combinaciones de verde, blanco, rosa, carmesí y rojo.

En condiciones naturales puede alcanzar entre 40 y 90 centímetros de altura, y sus hojas, de formas y colores muy llamativos, son su principal atractivo ornamental. Aunque se usa sobre todo como planta de interior, en climas templados y húmedos también puede ubicarse en jardines o huertos. Es importante tener en cuenta que todas sus partes resultan tóxicas para los seres humanos.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼