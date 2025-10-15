Cuatro plantas ideales para preparar té natural en casa

Manzanilla Foto: Pixabay

Si usted desea disfrutar una taza de té, probablemente pensará en una bebida preparada o en una mezcla comercial lista para infusionar. Sin embargo, pocas veces se considera que muchas de esas opciones naturales pueden encontrarse fácilmente en una huerta. Allí, entre aromas frescos y hojas recién cortadas, es posible descubrir plantas con propiedades digestivas, relajantes o estimulantes que ofrecen sabores auténticos y beneficios reales para la salud.

Planta de té

El té negro proviene de la planta Camellia sinensis, un arbusto originario de Asia, particularmente de China e India, donde se ha cultivado durante miles de años. Las regiones productoras más famosas incluyen Darjeeling y Assam en India, Ceylán en Sri Lanka y algunas áreas de Kenia. El proceso comienza con la recolección de las hojas tiernas, que luego se marchitan para reducir su contenido de agua, seguido del enrollado para romper las células vegetales y liberar las enzimas necesarias.

La etapa crucial es la oxidación, durante la cual las hojas adquieren su característico color marrón oscuro y se desarrollan los compuestos responsables de su aroma y sabor intenso. Finalmente, las hojas se secan para detener completamente el proceso de oxidación y conservar todas sus propiedades. Este proceso da origen a un té rico en antioxidantes como los flavonoides, que ayudan a proteger las células del envejecimiento y fortalecen la salud cardiovascular al mejorar la circulación y reducir el colesterol malo (LDL). Su moderado contenido de cafeína estimula la concentración sin causar nerviosismo, y los taninos que contiene favorecen la digestión gracias a sus propiedades astringentes.

Menta

La menta piperita (Mentha × piperita) es un híbrido resultante del cruce entre la menta acuática y la hierbabuena, que ocasionalmente se produce de forma espontánea en regiones templadas de Europa y se cultiva artificialmente desde el siglo XVII. Esta planta presenta tallos muy ramificados de 30-70 cm de altura, con hojas opuestas, ovaladas y dentadas, siendo tanto hojas como tallos ligeramente vellosos.

En medicina tradicional, posee múltiples aplicaciones terapéuticas gracias a sus principios activos: aceite esencial (mentol y derivados), monoterpenonas, flavonoides y ácidos fenilcarboxílicos. Se emplea en infusión para tratar trastornos digestivos o hepáticos, actuando como antiemético, estimulante digestivo y antiespasmódico para dolores musculares o calambres sistémicos.

Manzanilla

La manzanilla es una de las plantas aromáticas más diseminadas en el mundo, utilizada tanto a nivel tradicional como industrial en una amplia variedad de productos que van desde infusiones y mezclas con té hasta comprimidos disponibles en tiendas naturistas. Es una planta herbácea que crece entre 30 y 50 centímetros de altura, con desarrollo óptimo en climas templados y fríos. Resiste las heladas y se puede cultivar sin problema hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar.

En medicina tradicional, las flores son el ingrediente primordial para infusiones que se preparan dejando reposar entre ocho y nueve gramos de la planta en litro y medio de agua, para luego colar y beber un vaso antes de las comidas. Se usa tradicionalmente para tratar principalmente problemas digestivos (como laxante) y nerviosos, además de emplearse como antiinflamatoria.

Jengibre

Originaria del sudeste asiático, esta planta se ha extendido y hoy se puede encontrar cultivada en regiones tropicales de todo el planeta. Ha sido utilizada ampliamente durante cientos de años para combatir mareos y trastornos estomacales. Actualmente, es común encontrar comprimidos de jengibre en tiendas naturistas que se recomiendan especialmente para personas propensas al mareo que van a navegar. De acuerdo con el “Vademécum colombiano de plantas medicinales”, el jengibre tiene usos conocidos para problemas gastrointestinales, así como para tratar resfriados y otras afecciones menores.

En gastronomía, la especia de jengibre se ha utilizado durante siglos para añadir sabor y aroma a diversas preparaciones, siendo una presencia casi obligada en una larga lista de platos de cocinas del sudeste asiático. El tallo fresco se utiliza normalmente en platos asiáticos, mientras que la especia seca y en polvo es más popular en la cocina europea. Algo curioso es que los extractos de rizoma de jengibre y oleorresina también se utilizan para añadir un sabor picante a bebidas como la cerveza de jengibre y el ginger ale, consolidando su versatilidad culinaria en diferentes culturas alrededor del mundo.

