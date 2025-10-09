Prográmese: llega la IV Exposición de Bromelias del Jardín Botánico de Bogotá

Las bromelias, conocidas por su capacidad de retener agua y crear microhábitats, son esenciales para mantener el equilibrio ecológico en diversos ecosistemas, desde los páramos hasta las selvas tropicales. Foto: Pixabay

Cuando se habla de plantas nativas que encantan por su forma y color, las orquídeas suelen robarse la atención. Sin embargo, hay otras igual de cautivadoras que sorprenden por la variedad de sus hojas, tallos y flores, e incluso por su presencia en nuestra mesa: las bromelias. Entre ellas se encuentra una de las frutas más queridas del trópico, la piña, ejemplo perfecto de la belleza y versatilidad de esta familia vegetal.

Y si usted quiere saber más de ellas, el Jardín Botánico de Bogotá le tiene una invitación, descubrir el universo de estas plantas durante la IV Exposición de Bromelias “Refugios de Vida”, una muestra que celebra la diversidad, el valor ecológico y la elegancia natural de ellas.

Del 10 al 13 de octubre, los visitantes podrán admirar más de 1.000 ejemplares y participar en actividades que combinan arte, ciencia y cultura, como talleres creativos, recorridos y experiencias sensoriales que revelan la magia de estas joyas del reino vegetal.

¿Qué podrá ver en la exposición?

El Jardín Botánico de Bogotá presenta una programación dedicada a las bromelias en donde busca resaltar la importancia de estas plantas como ecosistemas en miniatura que albergan una sorprendente diversidad de vida. A través de actividades educativas, artísticas y científicas, los visitantes podrán descubrir cómo estas plantas funcionan como refugios de biodiversidad en los ecosistemas colombianos.

Entre las actividades académicas destacan las charlas del licenciado Miguel Duque sobre los ecosistemas en el cielo, explorando las bromelias de Bogotá y sus alrededores. También se presenta la conferencia de Julio Betancur que invita a descubrir el mundo fascinante de estas plantas. Estas charlas ofrecen una oportunidad única para comprender desde una perspectiva científica la relevancia ecológica de las bromelias en nuestros entornos naturales.

También habrá talleres educativos, los cuales permitirán a los asistentes explorar de manera práctica quién habita en las bromelias y cómo estas plantas sirven de hogar para diversos organismos. Algo destacado aquí es que los asistentes podrán crear sus propias bromelias para aprender sobre su estructura y función, además de descubrir las relaciones inesperadas entre estos vegetales y diferentes especies animales, incluidos aquellos que podrían considerarse “monstruos de Halloween”.

Si usted es más artístico, hay un espacio para esto, pues el jardín trae talleres de poesía donde los colores y palabras se entrelazan, así como actividades de acuarelas que capturan la vida que florece en las bromelias. Incluso habrá talleres de botánica bordada, el cual ofrece una forma creativa de representar estas plantas, mientras que el de estampado permite plasmar la vida oculta que existe en su interior. Estas propuestas artísticas buscan sensibilizar a los visitantes sobre la belleza natural de las bromelias.

Pero son los recorridos guiados los que son eje central de la programación, llevando a los visitantes por el jardín para observar directamente cómo las bromelias funcionan como refugio de biodiversidad. Estos paseos incluyen exploraciones de universos en miniatura y microecosistemas, revelando la complejidad de las relaciones ecológicas que se desarrollan en estas plantas. También hay un recorrido especial sobre cómo las plantas sobreviven a plagas y enfermedades.

Ojo, hay más de arte, pues el jardín propone presentaciones artísticas como la Muestra del Circo Barrial de Nicoló, que presenta su espectáculo sobre bromelias, mientras que el grupo de danza Full Selecta del Conservatorio Javier de Nicoló y el Ensamble de Jazz IDIPRON ofrecen sus interpretaciones. La batucada “Latidos de Bromelia” trae ritmo y energía a la celebración, conectando la música con la naturaleza.

La música clásica y tradicional también tienen su espacio con el concierto del dueto Filarmónica al Barrio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y presentaciones de música colombiana. “El concierto de las flores” en la Maloca promete ser una experiencia sensorial única, mientras que “La danza de la polinización” explora la relación armoniosa entre aves y bromelias, mostrando cómo estos seres vivos interactúan en la naturaleza.

¿Cómo ir?

La entrada al Jardín Botánico de Bogotá durante la IV Exposición de Bromelias tiene un valor de:

$10.000 para mayores de 13 años

$6.300 para niños de 6 a 12 años

Gratuita para menores de 5 años.

Cabe resaltar que el valor de la entrada general no incluye el acceso al Tropicario, cuyo costo es de $11.600 para nacionales y $23.200 para extranjeros. Los horarios de visita son viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados, domingos y lunes festivo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Se recomienda asistir con ropa cómoda, botas de caucho o calzado adecuado, capa para la lluvia y refrigerio. Por motivos de conservación, no se permite el ingreso de mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas, juguetes, objetos de valor ni de personas en estado de embriaguez. El consumo de alimentos está permitido únicamente en la plazoleta designada, donde se debe realizar una adecuada disposición de los residuos para cuidar el ecosistema del Jardín.

10 de octubre

10:00 a.m.: ¿Monstruos de Halloween? Animales y relaciones inesperadas con las Bromelias | Sistemático

11:00 a.m.: Taller: ¿Quién habita en las Bromelias? | Auditorio - Sala 2

12:00 m.: Muestra del Circo Barrial de Nicoló: Vamos a hacer bromelias | Plazoleta Tropicario

2:00 p.m.: Taller de poesía: Entre colores y palabras | La Pérgola

2:00 p.m.: Bromelias en movimiento - Taller de tarjeta infinita | Aula Multifuncional

2:00 p.m.: Recorrido: ¿Cómo sobrevivir a tus plagas y enfermedades? | Mapa Principal

2:00 p.m.: Grupo de danza Full Selecta de la UPI Conservatorio Javier de Nicoló | Plazoleta Tropicario

2:00 p.m.: Taller: Crea tu Bromelia para aprender de ellas | Auditorio - Sala 22:30 p.m.: Ensamble de Jazz IDIPRON | Plazoleta Tropicario

3:00 p.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

11 de octubre

10:30 a.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

10:30 a.m.: Taller entre juegos y teatralidades: aprendamos de nuestros entornos naturales | Bosque de Quinas - Sistemático

11:00 a.m.: Taller: Bromelias de papel, poemas de vida (PPP Bibliored) | Plazoleta Principal

11:00 a.m.: Taller de botánica bordada | Monóptero

11:30 a.m.: Charla académica: Ecosistemas en el cielo, explorando las Bromelias de Bogotá y sus alrededores (Lic. Miguel Duque) | Auditorio - Salas 3 y 4

11:30 a.m.: Bromelias: microecosistemas de vida | Mapa Principal

1:00 p.m.: Show de malabares | Jardín Botánico José Celestino Mutis

2:00 p.m.: Taller de manualidades naturales | Monóptero

2:00 p.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

2:00 p.m.: Taller de tarjeta infinita: Bromelias en movimiento | Aula Multifuncional

3:00 p.m.: El concierto de las flores | Maloca

12 de octubre

10:30 a.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

11:00 a.m.: Batucada: Latidos de Bromelia | Mapa Principal

11:30 a.m.: Charla académica: Ecosistemas en el cielo, explorando las Bromelias de Bogotá y sus alrededores (Lic. Miguel Duque) | Auditorio - Salas 3 y 4

12:00 m.: Taller de acuarelas: Vida en las Bromelias | Aula Multifuncional

12:00 m.: La danza de la polinización: aves y Bromelias, una relación de armonía | Maloca

2:00 p.m.: Taller: ¿Quién habita en las Bromelias? | Auditorio - Sala 2

2:00 p.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

2:00 p.m.: Taller: Crea tu Bromelia para aprender de ellas | Aula Multifuncional

3:00 p.m.: El concierto de las flores | Maloca

3:30 p.m.: Concierto dueto Filarmónica al Barrio (Orquesta Filarmónica de Bogotá) | Auditorio

13 de octubre

10:30 a.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal1

1:30 a.m.: Recorrido: Universos en miniatura, descubriendo los microecosistemas de las Bromelias | Mapa Principal1

1:30 a.m.: Recorrido: Descubriendo la vida entre Bromelias | Mapa Principal

1:00 p.m.: Taller: Estampando la vida oculta en una Bromelia | La Pérgola

2:00 p.m.: Recorrido: Bromelias, refugio de biodiversidad | Mapa Principal

2:00 p.m.: Taller de creación y narración oral: Bromelias, un respiro natural | Mapa Principal

2:00 p.m.: Concierto de música colombiana | Plazoleta Tropicario

2:00 p.m.: Charla académica: Descubriendo el mundo de las Bromelias (Julio Betancur) | Auditorio - Salas 3 y 4

