Cuatro plantas que debería poner en la habitación y sus cuidados

Incorporar vegetación en el dormitorio no solo embellece el espacio, sino que también puede mejorar la calidad del aire, favorecer el descanso y aportar un toque de naturaleza a la rutina diaria. Con opciones resistentes y de fácil mantenimiento como la lengua de suegra, el poto, la lavanda, el lirio de la paz y el aloe vera, cualquiera puede disfrutar de los beneficios de las plantas sin necesidad de ser un experto en jardinería. Foto: Getty Images

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Si usted quiere decorar su habitación y darle un toque más natural, las plantas pueden ser una gran aliada. Y es que con una buena elección y algunos cuidados básicos, pueden transformar por completo el ambiente y aportar frescura, color y vida al lugar donde descansan.

Lo mejor es que no todas las plantas requieren cuidados complejos ni conocimientos avanzados de jardinería. Existen varias especies que se adaptan con facilidad a los espacios interiores y que pueden crecer sin demasiada atención, lo que las convierte en una excelente opción para quienes quieren empezar a tener plantas en casa.

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Lengua de suegra

La clásica de clásicas: la sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, es una de las plantas más comunes en hogares y oficinas, sobre todo por su resistencia y facilidad de cuidado. Sus hojas alargadas y rígidas, que recuerdan la forma de una lengua, presentan tonos verdes con variaciones entre el centro y los bordes, lo que la convierte en una planta muy decorativa.

Una de sus grandes ventajas es que requiere muy pocos cuidados. Prefiere lugares con buena iluminación, aunque también puede adaptarse a espacios con menos luz. El riego debe ser moderado: lo ideal es esperar a que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regarla, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces. No necesita poda regular, pero sí conviene retirar las hojas secas y, ocasionalmente, trasplantarla si la matera se queda pequeña para que sus raíces puedan desarrollarse mejor.

Poto

El potus, también conocido como pothos o poto, es una planta trepadora de la familia Araceae originaria del sudeste asiático y Nueva Guinea. Se reconoce por sus hojas grandes, brillantes y acorazonadas, generalmente verdes con manchas amarillas, y por sus tallos largos con raíces aéreas que le permiten trepar o colgar.

En cuanto a su cuidado, el potus necesita buena iluminación, pero siempre indirecta, ya que la exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas. El riego debe ser moderado: lo ideal es esperar a que el sustrato esté seco antes de volver a regar. También se adapta bien a temperaturas entre los 10 y los 30 °C y agradece ambientes con algo de humedad, por lo que rociar sus hojas ocasionalmente puede ayudar a mantenerlas hidratadas.

Lavanda

La lavanda es una de las plantas aromáticas más reconocidas por su intenso y agradable aroma, razón por la que suele encontrarse en aceites, cosméticos, esencias y productos para el hogar. Además de su fragancia, destaca por sus flores en tonos morados, lilas, azules y violetas que aportan color y un aspecto decorativo a cualquier espacio.

En cuanto a sus cuidados, la lavanda necesita abundante luz, preferiblemente sol directo durante al menos seis horas al día, ya que se trata de una especie rústica capaz de desarrollarse incluso en suelos rocosos. El riego debe ser moderado y espaciado, pues no tolera el exceso de agua ni los encharcamientos; lo ideal es regarla cuando el sustrato esté completamente seco. Si se cultiva en matera, se recomienda usar recipientes amplios con buen drenaje y suelos ligeros o arenosos que permitan filtrar el agua fácilmente.

Lirio de la Paz

El lirio de paz (Spathiphyllum), también conocido como cuna de Moisés o espatifilo, es una planta de interior muy apreciada por su elegancia y facilidad de cuidado. Se caracteriza por sus hojas grandes de color verde intenso y por sus flores blancas, que suelen aparecer con frecuencia y duran bastante tiempo.

En cuanto a sus cuidados, el lirio de paz se desarrolla mejor en interiores, en lugares con buena iluminación pero sin sol directo, ya que la radiación intensa puede quemar sus hojas y marchitar sus flores. Puede cultivarse en agua o en tierra: si está en agua, se recomienda cambiarla al menos una vez por semana; y si está en matera, lo ideal es mantener el sustrato húmedo sin encharcarlo, regando de forma moderada un par de veces por semana. También es importante ubicarla en espacios con temperaturas superiores a los 15 °C y mantenerla fuera del alcance de mascotas, ya que puede resultar tóxica si es ingerida.

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