De Bélgica al Meta: la historia del Jardín Botánico La Macarena y su director

Esta entidad cuenta con más del 4% de la biodiversidad de Colombia, exponiendo una colección diversa de flora de la región. Foto: Jardín Botánico La Macarena

En el departamento del Meta, el Jardín Botánico La Macarena se destaca por su enfoque en la conservación y el estudio de la biodiversidad de la región amazónica. Este jardín, que queda en la vereda La Esperanza del municipio La Macarena, abarca diversas áreas de investigación y educación, alberga una amplia colección de plantas nativas y exóticas, destacando por sus esfuerzos en la preservación de especies en peligro y la restauración de hábitats naturales.

Además de los jardines y viveros que se extienden en 700 hectáreas, el Jardín Botánico La Macarena ofrece programas educativos y actividades para la comunidad, promoviendo la conciencia ambiental y el conocimiento botánico sobre las más de 1200 especies de plantas y árboles con las que cuenta. El jardín es un área protegida bajo la figura de Reserva Natural de la Sociedad Civil de Colombia, lo cual implica un compromiso formal con la conservación y el manejo sostenible de sus valiosos recursos naturales. Al ser una reserva natural, La Macarena no solo protege una rica biodiversidad de flora y fauna, sino que también promueve la investigación científica y la educación ambiental.

Esta entidad es dirigida por Michael Boutsen, botánico y activista socioambiental nacido en Bélgica en 1958. Desde su país natal, Boutsen habló con El Espectador sobre la historia, objetivos y proyectos del Jardín Botánico La Macarena.

🍂🌺 🌼Le podría interesar: La huerta que funciona como aula libre en el Magdalena

¿Cómo llegó a la botánica Colombiana?

Es una historia muy larga. Yo soy un hombre de árboles, porque siempre me han acompañado, a pesar de que sea médico de profesión. En todos estos 10 años he aprendido sobre clasificación de botánica porque de verdad me ha gustado mucho, y me nació el afán de estudiar, estar con árboles y plantas, es algo que me ha acompañado toda mi vida. Es claro que en Bélgica, por ser una región templada, ver plantas no es fácil y cuando de casualidad te encuentras en el trópico de Colombia es otro mundo y vida.

Eso me ha hecho pensar que cada bosque es único, por eso quise adquirir un pedazo, aunque era una locura la mayoría de grandes ideas nacen así, y he desarrollado la idea de que cada bosque es un jardín botánico. En Colombia hay un sin número de plantas, el proyecto del jardín botánico es un proyecto muy diverso, que tiene muchos proyectos, creo que por eso importa tanto, eso pienso.

¿Por qué decidió fundar el Jardín Botánico La Macarena en Colombia y ser su director?

Porque hice un tour por la amazonia y me enamoré de Colombia, se me dio la posibilidad de adquirir una finca y como mi pensamiento es que cada bosque es un jardín botánico, así comencé a desarrollar esta jardín. Es muy diferente en Bélgica, en donde tenemos que sembrar todo porque la naturaleza y la historia ha hecho que perdamos nuestra vegetación, al contrario de Colombia donde hay una diversidad tremenda. Si tienes un pedazo de tierra tienes un jardín botánico, con esa idea desarrollé el jardín botánico, con todo lo que implica, estudiando lo que hay.

Tenemos más del 4% de plantas y flores en Colombia, pero claro como jardín estamos sembrando y hemos sembrado muchas especies. En eso tenemos plantas in situ que están en riesgo de extinguirse y un proyecto en el que sembramos plantas a lo largo de una laguna que tiene una botánica de bosque inundable. Eso es único en el país, estamos sembrando bosques productivos, la riqueza de bosques y plantas en Colombia es preciosa, y la podemos aprovechar.

Es verdad que no hay una cultura para conservar la naturaleza, pero hay que empezar y ver cómo podemos utilizar mas cosas. Estamos en eso, estudiando cómo podemos ayudar, sembrando palmas también en el bosque y otros árboles como bosque productivo y eso mitiga el daño a la selva.

¿Qué fue lo más difícil de fundar el Jardín Botánico La Macarena?

No puedo hablar del pasado todavía porque todavía es complejo y difícil, empiezas con una idea práctica, tienes un pedazo, una finca y vas adelante, pero es difícil porque tienes que trabajar con gente y una cultura diferente, es realmente algo muy fuerte. Pero la humanidad de la gente colombiana es tremenda, otro tipo de cultura con buenas cosas.

Es gratificante, por ejemplo, hace poco hablamos de plantas, polillas y primates con dos biólogas, y todo eso es gratificante, pero hay que trabajar e ir adelante con el proyecto porque el tema es enredado, no hay presencia del Estado, los apoyos no existen, pero es bonito.

Es decir, ¿el jardín no ha recibido ningún apoyo del Estado?

El jardín botánico como tal es liderado por la sociedad civil y en eso nos conectamos como jardín botánico con la sociedad de parques naturales, lo cual ha significado un apoyo que no es de dinero pero si de conocimiento, de ir adelante. Pero de finanzas no hay.

¿Qué tan fácil es dirigir el Jardín Botánico La Macarena a la distancia, estando en Bélgica?

La tecnología ha hecho mucho por nosotros, hace 10 años comencé con este proyecto sin pensar que en el futuro podríamos conversar por las plataformas digitales a distancia. Es increíble que con tecnología tan accesible podemos conectarnos a lo lejos, incluso desde la amazonia y selva. Con nuestros colaboradores me comunico por medio de la tecnología, así nos organizamos y avanzamos.

Además, tengo gente de confianza que son mi mano derecha, un botánico que es excelente y un arqueólogo que están trabajando siempre en Colombia, con la idea de desarrollar algo necesario y novedoso, porque en toda la región no hay tal proyecto. Por ejemplo, el proyecto muestra que en 10 años que hemos estado allá no necesitamos talar un árbol para tener comida, es decir, tenemos un proyecto que está conviviendo con la naturaleza y es una manera en que la vida muestra cómo vivir.

¿El Jardín Botánico La Macarena funciona como una entidad privada o pública?

Es una entidad privada, pero ya nos conectamos con entidades públicas colombianas para tener parcelas permanentes, de estudios frecuentes. La idea es que este proyecto pueda salir adelante para que sea para la comunidad y que ellos sean los dueños.

¿Cuál es el logro más grande del Jardín Botánico La Macarena en sus 10 años de historia?

Es increíble pensar que en 700 hectáreas haya tanta biodiversidad de plantas, es tremendo. Otro logro es desarrollar proyectos que ya he mencionado porque son bastantes bonitos, complejos e importantes, yo siento que vamos adelante con el apoyo de esas entidades. Es chévere ser un tipo de profesor, dialogar de todo y demostrar lo que hay, porque es importante mostrarle a la gente eso, motivándola a conservar, proteger y a disfrutar de la naturaleza.

Eso es para mí lo más importante: mostrar que este pedazo de Amazonia es algo tan precioso, que vale a nivel mundial mucho. Hay que conservar eso, hay que cambiar la cultura porque la gente sabe lo que tiene, pero no lo conserva, todos tenemos que hacerlo. Es una región increíblemente bella que hay que proteger.

¿Qué es lo más especial que tiene el Jardín Botánico La Macarena y que lo diferencia del resto de jardines en el país?

Lo mejor de nuestro jardín radica en su ubicación única y misión vital de conservación. Nos encontramos en una región amazónica que ha sido históricamente marcada por conflictos, pero que ahora se destaca por su riqueza natural y su potencial para la preservación ambiental. Lo particular de nuestro jardín es que, a pesar de estar en una zona con desafíos significativos como la tala indiscriminada en áreas cercanas, nosotros nos dedicamos a proteger y destacar una fauna de importancia internacional. Es un proyecto que no solo pone en el mapa la belleza y la singularidad de nuestra región, sino que también trabaja incansablemente para preservar la vida silvestre y educar a la comunidad sobre la importancia de proteger estos valiosos ecosistemas.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼