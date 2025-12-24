¿De dónde viene el anís estrellado y para qué sirve?

Anis estrellado Foto: NC STATE UNIVERSITY

Si alguna vez ha detectado un sabor dulce y ligeramente especiado en un té o en una bebida caliente, es posible que ya se haya encontrado con el anís estrellado. Su aroma suele pasar desapercibido como ingrediente, pero detrás de ese matiz característico hay una planta con un origen definido y una larga historia de uso.

¿De dónde viene el anís estrellado?

El anís estrellado proviene del Illicium verum, una especie originaria del sur de China y del noreste de Vietnam. En estas regiones se cultiva desde hace más de dos mil años y, con el tiempo, su uso se expandió a otros países de Asia como Laos, Corea, Japón, Taiwán y Filipinas.

De acuerdo con el programa de extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, esta planta pertenece al género Illicium, un grupo que crece de forma natural en distintas zonas de Asia, así como en el sureste de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. La mayoría de las especies de este género se desarrollan como arbustos de sotobosque, perennes o semiperennes, aunque algunas pueden alcanzar el porte de pequeños árboles. Al triturarse, sus hojas, tallos y semillas desprenden un aroma característico a anís, rasgo que dio origen a su nombre, derivado del latín illici, que significa “seductor”.

La institución aclara que, dentro de este género, solo el Illicium verum, conocido como anís estrellado chino, está reconocido para uso culinario, especialmente en tés, infusiones y como especia. Las demás especies presentan distintos niveles de toxicidad en hojas, tallos o frutos, por lo que no deben consumirse.

En cuanto a su descripción, el Jardín Botánico de Kew señala que se trata de un árbol perenne que puede alcanzar hasta 15 metros de altura, con un tronco de aproximadamente 25 centímetros de diámetro y corteza clara. Sus hojas son brillantes, de textura similar al cuero y se agrupan en manojos. Las flores son solitarias, con tonalidades que van del verde amarillento al rojizo, y el fruto, fácilmente reconocible por su forma estrellada, está compuesto por carpelos de color marrón rojizo que contienen una sola semilla y adquieren una textura leñosa al secarse.

Así, lo que comúnmente se conoce como anís estrellado no es una semilla, sino el fruto maduro y seco del Illicium verum: cada estrella presenta entre seis y ocho puntas, dentro de las cuales se aloja una semilla brillante. Los frutos se recolectan cuando aún están verdes y se dejan secar al sol, proceso durante el cual adquieren su color marrón característico y liberan su intenso aroma.

¿Para qué sirve?

Su uso más común, como hemos dicho, es en tés e infusiones, gracias a su intenso aroma y a su sabor dulce y especiado. Según el Jardín Botánico de Kew, esto se debe a que los frutos se cosechan poco antes de alcanzar la madurez, cuando concentran una mayor cantidad de aceite esencial, lo que los hace ideales como especia. Este perfil aromático explica su presencia habitual en bebidas calientes, donde aporta notas cálidas y reconfortantes.

Además, la institución señala que se utiliza en la medicina tradicional china como estimulante y expectorante, para aliviar la flatulencia, favorecer la digestión, aumentar la libido y como infusión en el tratamiento del reumatismo. También se emplea para aromatizar jarabes y pastillas para la tos, y sus semillas se mastican de forma tradicional para facilitar la digestión.

Es por eso que en la gastronomía, este fruto seco tiene un papel destacado, especialmente en cocinas como la china, india, malaya e indonesia. Y es que es uno de los ingredientes de la mezcla de las cinco especias chinas, junto con el clavo, las semillas de hinojo, la canela china y la pimienta de Sichuan. En China, de hecho, se emplea sobre todo en preparaciones de cerdo y pollo, y también se mastica después de las comidas para refrescar y endulzar el aliento.

Además, se utiliza en la elaboración de diversas bebidas alcohólicas, como el galliano, la sambuca, el pastis y algunos tipos de absenta. También sirve para aromatizar el té helado tailandés y, en algunos casos, se emplea como un sustituto más económico del anís común en bebidas tradicionales como el vino caliente.

Más allá de la cocina, en jardinería también se destaca, pues se cultiva como planta ornamental aromática en climas tropicales, apreciada por sus pequeñas flores perfumadas y sus hojas fragantes.

