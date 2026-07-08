¿De qué plantas vienen las almendras, nueces y pistachos y para qué sirve cada uno?

Los frutos secos hacen parte de esos alimentos que aportan vitaminas y mejoran la salud. Foto: Getty Images/iStockphoto - alberto pomares

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Si alguna vez ha comido frutos secos, quizá no imagina que detrás de cada almendra, nuez o pistacho existe una larga historia que se remonta a miles de años de usos para la humanidad. Y es que estos alimentos, presentes hoy en meriendas, ensaladas, postres y una gran variedad de preparaciones, han acompañado a diferentes civilizaciones desde la antigüedad y se han convertido en ingredientes fundamentales por su sabor, versatilidad y valor nutricional.

Lo fundamental es que cada uno de estos alimentos famosos para la gastronomía mundial proviene de árboles con características únicas, adaptados a distintos climas y regiones del mundo. Es por esto que conocer su origen, cómo se desarrollan y los múltiples usos que tienen permite entender por qué siguen siendo fundamentales para la gastronomía mundial.

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Almendra

El almendro (Prunus dulcis) es un árbol de la familia de las rosáceas, originario de Asia occidental. Según el Jardín Botánico de Missouri, es un árbol caducifolio de copa densa y redondeada, el cual también puede crecer como un arbusto. Generalmente alcanza entre 3 y 4,5 metros de altura, aunque en condiciones favorables puede llegar hasta los 9 metros.

Su floración ocurre a comienzos de las temperaturas cálidas, en donde, antes de que broten las hojas, sus flores fragantes de cinco pétalos en tonos blancos o rosados nacen solas o en parejas. Tras la floración se desarrolla una drupa que tarda entre siete y ocho meses en madurar y abrirse para dejar al descubierto la almendra.

El almendro se cultiva principalmente por sus almendras comestibles, un fruto seco de gran valor nutricional y económico que puede consumirse de diferentes maneras y aprovecharse en diversas industrias.

Entre los principales usos de las almendras que destaca el Jardín Botánico mencionado están:

Gastronomía: son un ingrediente muy utilizado en ensaladas, guisos y, especialmente, en la repostería para elaborar tartas, turrones, polvorones y otros dulces tradicionales de influencia árabe. Además, pueden comerse crudas, tostadas, saladas o ahumadas.

Elaboración de productos: con la pasta de almendra se prepara el mazapán, mientras que al triturarlas se obtiene una bebida vegetal conocida como leche de almendras.

Industria cosmética: de las semillas se extrae un aceite muy apreciado por sus propiedades hidratantes y nutritivas para la piel y el cabello.

Usos agroindustriales: la cubierta verde del fruto puede emplearse como forraje para el ganado y la cáscara se utiliza como combustible o biomasa.

Por otro lado, gracias a su vistosa floración y su porte, el almendro también se cultiva como árbol decorativo en jardines y espacios paisajísticos.

Nuez

La nuez es el fruto del nogal (Juglans regia), un árbol cuyo cultivo se remonta a más de 7.000 años en la antigua Persia, actual Irán. Desde allí se extendió por Europa y, posteriormente, fue introducido en América por los españoles. Este fruto se caracteriza por su forma redondeada, una cáscara dura y rugosa que protege una semilla comestible de sabor suave y textura crujiente. A lo largo de la historia ha sido muy apreciado por su valor nutricional y su importancia en la alimentación.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, existen diversas variedades cultivadas y otros tipos de nueces que, aunque pertenecen a especies diferentes, también son ampliamente consumidos.

Entre las principales nueces y nogales se encuentran:

Nuez de nogal ( Juglans regia ): es la variedad más cultivada y comercializada en el mundo. Destaca por su contenido de ácidos grasos Omega-3 y otros nutrientes beneficiosos para la salud.

Variedades comerciales de Juglans regia : entre las más importantes se encuentran Mayette, Parisienne, Franquette, Hartley, Payne y Eureka, apreciadas por la calidad de sus frutos y su productividad.

Nuez pecana ( Carya illinoinensis ): se caracteriza por su sabor dulce, textura suave y elevado contenido de antioxidantes.

Nuez de Brasil ( Bertholletia excelsa ): es reconocida por ser una de las principales fuentes naturales de selenio, un mineral esencial para el sistema inmunológico y el funcionamiento de la tiroides.

Nogal andino (Juglans neotropica): es una especie nativa de los Andes presente en Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Aunque produce frutos similares a las nueces, no se cultiva con fines comerciales para el consumo.

Asimismo, la secretaria destaca que las nueces son uno de los frutos secos más consumidos en el mundo gracias a su sabor, versatilidad y alto valor nutricional. Pueden comerse solas como refrigerio o incorporarse en ensaladas, panes, postres, salsas y otras preparaciones. Además, son consideradas un alimento funcional por su aporte de grasas saludables, vitaminas, minerales y proteínas, lo que las convierte en una excelente opción para incluir en una alimentación equilibrada.

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Pistacho

El pistacho es la semilla comestible del árbol Pistacia vera, una especie originaria de Oriente Medio, especialmente de regiones de Irán, Turquía, Siria y Afganistán. Su cultivo tiene una historia de más de 2.500 años y ya era apreciado en el antiguo Imperio Persa y en la Roma clásica por su sabor y valor alimenticio.

En la actualidad, también se produce en países como Estados Unidos, España, Australia y México, siendo Irán y California dos de los principales productores mundiales.

El árbol puede alcanzar hasta 10 metros de altura y está adaptado a climas cálidos y secos gracias a su profundo sistema de raíces, que le permite acceder al agua subterránea durante las sequías. Aunque suele considerarse un fruto seco, el pistacho es en realidad la semilla de una drupa, como el durazno o la cereza. Su semilla verde, protegida por una cáscara dura y blanquecina, destaca por su sabor suave y mantecoso. Al madurar, la cáscara se abre de forma natural con un característico chasquido que anuncia que el fruto está listo para la cosecha.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, más allá de su uso en postres, helados y preparaciones gourmet, el pistacho es un fruto seco reconocido por su alto valor nutricional. Entre sus principales propiedades y beneficios se destacan:

Favorece la saciedad: su contenido de fibra, proteínas y grasas insaturadas ayuda a controlar el apetito y prolonga la sensación de llenura.

Contribuye a la salud cardiovascular: sus grasas saludables, antioxidantes y fitoesteroles pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, favorecer la circulación y apoyar el control de la presión arterial.

Aporta antioxidantes: contiene polifenoles, carotenoides, vitamina E, luteína y zeaxantina, compuestos que ayudan a proteger las células del daño causado por el estrés oxidativo.

Tiene un índice glucémico bajo: consumido con moderación, no produce aumentos bruscos de la glucosa en sangre, por lo que puede formar parte de estrategias de alimentación orientadas al control metabólico.

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