Deshierbe en la huerta: cinco claves para controlar las malezas en su cultivo

Es probable que en su huerta o en el jardín haya visto brotar hierbas que usted nunca ha sembrado. Aunque suelen pasar inadvertidas, es importante prestarles atención para evitar que afecten el crecimiento de sus plantas.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, muchas de estas especies son plantas rupícolas, parte natural de la cobertura del suelo y conocidas, de forma errónea, como malezas. Si no se controlan, pueden competir por espacio, luz y nutrientes con los cultivos.

Una pequeña advertencia, y es que conviene aclarar que maleza es un término ambiguo. Como recuerda la Royal Horticultural Society, se usa para describir plantas que crecen en un lugar no deseado, lo que no significa que sean dañinas. Además, no solo aparecen en cultivos: también prosperan en aceras, muros o techos, donde pueden aportar beneficios al ecosistema como atraer polinizadores y otras, como las leguminosas (por ejemplo, los tréboles), ayudan a fijar nitrógeno en el suelo. Aquí le contamos más sobre este tema.

Sin embargo, en un cultivo manejado, no es recomendable permitir que estas hierbas se desarrollen sin control, pues pueden competir directamente con sus plantas. Por eso, a continuación le explicamos cómo deshierbar de manera sencilla y mantener su huerta en buenas condiciones.

¿Qué necesita saber y tener antes de comenzar?

Según la Royal Horticultural Society, las plantas no deseadas pueden aparecer por distintas vías. Muchas veces sus semillas son transportadas por el viento o depositadas por aves y otros animales. Otras ingresan cuando se incorporan nuevas plantas al jardín, ya sean adheridas al sustrato o escondidas entre las raíces. En el caso de las especies perennes, sus raíces pueden extenderse desde jardines vecinos y cruzar por debajo de cercas o divisiones.

Equipo que necesita tener antes de comenzar

Guantes

Tenedor de mano o cuchillo para desherbar

Azada de mano o de mango largo

Almohadilla para arrodillarse

Ojo, erradicar ciertas malezas perennes requiere paciencia y constancia. Según la RHS lo mejor es actuar de manera regular, sin esperar a que las plantas estén demasiado desarrolladas, esto para evitar que se dispersen y facilitar su control a largo plazo.

1. Identifique las plantas desconocidas

Según esta institución, antes de eliminar cualquier hierba, es importante reconocer qué especie es y cómo se comporta. Algunas plantas autosembradas pueden resultar beneficiosas o decorativas, por lo que identificar correctamente le permitirá decidir si debe retirarlas o conservarlas.

Qué hacer:

Observe cómo crece y se propaga la planta.

Consulte una guía para identificar especies comunes.

Si tiene acceso a herramientas especializadas, utilícelas para confirmar la identificación.

2. Controle las malezas anuales

Estas hierbas crecen rápido y completan su ciclo en menos de un año, por lo que deben controlarse de forma constante. Si las elimina desde temprano, evitará que produzcan semillas y se sigan propagando.

Cómo manejarlas

Deshierbe en días secos para que se sequen con facilidad.

Pase la azada justo debajo de la superficie del suelo para cortar las raíces.

Si el suelo está húmedo, rastrille y retire los restos para evitar que vuelvan a enraizar

3. Extraiga las malezas grandes y las perennes

Las especies perennes son persistentes y pueden rebrotar desde fragmentos de raíz. Por eso, retirarlas exige más paciencia y precisión para evitar que vuelvan a aparecer.

Recomendaciones:

Use un tenedor de mano para levantar la planta sin cortar las raíces.

Extraiga la mayor cantidad posible de raíz de una sola vez. Lo más recomendable es que lo haga usted mismo con la mano.

Cuando una maleza crece entre otras plantas, corte sus brotes de forma repetida para debilitarla.

En casos graves, puede ser necesario desenterrar las plantas del jardín, limpiar sus raíces y replantarlas.

4. Aproveche las malezas anuales para hacer compost

Ojo, no hay necesidad de tirar a la basura las plantas que saque, pues pueden convertirse en un recurso útil si se compostan adecuadamente. Sin embargo, debe tener cuidado con las especies perennes, que pueden sobrevivir al proceso.

Tenga en cuenta:

No incluya raíces de perennes como el diente de león.

Si no está seguro de que en su compost se fue una planta perenne, una forma de desactivarlas es primero dejarlas fermentar en agua o dentro de una bolsa sellada antes de llevarlas al compost.

Consulte las normas locales para desechar especies invasoras clasificadas como residuos controlados.

5. Prevenga la aparición de nuevas malezas

Incluso después de un deshierbe cuidadoso, el suelo no permanecerá limpio por mucho tiempo. La clave está en crear condiciones que reduzcan al mínimo la posibilidad de que germinen nuevas semillas.

Cómo evitar su regreso:

Plante de manera densa para limitar los espacios libres.

Cubra el suelo con mantillo para bloquear la luz y evitar brotes.

Revise periódicamente el jardín y retire las plantas no deseadas cuando aún son pequeñas.

