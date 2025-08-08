Cuatro plantas perennes ideales para tener en casa y disfrutar todo el año

Espárragos Foto: iStock

Si usted busca mantener la belleza y frescura de su hogar durante todo el año, las plantas perennes son una excelente opción, pues se mantienen vivas por varias temporadas y, con los cuidados adecuados, ofrecen follaje y flores de forma constante. Además de su valor decorativo, muchas de ellas son resistentes, fáciles de cuidar y capaces de adaptarse a distintos entornos, tanto en interior como en exterior

Aquí le decimos cuatro opciones únicas para que cultive en interior.

Geranio

El género Geranium reúne 422 especies de plantas anuales, bienales y perennes que crecen sobre todo en zonas templadas y regiones montañosas tropicales, con gran presencia en el Mediterráneo oriental. Aunque comparten el nombre común “geranio” y pertenecen a la misma familia (Geraniaceae), no deben confundirse con el género Pelargonium (malvones). La diferencia más evidente está en la flor: en Geranium los cinco pétalos son iguales y simétricos, mientras que en Pelargonium los dos pétalos superiores son distintos de los tres inferiores. Además, los Geranium suelen tolerar mejor el frío.

Son plantas herbáceas muy apreciadas en jardinería por su resistencia, facilidad de cuidado y capacidad para cubrir el suelo, ayudando a controlar malezas gracias a sustancias naturales que inhiben el crecimiento de otras plantas cercanas. Sus hojas, generalmente palmeadas, crecen en roseta basal y pueden disponerse de forma alterna u opuesta en el tallo. Un rasgo curioso es su forma de dispersar semillas: cuando el fruto se seca, se divide en cinco partes que las expulsan a distancia. Por estas características, son una opción ideal tanto para uso ornamental como para proyectos de jardinería ecológica.

Clima: florecen todo el año en climas tropicales; resistentes, pero sensibles a temperaturas menores a 15 °C (lo ideal es entre 18 °C y 20 °C). Las heladas afectan su crecimiento y vuelven rojizas las hojas.

Luz: requieren buena luz diaria; ideal luz directa en la mañana y semisombra en la tarde para evitar sobreexposición.

Riego: necesitan bastante agua, pero sin encharcar. Verificar que el sustrato esté seco antes de regar nuevamente.

Poda: retirar flores secas y hojas marchitas para que la planta concentre energía en el crecimiento de nuevas partes.

Problema común: confundir necesidad de riego con exceso de agua, lo que provoca deterioro rápido de la planta.

Espárragos

Asparagus officinalis, conocido como esparraguera o espárrago común, es una planta herbácea perenne de la familia Asparagaceae con un aspecto distintivo plumoso debido a su follaje muy ramificado. Se caracteriza por su estructura dual: tallos aéreos ramificados de 12-25 cm y una parte subterránea llamada “garra” compuesta por raíces y yemas de la cual emergen los brotes jóvenes comestibles conocidos como espárragos. Sus hojas están reducidas a escamas con ramificaciones filiformes verdes de hasta 25 mm, y produce pequeñas flores que aparecen a partir de junio.

Como cultivo hortícola de larga duración (8-10 años en el suelo), la esparraguera se distribuye naturalmente por la mayor parte de Europa y Asia templada occidental, aunque actualmente se cultiva ampliamente como verdura comercial. Existen tres variedades principales diferenciadas por el color y grosor de sus turiones: blancos, verdes y con escamas moradas.

Luz: Prefiere luz brillante indirecta y debe evitar el sol directo.

Riego: Mantenga el sustrato húmedo pero con buen drenaje.

Humedad: Requiere alta humedad ambiental.

Temperatura: Necesita más de 15 °C y no tolera heladas.

Pensamientos

Los pensamientos son plantas ornamentales híbridas creadas en el siglo XIX por jardineros europeos, a partir de cruces entre el pensamiento silvestre (Viola tricolor), V. lutea y en ocasiones V. altaica. Sus flores grandes, de unos 6 cm, tienen pétalos aterciopelados y una amplia gama de colores, desde dorado, blanco, amarillo, rojo y violeta hasta diferentes tonos de azul, muchas veces con patrones jaspeados que llenan los jardines de color.

Son muy versátiles: se usan como cobertura bajo arbustos para evitar malezas, se combinan con otras flores en jardineras y balcones, y decoran espacios públicos por su resistencia y colorido. En buenas condiciones pueden comportarse como perennes, aunque en general son bianuales aunque con el tiempo alargan sus tallos; para mantenerlas vigorosas conviene cortarlas al final de la temporada y así estimular la floración del siguiente invierno.

Luz, ubicación y clima: Ubicar en exterior con mucha luz solar y, en climas cálidos, en semisombra para evitar el sol intenso.

Riego: Mantener el sustrato siempre húmedo pero sin encharcar, regando cada 2-3 días en floración.

Sustrato: Usar tierra rica en nutrientes con buen drenaje, como mezcla de turba, vermiculita, perlita y abono orgánico.

Poda: Realizar poda agresiva tras la floración y antes del calor, dejando solo el tallo para prolongar su vida.

Plagas: Prevenir y controlar pulgones con insecticidas caseros como aceite de Neem o jabón potásico.

Maranta leuconeura

La Maranta leuconeura, conocida como “planta de la oración”, es una herbácea perenne tropical originaria de Brasil que se ha convertido en una de las plantas de interior más apreciadas por su extraordinario follaje ornamental. Esta especie compacta, que alcanza entre 30-40 cm de altura y anchura, se distingue por sus hojas ovaladas de hasta 12 cm con patrones únicos: venas blancas que irradian desde la nervadura central sobre fondos verdes con tonalidades que van desde el verde claro hasta matices rojizos y púrpuras. Su nombre común deriva de su comportamiento circadiano: durante el día extiende sus hojas horizontalmente para captar luz, mientras que al anochecer las pliega hacia arriba simulando manos en oración.

Cuidados

Luz: prefiere luz brillante e indirecta; el sol directo puede decolorar sus hojas.

Riego: mantener el sustrato constantemente húmedo, pero con buen drenaje.

Humedad: requiere ambientes con alta humedad para desarrollarse bien.

Temperatura: sensible al frío; necesita más de 15 °C y no tolera heladas, por lo que en climas templados se cultiva solo en interior.

Floración: puede producir pequeñas flores blancas con manchas púrpuras, aunque rara vez florece en interiores.

