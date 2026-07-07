Diferencias entre lichi y rambután: ¿cómo distinguirlos?

El de la izquierda es el rambután y el de la derecha es el lichi. Foto: Shutterstock

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Hay frutas que basta con verlas para reconocerlas, pero otras ponen a prueba hasta a los amantes de la gastronomía. Ese es el caso del lichi y el rambután, dos frutos exóticos que suelen confundirse por su apariencia, pero que esconden diferencias que van mucho más allá de su llamativa cáscara.

Lo entendemos si le pasa, pues a simple vista parecen la misma fruta: ambos tienen una cáscara rojiza, una pulpa blanca y jugosa y un aspecto tan llamativo que es fácil confundirlos. Sin embargo, el lichi y el rambután son dos especies diferentes, cada una con características, sabores y orígenes propios. Aunque comparten varias similitudes, basta con observarlos de cerca para descubrir qué los hace únicos y cómo diferenciarlos.

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¿Qué es el lichi y en qué se diferencia del rambután?

Comencemos por el lichi (Litchi chinensis), el cual es originario del sur de China, donde ha sido cultivado durante siglos y llegó a ser conocido como la “fruta de los reyes” por su agradable sabor y las propiedades que le atribuían las antiguas dinastías.

Se trata de un árbol subtropical cuyo fruto crece en racimos y posee una cáscara roja, rugosa y quebradiza que se desprende fácilmente para revelar una pulpa blanca muy jugosa y aromática, con una única semilla en su interior.

Su sabor es dulce, su aroma recuerda al de las rosas y destaca por aunque su temporada de cosecha es relativamente corta, el fruto puede consumirse fresco, congelado, deshidratado o en conserva.

El rambután (Nephelium lappaceum), por su parte, es originario del sudeste asiático, especialmente de Malasia e Indonesia. Se caracteriza porque está cubierto por largas espinas suaves y flexibles que le dan una apariencia similar a un pequeño erizo, razón por la que en algunos lugares se le conoce como el “lichi peludo”.

Una vez pelados, ambos frutos son muy parecidos, ya que dejan al descubierto una pulpa blanca y brillante que rodea una semilla. Además, en cuanto a su valor nutricional, ambos aportan vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes. No obstante, el lichi contiene una mayor cantidad de antioxidantes y un menor aporte calórico, mientras que el rambután sobresale por su contenido de hierro y otros minerales.

En Colombia, estas frutas aún son consideradas exóticas. El cultivo de lichi es limitado y se encuentra principalmente en algunas fincas de Antioquia, mientras que el rambután —conocido también como achotillo— ha tenido una mayor expansión, especialmente en el Meta, Tolima y algunos municipios de Caldas, donde su producción continúa creciendo.

¿Cómo diferenciarlos?

Aunque el lichi y el rambután pertenecen a la misma familia botánica, las sapindáceas (Sapindaceae) —a la que también pertenece el mamoncillo—, presentan diferencias claras en su apariencia, tamaño y sabor que permiten distinguirlos con facilidad, según explica FoodPrint, un proyecto de la GRACE Communications Foundation.

La cáscara: e s la diferencia más evidente. El lichi tiene una piel roja, rugosa y con pequeñas protuberancias, mientras que el rambután está cubierto por largas espinas blandas y flexibles de tonos rojos, verdes o anaranjados.

El tamaño: e l rambután suele ser más grande, con un diámetro similar al de una pelota de golf. El lichi, en cambio, es más pequeño y de forma ligeramente ovalada.

El sabor: ambos poseen una pulpa blanca y jugosa, pero el lichi destaca por ser más dulce. El rambután tiene una textura más firme y cremosa.

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¿Cómo consumirlos?

Además de comerse al natural, ambos frutos son muy utilizados en la preparación de jugos, batidos, ensaladas de frutas, postres, helados, mermeladas y cócteles, donde aportan un sabor dulce y un aroma característico.

Ojo, en el caso del rambután, se recomienda retirar la semilla antes de consumirlo, ya que no es apta para ingerirse cruda. Su pulpa puede disfrutarse a temperatura ambiente o refrigerada.

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