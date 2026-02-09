El árbol de Júpiter: una planta característica de los climas cálidos

Árbol de Júpiter Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Conocido popularmente como “lilas de las Indias”, la especie es originaria de China, Japón y otras regiones de Asia, donde desde tiempos antiguos sus flores se utilizaban en ofrendas religiosas y espacios ceremoniales.

Este árbol se caracteriza por ser de rápido crecimiento que en condiciones naturales puede alcanzar hasta 18 metros de altura, aunque en cultivo suele mantenerse entre 6 y 8 metros. Entre sus características físicas más visibles se encuentra en su tronco, que presenta una forma delgada con corteza lisa que se desprende en pequeñas escamas, además de cuadrangulares que nacen cerca de la base y hojas simples, ovaladas y de color verde oscuro.

Sin embargo, su principal atractivo radica en sus flores, las cuales van el rosa al morado o al blanco. Los pétalos tienen una textura ondulada muy característica que da a la floración un aspecto vistoso y abundante, muchas de estas atraen a insectos polinizadores.

Gracias a su alta tolerancia a la contaminación atmosférica, el árbol de Júpiter es ampliamente utilizado en el arbolado urbano, especialmente en separadores viales, parques y glorietas, donde contribuye a filtrar material particulado del aire.

Actualmente se cultiva en numerosas regiones del mundo casi exclusivamente con fines ornamentales. Su porte elegante, la intensidad de sus flores y su capacidad de adaptarse a distintos entornos lo convierten en una especie ideal para jardines, espacios abiertos y proyectos de paisajismo urbano que busquen combinar valor estético, resistencia ambiental y facilidad de mantenimiento.

Le podría interesar: Habas: beneficios, para qué sirven y ¿son verduras o legumbres?

Cuidados esenciales

Luz

Requiere sol directo al menos 8–10 horas al día para asegurar una buena floración.

En climas muy cálidos puede ubicarse en semisombra luminosa para evitar estrés por calor.

Clima

Se adapta a climas templados entre 18 y 30 °C. Puede cultivarse idealmente a una altura de 1.000 y 2.000 m s. n. m.

En zonas frías conviene plantarlo cerca de muros o en maceta para protegerlo de bajas temperaturas.

Riego

Durante los primeros años necesita riegos profundos y frecuentes (3–4 veces por semana en épocas cálidas).

Una vez establecido, basta con riego semanal, evitando encharcamientos y preferiblemente usando agua baja en cal como agua lluvia o agua destilada.

Sustrato

Prefiere suelos ligeramente ácidos (pH 6–7), ricos en materia orgánica. Si tiene dudas del suelo, aquí le mencionamos cómo puede mejorarlo.

Debe ser profundo, fresco y con excelente drenaje para prevenir enfermedades radiculares.

Abono

Aplicar fertilizante para plantas acidófilas en épocas de crecimiento. Aunque también puede utilizarse humus líquido diluido en el agua de riego para estimular crecimiento y floración.

Poda

Realizar poda de mantenimiento eliminando ramas secas y flores marchitas al final de su floración para que pueda crecer mejor.

En los primeros años, retirar ramas inferiores para formar una copa equilibrada si se desea porte arbóreo.

Plagas y enfermedades

Puede verse afectado por hongos como oídio y mildiu, especialmente en condiciones de sombra y humedad excesiva.

Como prevención, aplicar regularmente soluciones de aceite de neem y jabón potásico sobre hojas y tallos.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼