Habas: beneficios, para qué sirven y ¿son verduras o legumbres?

Seguro las ha visto en el mercado, en sopas tradicionales o en los platos más caseros de la cocina colombiana, pero pocas veces pensamos en todo lo que las habas aportan más allá de su sabor. Estas semillas verdes, grandes y de forma ligeramente ovalada han acompañado la alimentación de distintas culturas durante siglos y siguen siendo protagonistas de preparaciones tan emblemáticas como el cocido boyacense, el cuchuco de trigo con espinazo o la mazamorra chiquita.

Sin embargo, además de su papel en la gastronomía, las habas destacan por sus propiedades nutricionales y por los beneficios que pueden ofrecer al organismo cuando se consumen de manera regular. ¿Para qué sirven realmente y por qué vale la pena incluirlas en la dieta? Aquí se lo contamos.

Características de las habas: ¿son verduras o legumbres?

Según el programa de extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, el haba (Vicia faba) es una leguminosa perteneciente a la familia Fabaceae, cultivada principalmente por sus semillas y vainas comestibles, ricas en proteínas y consumidas en numerosas regiones del mundo.

Existen dos subespecies principales: Vicia faba var. major, que produce semillas grandes destinadas al consumo humano y se emplea en sopas, guisos, ensaladas y guarniciones, y Vicia faba var. minor, conocida como haba de campo, cultivada principalmente para la alimentación animal.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Córdoba, en Argentina, las habas presentan flores blancas con manchas negras que, tras la polinización, dan origen a las vainas o chauchas que resguardan en su interior las semillas nutritivas que consumimos. Este proceso marca el paso de la flor al fruto, característica típica de las plantas de esta familia.

Aunque Colombia no figura entre los mayores productores de este cultivo, en departamentos como Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Santander —especialmente en zonas frías por encima de los 2.000 metros de altura— las habas representan una actividad agrícola y social relevante, vinculada tanto a la tradición alimentaria como a las economías campesinas de estas regiones.

¿Verdura o legumbre?

Aquí surge una duda similar a la del tomate, la cual ya le explicamos en este artículo. Desde el punto de vista botánico, la respuesta es clara: el haba es una legumbre, ya que corresponde a la semilla de una planta de la familia de las fabáceas.

Instituciones como el Real Jardín Botánico de Kew recuerdan que el término “verdura” no existe o no pertenece a la clasificación científica de las plantas, sino que es una categoría culinaria usada para agrupar distintos productos vegetales según su forma de consumo.

En la cocina, por tanto, las habas pueden considerarse una “verdura” cuando se utilizan frescas en preparaciones saladas, pero desde la botánica y la nutrición se clasifican correctamente como legumbres, al igual que los fríjoles, las lentejas y los garbanzos.

¿Para qué sirve?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, sus granos se consumen principalmente en estado verde en sopas, guisos, ensaladas, purés, estofados y tortillas, lo que la convierte en un ingrediente versátil dentro de la alimentación diaria.

Esto se debe a que, desde el punto de vista nutricional, aportan fibra e hierro, nutrientes esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema digestivo y a la formación de glóbulos rojos. Además, contienen vitamina C, que cumple una función antioxidante y participa en el fortalecimiento del sistema inmunológico, así como en la síntesis de colágeno y de neurotransmisores.

También se destacan por su contenido de fósforo, mineral que interviene en el mantenimiento del equilibrio del pH del organismo y en los procesos de transferencia de energía, fundamentales para el adecuado funcionamiento celular. Estos nutrientes convierten al haba en un alimento que no solo aporta sabor, sino también beneficios importantes para la salud.

A nivel de la huerta, también puede ayudarlo, pues esta planta cumple un papel adicional, ya que, como otras leguminosas, tiene la capacidad de fijar nitrógeno del aire en el suelo, mejorando su fertilidad. Por esta razón, además de su valor alimenticio, el cultivo de habas se considera una alternativa útil dentro de los sistemas agrícolas sostenibles.

