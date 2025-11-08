De la maceta al plato: consejos para montar una huerta urbana en casa

Algunos consejos para montar una huerta Foto: Colaborador/a Esporádica

Tener una huerta en casa es una actividad gratificante que no requiere conocimientos avanzados ni grandes inversiones, solo algunos implementos básicos y compromiso en su mantenimiento.

Pero, ¿se ha detenido a pensar cuáles son los primeros pasos para iniciar una? Aunque el proceso es sencillo, esa etapa inicial es clave para que la huerta se establezca bien y pueda mantenerse saludable con el tiempo. Es por esto que aquí le dejamos una infografía para que se guíe y comience con confianza a cultivar.

Un importante consejo

Si bien en la infografía se presentan varios aspectos esenciales para conformar una huerta, vamos a detenernos en un punto que suele pasarse por alto y no hablamos ahí: la planificación del presupuesto.

Y es que antes de sembrar, aún resulta fundamental definir qué se desea cultivar, en qué cantidades y con qué recursos se cuenta. Esta etapa previa permite organizar mejor el espacio, evitar gastos innecesarios y aprovechar de forma adecuada los insumos disponibles.

Presupuesto inicial de la huerta

Para planearlo, puede considerar:

Espacio y acondicionamiento

Definir si el tipo de contenedor sembrará en suelo directo, macetas, camas elevadas o mesas de cultivo.

Posibles gastos: tierra, abono, herramientas básicas, mallas de sombra o sistemas de riego sencillos.

Semillas o plántulas

Comprar semillas certificadas o plántulas ya iniciadas puede facilitar el proceso.

También puede intercambiar semillas con vecinos, colectivos locales para reducir costos o ir al Jardín Botánico de Bogotá, donde funciona el banco de semillas.

Mantenimiento

Incluya fertilización orgánica, control de plagas con preparados naturales y reposición de tierra o sustrato si es necesario.

Es útil planear una rutina de riego para evitar desperdicio de agua.

A medida que la huerta crece, el presupuesto se vuelve más estable, pues parte de los residuos vegetales pueden reutilizarse para compostaje y los ciclos de siembra se vuelven más eficientes.

Para llevar un mejor control, puede apoyarse en una hoja de Excel o una tabla sencilla donde registre la actividad que realizará, la cantidad que necesita, la frecuencia con la que debe hacerlo y si es algo que puede conseguir, intercambiar o producir en casa. Si en algún caso requiere comprar, simplemente añada una casilla para estimar el costo o para anotar alternativas disponibles en su entorno.

Eso sí, recuerde que no está solo en el proceso. El Jardín Botánico de Bogotá ofrece asesoría, acompañamiento técnico, insumos y capacitaciones para quienes desean iniciar o fortalecer su huerta.

Si desea hacer parte del proyecto de huertas urbanas o simplemente necesita orientación, puede escribir a los correos: agriculturaurbana@jbb.gov.co o contactenos@jbb.gov.co, o ingresar a www.jbb.gov.co para solicitar información, inscribirse o acceder a las capacitaciones disponibles.

La cosecha: qué hacer con lo que se produce

Cuando llega el momento de la cosecha, se abre un abanico de posibilidades. Cada huerta es distinta, pero lo ideal es aprovechar lo producido de acuerdo con los objetivos personales o comunitarios.

Consumo en casa

Es la opción más común.

Mejora la calidad de la alimentación y reduce gastos en productos frescos.

Permite cocinar con ingredientes de temporada y recién cortados.

Venta a pequeña escala

Puede ofrecer los productos en el barrio, entre amigos o en mercados comunitarios.

Algunos productos con buena salida: hortalizas frescas, hierbas aromáticas, lechugas, tomates cherry, frutos como fresas o uchuvas.

También se pueden vender empaquetados en pequeñas porciones listas para usar.

Transformación de alimentos

Si la cosecha es abundante, se pueden preparar conservas, salsas, mezclas de hierbas secas, mermeladas o infusiones.

Regalo y trueque

Compartir la cosecha fortalece vínculos y motiva a otras personas a sembrar.

El trueque es otra opción: verduras por semillas, alimentos por compost o herramientas, según lo que la comunidad o el entorno ofrezca.

Una buena opción es participar en los mercados agroecológicos que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, donde se puede ofrecer la cosecha en espacios organizados y pensados para promover productos locales y de origen sostenible.

