Errores comunes con los helechos que hacen que se sequen y mueran

Son plantas que existen desde hace más de 350 millones de años. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted tiene helechos en casa o en su jardín, seguro se ha preguntado por qué algunas hojas se ponen marrones o amarillas, sin importar que las riegue o les ponga luz.

Como explicamos en nuestra nota sobre helechos , estas plantas han sobrevivido millones de años gracias a su capacidad de adaptarse a distintos ambientes y reproducirse por esporas, sin necesidad de flores ni frutos. Hoy existen unas 12.000 especies en el mundo, de las cuales alrededor de 1.600 se encuentran en Colombia, según el Jardín Botánico de Bogotá.

Pero, pese a esa resistencia, es común que se sequen o enfermen si no reciben cuidados adecuados. Por eso, hoy explicaremos algunos de los errores que más afectan su salud y cómo evitarlos.

#1: La luz

Uno de los errores más frecuentes es la exposición incorrecta a la luz. La mayoría de los helechos prefieren luz indirecta brillante o sombra parcial. Debe haber un equilibro, pues el sol directo puede quemar sus hojas, secarlo, pero la luz insuficiente estanca su desarrollo.

En interiores, lo ideal es colocarlos cerca de ventanas evitando las corrientes fuertes de aire; en exteriores, debajo de árboles o arbustos que les den sombra. Según el Vivero Tierranegra, algunas especies, como el Boston o peine, toleran más sol si se aclimatan poco a poco.

#2: El agua

Otro error común es regar la planta demasiado o muy poco. Los helechos necesitan que el sustrato se mantenga húmedo, pero sin encharcarlo. La falta de humedad puede secar las puntas de las hojas y provocar que se vuelvan cafés o marrones, mientras que el exceso favorece la aparición de hongos y pudrición de raíces.

Para mantenerlos saludables, se recomienda regarlos de forma periódica, rociar las hojas con agua y, si es posible, mantener elevada la humedad del ambiente con humidificadores o bandejas con agua.

#3: El sustrato

El tipo de suelo también influye. Los helechos requieren un sustrato aireado, con buen drenaje y que sea rico en materia orgánica. Si las raíces comienzan a salirse por los agujeros de la maceta o la tierra se compacta y no deja filtrar el agua, indica que ya es momento de cambiar el sustrato o trasladar la planta a un recipiente más grande.

#4: Inevitablemente, las plagas

Los helechos pueden verse afectados por hongos, oídio y cochinillas.

El oídio puede identificarse porque se ve como una capa blanca o gris polvorienta sobre las hojas, mientras que los hongos (algunos por el exceso de riego) pueden causar hojas amarillas o marrones. Se ve algo así:

Para controlar estos daños, el blog especializado en plantas Pur Plant, recomienda retirar hojas dañadas, separar la planta enferma y mantener buena ventilación. Revisar el helecho regularmente ayuda a identificar problemas antes de que se extiendan.

¿Cómo reconocer las señales de alerta?

Observe con atención si su helecho presenta alguno de estos “síntomas”. Recuerde que son plantas resistentes, pero no infalibles, y deben tratarse a tiempo:

Hojas marrones: suelen indicar baja humedad, riego irregular o exposición al sol directo.

Hojas amarillas: pueden señalar exceso o falta de riego, fertilización incorrecta o sustrato inadecuado.

Crecimiento lento o frondas dañadas: posibles plagas, hongos o necesidad de trasplante.

Además, puede leer nuestras notas relacionadas como ¿Qué hacer si su helecho se pone amarillo, qué significa y cómo evitarlo? o ¿Cómo cuidar el helecho de agua? Guía práctica de una paisajista para nutrirse de más consejos.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼