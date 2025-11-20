Flor de la lengua de suegra: ¿Qué pasa cuando esta planta florece?

Floración de la lengua de tigre Foto: Jardines de Kew - Peter A. Mansfeld,

Tener una lengua de tigre, lengua de suegra o lengua de serpiente en casa suele ser sinónimo de elegancia y practicidad. Es una planta que resiste descuidos, sobrevive en rincones con poca luz y permanece impecable durante años. Sin embargo, hay un detalle que muchos desconocen: esta especie también florece.

Sí, así como lo lee. Detrás de sus hojas rígidas y llamativas se esconde una floración, que aparece solo bajo ciertas condiciones. ¿La ha visto alguna vez? Puede que su planta esté más cerca de lograrlo de lo que imagina.

¿Por qué florece la lengua de suegra?

Antes de explicar por qué la lengua de tigre puede florecer, conviene detenerse en lo esencial: conocer bien la planta. La Dracaena trifasciata pertenece a un grupo de especies rizomatosas, caracterizadas por formar rosetas de hojas firmes y carnosas. Según los Reales Jardines Botánicos de Kew, aunque su estructura es sencilla, su sistema subterráneo es robusto y le permite sobrevivir en condiciones que otras plantas no tolerarían.

Ahora sí, lo más importante: su floración. En condiciones óptimas o en su ambiente natural, la lengua de tigre puede florecer una vez al año. Aun así, se trata de un acontecimiento poco frecuente. Cuando ocurre, desarrolla flores delicadas de tono crema que, con el tiempo, pueden transformarse en pequeños frutos anaranjados. Es un proceso discreto, pero llamativo, especialmente para quienes están acostumbrados a verla solo como una planta de follaje.

Las flores son pequeñas, alargadas y organizadas en racimos o espigas. Presentan una simetría muy definida y cada una cuenta con seis tépalos que forman un tubo delgado, seis estambres y un ovario dividido en tres partes, estructura que permite la formación posterior de bayas. Aunque este detalle suele pasar desapercibido, explica por qué la floración requiere energía adicional y no es tan habitual.

Por su parte, el Jardín Botánico de Missouri señala que, en condiciones naturales, las plantas maduras florecen en primavera y sus floreces son con un olor dulzón llamativo. Sin embargo, de nuevo, aclaran que cuando se cultivan en interiores, rara vez producen flores o frutos debido a factores como la luz limitada, el espacio restringido o la ausencia de cambios marcados en temperatura.

Aun así, pueden prosperar sin problemas y mantenerse en perfectas condiciones durante años.

Eso sí, la floración no es una vía práctica para propagar la planta. Aunque forma parte del ciclo natural de reproducción, su rareza —especialmente en interiores— hace que sea poco probable obtener nuevas plantas a partir de flores o frutos en casa.

De acuerdo con el Jardín Botánico de Missouri, la forma más efectiva de multiplicarla es mediante la división de hijuelos o por esquejes de hoja. Son métodos simples, accesibles y con alta probabilidad de éxito, que permiten obtener ejemplares idénticos a la planta madre.

Gracias a esta facilidad de propagación y a su resistencia, la lengua de tigre se ha convertido en una de las especies ornamentales más populares. Su resistencia y versatilidad la han convertido en una planta ideal para espacios interiores, incluso en ciudades con variaciones climáticas como Bogotá.

