¿Funcionan los fertilizantes caseros?

Cáscaras de huevos, granos de café y té de cáscara de plátano son algunas de las recetas que prometen acelerar el crecimiento de nuestras plantas. Foto: Pixabay

Seguramente para este punto usted ya se habrá encontrado en internet -y hasta en la libreta de consejos de la abuela- un sinfín de recetas y consejos caseros que prometen propiciar el crecimiento de sus plantas y ayudar a que se vean cada vez más radiantes y fortalecidas haciendo uso de ingredientes orgánicos o qué tiene a la mano: granos de café, cáscaras de huevo, lentejas, cenizas de madera, etc. Sin embargo, hay pocos espacios que incluyen estudios relacionados sobre la efectividad de estas fórmulas en términos de biología, química o agricultura.

Le podría interesar: ¿Plantas para espantar a los mosquitos? Se le tienen: estas son algunas ideas

Para dar algunas luces sobre la materia, Bernardo Naranjo Aristizábal, ingeniero químico miembro de Abbonato SAS, explica que en cierta medida si se trata de fertilizantes “porque tiene unas pequeñas cantidades de nutrientes, pero la función principal de esa materia orgánica es como un acondicionador de suelo”.

Más sobre La Huerta Los colibríes y las plantas: especies que puede tener para atraerlos Además de cumplir una función fundamental para la flora en el país, pueden ser visitantes agradables para los jardines del hogar. Leer más Los colibríes y las plantas: especies que puede tener para atraerlos ¿Cucarachas en casa? Estas plantas pueden ayudarle a ahuyentarlas Los compuestos naturales de estas especies funcionan como insecticidas naturales que mantendrán a las cucarachas y otros insectos alejados. Leer más ¿Cucarachas en casa? Estas plantas pueden ayudarle a ahuyentarlas

Ahora, es importante aclarar la diferencia entre abono, fertilizante y acondicionadores de suelos. Según explica Naranjo, abonar y fertilizar es, de fondo, lo mismo. Se trata de un aporte de nutrientes al suelo de las plantas. Mientras que en el caso de los acondicionadores de suelos, que pueden tener origen vegetal o animal, aportan carbono orgánico oxidable, que es alimento para los microorganismos. Ambos pueden aportar nutrientes, pero la diferencia yace en la cantidad del aporte nutricional.

Por ejemplo, en Colombia el índice NPK, que es el acrónimo de la relación entre los elementos químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) y que establece las condiciones para que un producto se considere fertilizante, estable que cualquier producto que esté debajo del 3 % no se considera como tal. Es común que estos fertilizantes hechos en casa no cumplan con este requisito, lo cual significa que son acondicionadores de suelo.

Además, otro factor importante es el proceso de compostaje. “Esos desechos frescos tienen que pasar por ese ciclo completo para garantizar que la materia orgánica no desequilibre el pH de la tierra, porque al momento de compostar, se sube la temperatura de la tierra y al subir la temperatura, quema la raíz”.

Leer más: ¿Cuál es la mejor hora para abonar las plantas?

Este dato es importante porque son muchos los consejos populares que recomiendan regar directamente sobre el sustrato granos de café o cáscaras de huevo. Sobre él último, hay estudios científicos que comprueban que aunque sí es funcional, pues aporta calcio a las plantas, tarda un tiempo considerable en actuar. “En el caso del calcio de la cáscara de huevo se sabe que efectivamente tiene calcio. Sin embargo, el proceso que hay que hacer es de molienda fina. Normalmente, el periodo que tarda ese calcio en ser absorbido por el suelo puede ser más de seis meses. Es un caso de lenta asimilación. No significa que no sirva, pero no es de absorción rápida”.

¿Cómo le aporto nutrientes a mis plantas?

Aunque es válido seguir usando materia orgánica que haya pasado por su debido proceso de compostaje como fuente nutricional, teniendo la claridad de que otros compuestos podrían brindar más porcentaje nutricional, ¿qué abonos debo usar para nutrir a mis plantas?

“Yo diría que deberíamos abrir la cabeza a los fertilizantes químicos. No le tenga miedo. En el suelo hay millones de reacciones químicas todo el tiempo. Uno puede tomar productos químicos, trabajarlos responsablemente, que se complemente con residuos de la cocina y todo eso nos va a llevar a que tengamos un buen proceso”, aconseja Naranjo.

Una forma práctica de combinar estos mundos de forma integral es usando productos orgánicos y químicos dependiendo del objetivo. Por ejemplo, en el manejo de los pesticidas, el material orgánicos tiene ventajas frente al químico, mientras que en el caso de la aportación de nutrientes, el abono químico puede ser una gran opción.

En cada uno está la decisión de cómo alternar los productos, pero recuerde siempre consultar a expertos en materia para velar por el bienestar de sus plantas. Ante la duda, suspenda y pregunte, esto hará más sanas a sus compañeras vegetales y feliz a usted como cuidador.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼