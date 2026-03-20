Hojas de guayaba: para qué sirven, beneficios y usos más comunes

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Pocas frutas están tan ligadas a la vida cotidiana en Colombia como la guayaba. Está en el bocadillo, en los jugos, en los postres y en esos sabores que remiten a lo tradicional. Sin embargo, lo que muchos pasan por alto es que su valor no termina en la pulpa: más allá del fruto, el árbol guarda un potencial menos visible, pero igual de interesante.

Y es que durante generaciones, las hojas de guayaba han sido aprovechadas en distintos usos, especialmente en saberes populares que hoy vuelven a llamar la atención. Así, lo que parecía una fruta más en la mesa revela otra faceta, una que conecta tradición, conocimiento y nuevas formas de entender sus beneficios.

Conozca la guayaba

La guayaba hace parte de un grupo amplio de especies pertenecientes al género Psidium, dentro de la familia Myrtaceae, originarias de América. Se trata de árboles y arbustos tropicales que han logrado adaptarse con facilidad a distintos entornos, lo que explica su amplia presencia en regiones cálidas del mundo.

En particular, el guayabo (Psidium guajava), cuyo nombre proviene de lenguas indígenas como el arahuaco y el guaraní, es una de las especies más representativas. Este es un árbol pequeño, el cual puede alcanzar entre 2,5 y 10 metros de altura. Su tronco suele ser retorcido, de corteza gris que se desprende con facilidad, dejando ver manchas características.

Sus hojas, de forma elíptica y color verde brillante, desprenden un aroma intenso al ser frotadas, mientras que sus flores blancas, con múltiples estambres, destacan por su sencillez.

El fruto, conocido como guayaba, es una baya muy apreciada por su sabor agridulce. Su forma puede variar entre redondeada, ovalada o similar a una pera, y su pulpa presenta distintos tonos que van desde el blanco hasta el rosado o rojizo. En su interior, alberga numerosas semillas pequeñas, una de sus características más reconocibles.

¿Para qué sirven sus hojas?

De acuerdo con el Jardín Botánico Nacional de Cuba, su principal uso está relacionado con sus propiedades astringentes. Preparadas en infusión, se han empleado para controlar la diarrea y aliviar molestias digestivas, mientras que de forma externa se usan para tratar afecciones en la piel como llagas, sarpullidos o heridas.

También se han utilizado en baños de asiento para aliviar las hemorroides, y se les atribuyen efectos antisépticos y cicatrizantes.

Este conocimiento popular ha despertado el interés de la ciencia. Según una investigación realizada por Food, una revista internacional de acceso abierto sobre ciencia de los alimentos, se ha identificado en las hojas compuestos como flavonoides y ácidos fenólicos, entre ellos la quercetina, que está asociada con efectos antidiarreicos y antibacterianos. Gracias a estos componentes, los extractos de hojas de guayaba han sido analizados por su posible actividad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria e incluso por su potencial en el control de la glucosa en la sangre.

Además, algunas investigaciones sugieren que podrían tener un papel complementario en el manejo de enfermedades como la diabetes o en la reducción del colesterol, así como en la protección del organismo frente al daño celular.

Entre sus principales propiedades se destacan:

Acción antioxidante: Ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, lo que podría contribuir a prevenir enfermedades crónicas y el envejecimiento celular.

Propiedades antimicrobianas: Se ha observado que sus extractos pueden inhibir bacterias y otros microorganismos, lo que respalda su uso tradicional en infecciones leves.

Potencial antiinflamatorio y digestivo: Su uso tradicional incluye el tratamiento de molestias gastrointestinales y algunas afecciones respiratorias.

Posible efecto anticancerígeno: Estudios en laboratorio sugieren que ciertos compuestos podrían inhibir el crecimiento de células tumorales, aunque esta aplicación aún se encuentra en etapas iniciales de investigación.

Además de estas propiedades, el NIH señala que distintos estudios han documentado el uso tradicional de la guayaba —incluyendo sus hojas, pulpa y semillas— en el manejo de afecciones digestivas y respiratorias. También se ha mencionado su empleo como apoyo en casos de dengue, especialmente por su posible efecto en el aumento de plaquetas; sin embargo, este uso debe asumirse con precaución y siempre bajo orientación médica.

¿Cómo preparar té de hojas de guayaba?

Preparar esta infusión es un proceso sencillo que no requiere más que unos pocos ingredientes y algo de tiempo. Tradicionalmente, se utilizan hojas frescas o secas del guayabo, que al hervirse liberan sus compuestos naturales en el agua.

El primer paso es asegurarse de que las hojas estén limpias, ya que pueden tener polvo o residuos. Luego, el proceso continúa así:

Lleve el agua a ebullición en una olla.

Añada las hojas de guayaba y reduzca el fuego.

Deje hervir a fuego lento durante 10 a 15 minutos.

Retire del fuego y deje reposar unos minutos.

Cuele la infusión y sirva caliente.

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