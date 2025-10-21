¿Para qué sirve el boldo? Beneficios, propiedades y características

El Boldo es una plata originaria de Chile Foto: Pixabay

Si usted se ha preguntado de dónde proviene el boldo que suele encontrar en las infusiones digestivas, la respuesta está en Chile. Allí, entre laderas secas y soleadas, crece este árbol de hojas fragantes que ha acompañado los remedios caseros de muchas generaciones.

Conocido científicamente como Peumus boldus Molina es un árbol originario de Chile y el único representante del género Peumus, perteneciente a la familia Monimiaceae. Aunque puede alcanzar hasta 15 metros de altura, su crecimiento es muy lento y, en la mayoría de los casos, se presenta como un arbusto o un árbol de pequeño tamaño debido a su regeneración por rebrote.

Sus hojas, gruesas y aromáticas, de tono verde grisáceo, poseen una textura rugosa por la presencia de glándulas que almacenan aceites esenciales responsables de su característico aroma, similar al del limón o el alcanfor. En la cocina, se utilizan para sazonar guisos, carnes y caldos, aportando un toque amargo y refrescante.

Son precisamente estas hojas las que concentran su mayor valor, pues además de su uso culinario, tienen un importante papel en la medicina tradicional. Contienen boldina, un alcaloide con propiedades digestivas, depurativas y protectoras del hígado, razón por la cual se utilizan en infusiones con fines hepáticos y relajantes.

¿Para qué sirve esta planta?

Según el Museo Nacional de Historia de Chile, el boldo, tradicionalmente, se utiliza para aliviar molestias gastrointestinales, digestiones pesadas y como laxante suave. También se le atribuyen efectos calmantes sobre el sistema nervioso.

Para aprovechar sus beneficios, el Museo de Chile recomienda:

Lleve 1 litro de agua a ebullición y luego retírela del fuego, añadiendo ahí 1 cucharada colmada de hojas de boldo.

Deje infusionar 5–10 minutos con la tapa puesta.

Cuele y deje entibiar.

Tome una taza tres veces al día después de las comidas

Esta misma preparación también puede emplearse de forma externa, en baños o cataplasmas, para aliviar dolores reumáticos (dolor de músculos) o neurálgicos.

Para usarlo debe hacer lo siguiente:

Baño

Prepare 1–2 litros de infusión

Cuele y añada la infusión al agua de baño caliente.

Remójese 15–20 minutos en la bañera

Cataplasma:

Empape una compresa o paño limpio en la infusión caliente (pero tolerable al tacto).

Escúrralo ligeramente y aplíquelo sobre la zona dolorida durante 15–20 minutos.

Repita 1–2 veces al día según necesidad.

Ojo, esta institución menciona que no debe usarse en caso de obstrucción biliar, durante el embarazo o en niños menores de diez años. Tampoco se aconseja su consumo prolongado ni preparar infusiones demasiado concentradas.

