Con ustedes el Mangostino, el árbol que conquista jardines y paladares

El mangostino tiene una rica historia en el sudeste asiático y un cultivo extendido en diversas regiones tropicales. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted quiere tener un árbol en su patio que no solo embellezca el paisaje, sino que también le regale uno de los frutos más exquisitos y codiciados del mundo, el mangostino podría ser su mejor elección. Conocido como el “rey de las frutas” en el sudeste asiático, este árbol tropical combina elegancia, historia y sabor en una sola especie.

Y es que el mangostino, mangostán o jobo de la India (Garcinia mangostana), también conocido como el mangostán púrpura, es un árbol de hoja perenne tropical reconocido mundialmente un fruto dulce muy popular. Nativo de las naciones insulares del sudeste asiático, este árbol ha sido cultivado desde la antigüedad en toda la región, extendiéndose posteriormente a otras áreas tropicales como Honduras, Colombia, Puerto Rico, Ecuador y Florida.

Sus características principales son que alcanza una altura de 6 a 25 metros, desarrollando una copa cónica con follaje muy denso de hojas siempre verdes, opuestas y de color verde oscuro. Su tronco puede alcanzar de 9 a 12 centímetros de diámetro, y no tiene relación botánica con el mango, pese a la similitud en el nombre.

El fruto, al madurar, tiene una corteza dura de color rojo púrpura que cubre una pulpa blanca comestible. Esta pulpa se organiza en 4 a 8 segmentos que rodean semillas del tamaño de una almendra. Sin embargo, lo que lo ha hecho más popular es su sabor, pues es una combinación única: dulce y agrio con toques cítricos y una textura similar al durazno, siendo descrito como jugoso, ligeramente fibroso, con vesículas llenas de líquido.

La historia del mangostán está estrechamente ligada a las culturas del sudeste asiático, donde se consume desde hace siglos. Registros chinos del siglo XV lo mencionan como “mang-chi-shih”, derivado del malayo “manggis”, en referencia a su pulpa blanca y sabor agridulce. A comienzos del siglo XX, los ingleses introdujeron el árbol en San Sebastián de Mariquita, Tolima, Colombia, donde su cultivo se ha consolidado como uno de los más populares.

El mangostán tarda entre cinco y seis meses en madurar desde que empieza a formarse pero se puede cosechar por primera vez a partir de los 7 años de haber hecho la siembra. Su desarrollo es particular, pues no necesita polinización, un fenómeno llamado agamospermia. Al inicio, el fruto es verde claro y, a medida que crece, su color se va oscureciendo hasta alcanzar un tamaño de entre seis y ocho centímetros.

Mientras esto ocurre, la cáscara produce compuestos como xantonas y taninos, que además de aportar un ligero amargor, funcionan como defensa natural contra plagas y enfermedades. En la etapa final, durante unos diez días, el color del fruto cambia rápidamente: del verde pasa al rojo y, por último, a un púrpura intenso que señala que está listo para disfrutarse.

Cuidados

El árbol de mangostino se cultiva principalmente en climas templados y húmedos, ubicados entre los 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones le ofrecen el ambiente ideal para su desarrollo, especialmente cuando las temperaturas se mantienen entre los 25 °C y 35 °C.

Fuera de este rango, el crecimiento puede verse afectado, ya que el mangostino es sensible a climas extremos. Por eso, al planificar su siembra, es fundamental verificar que las condiciones del lugar se mantengan estables a lo largo del año.

Luz

Necesita recibir luz solar directa e intensa durante más de 9 horas diarias. Es un árbol de gran tamaño que requiere espacios amplios y abiertos, lo que lo hace ideal para fincas, huertos extensos o jardines rurales.

Riego

Esta especie necesita riego diario para mantenerse saludable y crecer de forma adecuada. Sin embargo, el exceso de agua puede ser perjudicial, ya que el encharcamiento favorece la aparición de hongos que atacan las raíces.

Para evitar problemas, es importante controlar la humedad del suelo y garantizar un drenaje eficiente. El riego por goteo o el uso de regaderas de chorro fino son opciones recomendadas para mantener la humedad sin saturar el sustrato.

Suelo

Crece mejor en suelos profundos, ricos en materia orgánica y con buena capacidad de retención de humedad, pero también con un drenaje eficiente. El pH ideal es neutro o cercano a la neutralidad, y es preferible que el suelo sea suelto y aireado para favorecer el desarrollo radicular.

Cubrir el sustrato con mulch ayuda a mantener la temperatura estable, evitar la evaporación del agua y mejorar la retención y drenaje. Además, protege la vida microbiana del suelo, esencial para el reciclaje de nutrientes.

Abono y control de plagas

Para nutrir el árbol y favorecer la calidad de los frutos, se recomienda aplicar riegos con una dilución al 10 % de humus líquido en agua. Este abono orgánico aporta nutrientes de manera constante y mejora la salud del suelo.

El mangostino puede verse afectado por hongos, ácaros y plagas como trips, pulgones o áfidos. Una opción natural para su control es el aceite de neem mezclado con jabón potásico. Para prevención, se aplica una vez por semana; en caso de infestación, la aplicación debe hacerse cada tres días hasta que la plaga desaparezca.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼