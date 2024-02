Música para plantas: una herramienta práctica para su crecimiento

El Potus o Poto es una planta enredadera muy popular en interiores. Foto: Pixabay

La relación del hombre con las plantas se ha cultivado desde tiempo remotos. Desde los orígenes mismos de la existencia humana el uso de plantas ha estado asociado no solo a la supervivencia y a la alimentación, sino también a asuntos medicinales, a la extracción de pigmentos, tintes e incluso a su uso en rituales simbólicos. De ahí que haya existido siempre una relación de cuidado que no se reduce únicamente al riego y la exposición del sol, sino que en tiempos más recientes ha abarcado otras alterativas para garantizar que las plantas que conviven en nuestro entorno crezcan de forma adecuada y se desarrollen sanamente.

Le recomendamos: La planta que tiene las 5 vocales y otras curiosidades del mundo vegetal

La música, aunque parezca extraño, es una de las herramientas que pueden ayudar al crecimiento de las plantas. Según el biólogo Fernando Dueñas Valderrama, las frecuencias de la música funcionan como un estímulo al que responden las plantas. “Los estímulos pueden ser físicos y químicos. Las plantas, y todos los seres vivos, respondemos a estímulos. Ya sean buenos o malos. Es muy cierto que no solo la música, sino también hablarle positivamente a las plantas, genera estímulos positivos, y derivando en una respuesta por parte de ellas poniéndose más hermosas, dando flor”.

Más sobre La Huerta ¿Plantas para el baño?: pero claro que sí Hay varias especies que requieren poca luz y mucha humedad, lo que las convierte en candidatas perfectas para estos lugares, que por lo general suelen tener amplias necesidades de color y vida. Leer más ¿Plantas para el baño?: pero claro que sí La psiquiatra Sue Stuart-Smith y las ventajas de vivir al ritmo de las plantas Fragmento de “La mente bien ajardinada”, el libro sobre jardinería más original de todos los tiempos, según “The Sunday Times” de Inglaterra. En Colombia con el sello editorial Debate. Leer más La psiquiatra Sue Stuart-Smith y las ventajas de vivir al ritmo de las plantas

Esto sucede porque la música emite ondas que percibimos y, dependiendo de la frecuencia y el tono, el comportamiento se altera. Por ejemplo, cuando queremos relajarnos o descansar, es más probable que logremos nuestro objetivo si armonizamos el ambiente con música clásica, suave o sonidos sutiles que no alteren nuestro ánimo. Mientras que, si queremos sentir euforia, los sonidos fuertes y las guitarras estridentes, son un buen medio para llegar a sentirnos con energía. “Si tú le pones a una planta música que es muy estruendosa, irregular, y pones al lado otra con música tranquila, la respuesta de crecimiento es diferente. No es un dogma, se puede comprobar científicamente”.

Según el estudio “UWA Tuned in: plant roots use sound to locate water” (Sintonizado: las raíces de las plantas usan el sonido para localizar el agua), publicado originalmente en abril de 2017 por la Universidad de Australia Occidental y realizado por las biólogas Mónica Gagliano, Mavra Grimon Prez, Michael Renton y Marcial Depczynski, las plantas perciben las vibraciones del sonido, lo cual ayuda a que localicen el agua necesaria para su supervivencia. “Utilizamos la planta modelo Pisum sativum para investigar el mecanismo por el cual las raíces detectan y localizan el agua. Descubrimos que las raíces podían localizar una fuente de agua al detectar las vibraciones generadas por el agua que se movía dentro de las tuberías, incluso en ausencia de humedad en el sustrato. Nuestros resultados también mostraron que la presencia de ruido afectó la capacidad de las raíces para percibir y responder correctamente al paisaje sonoro circundante”, se explica en el abstracto.

En ese mismo sentido, las hojas, por medio de sus estomas, reciben las vibraciones y abren los ostíolos, mejor conocidos como los poros, estimulando su crecimiento. Si realiza ciertos rituales que le ayuden a sus plantas a recibir más estímulos positivos, la salud de esta se verá en mejoría. Limpiar el polvo, por ejemplo, ayuda a que las hojas reciban con más facilidad la luz solar, realizando con más eficacia el proceso de fotosíntesis.

“Entre más simulemos las condiciones naturales en un ambiente artificial, más va a favorecer a las plantas. Enriquecer el ambiente. Una planta sola, sin ninguna otra diversidad de seres vivos alrededor, no lo hará. Puede alimentar más esas relaciones estimulantes con la presencia de más plantas. Enriquecer el entorno también beneficia la música, el sonido de agua, el sonido de aves...”.

Aunque parecen acciones simples, a largo plazo se reflejarán los resultados positivos, siempre y cuando se acompañen con los cuidados básicos que requiere cada especie.

Leer más: ¿Cómo recuperar el color verde de las plantas?

Plantasia: música cálida para plantas y para personas que las aman

Uno de los requisitos para que las plantas respondan positivamente a la música es por medio de frecuencias regulares, que usualmente se obtienen por medio de música ambiente, house o clásica. Plantasia, o por su nombre en inglés “Mother Earth’s Plantasia”, es un álbum perfecto para que tanto sus plantas como usted, lo sintonicen y se relajen gracias a las composiciones de Mort Garson.

El álbum fue lanzado en 1976 y tuvo poca distribución debido a que la única forma de adquirirlo era comprando una planta de interior en la tienda “Mother Earth” de Los Ángeles o comprando un colchón de la marca Simmons.

Sin embargo, con los años fue ganando popularidad, pues se considera una de las primeras representaciones de la música electrónica por la relevancia del sintetizador en cada track. Actualmente la obra está disponible en todas las plataformas digitales y análogas.