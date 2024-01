¿Plantas para el baño?: pero claro que sí

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Es posible que el baño no sea el primer lugar para pensar en poner plantas. La biblioteca al lado de la ventana, la mesa de centro en la sala, una repisa en la habitación. Todas son ubicaciones que pueden parecer más naturales (normales, dirían algunos) para poner plantas.

Y tendría razón en pensar esto, pues los baños suelen ofrecer condiciones adversas para muchas plantas como poca luz y excesos de humedad. Estos son dos factores que pueden ser una sentencia de muerte para una larga lista de especies.

Al mismo tiempo se equivoca si cree que los baños son lugares vedados para las plantas, pues hay algunas buenas y fantásticas opciones para ubicar en esos lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden ayudar a manejar los excesos de humedad. Pero también por la sencilla razón de que traen vida y color a un espacio que, quizá, puede tener poca gracia.

Y si su baño cuenta con algo de luz natural (en vez de ser una caverna absoluta), es una gran oportunidad para aprovechar y poner plantas en él.

Esta es una corta lista por si se decide a incluir plantas en su baño. Puede llevarse una buena sorpresa.

Calathea

Esta planta viene de bosques húmedos tropicales en países como Brasil y Perú. Al vivir en bosques y no tener una altura de más de un metro (en el mejor de los casos), esta es una planta que accede a una luz muy filtrada y tenue. Esto, traducido a un hogar, implica que su ubicación ideal no es al lado de las ventanas ni en una terraza: los rayos directos del sol son una sentencia de muerte para la calathea.

Por el contrario, es una especie que se adapta muy bien a lugares de sombra, en los que la luz que llega es poca y, ante todo, no es directa.

Lo segundo aquí es que, al ser originaria de lugares tropicales, está adaptada a vivir en zonas húmedas. Humedad ambiente, que es diferente a frecuencia e intensidad del riego (ya llegaremos a esta parte). Así mismo, su rango de supervivencia en temperatura es entre los 18 y 25 o 26 grados centígrados.

Esto resulta en que, como ya se dijo, es una planta de interiores necesariamente. Y, además, necesita de humedad en el ambiente para prosperar. ¿Cómo lograr esto? La fórmula más rápida es ubicarla en un baño.

Sansevieria

La Sansevieria, popularmente conocida como lengua de suegra, es una planta originaria de África y ampliamente utilizada en casas y oficinas gracias a los beneficios que su follaje ofrece para la decoración de espacios, y sobre todo porque es una especie que se adapta fácilmente. No es sensible a las plagas y requiere pocos cuidados. De hecho se le conoce como la planta indestructible, ideal para aquellos a los que las plantas no les duran mucho.

Las hojas de la sansevieria pueden alcanzar hasta los 50 centímetros de altura y resiste temperaturas elevadas (40º c) e incluso puede soportar hasta algunos grados bajo cero (-5 °C).

En términos de luz, aunque no requieren recibir sol directo, sí agradecen los espacios con buena iluminación. Sin embargo, como son plantas resistentes, también se pueden adaptar a lugares en los que reciban poca luz. Pero hay que aclarar que esto puede retrasar su crecimiento, que de por sí ya es lento: al año pueden nacer en promedio cuatro hojas nuevas.

Para el riego es clave tener en cuenta que no necesita agua en exceso y tan solo hay que regarla cuando la tierra esté completamente seca.

Monstera o costilla de Adán

Con hojas que pueden llegar a medir 90 centímetros de largo y 80 de ancho, la monstera es una planta de origen tropical, imponente y de tallos gruesos y alargados. Funciona tanto en interiores como en exteriores -teniendo especial cuidado con las zonas muy frías porque no resiste temperaturas por debajo de los 5º-, porque su cuidado esencial está en la luz que puede recibir.

Esta es una planta que no soporta la luz directa, aunque sí se beneficia de lugares iluminados. Sin embargo, también puede prosperar en sitios con poca luz o de semisombra, aunque, al igual que con la lengua de suegra, su crecimiento será más lento. Normal.

Respecto al riego, esta planta no requiere demasiada agua. La clave está en tocar la tierra para saber cuándo regarla: debe estar siempre seca antes de recibir más agua. Una o dos veces por semana será suficiente, pero depende mucho del tamaño de la planta y de la temperatura del ambiente.

Cinta o lazo de amor

Esta es una planta perenne que, además, tiene la capacidad de absorber y neutralizar partículas nocivas y por tanto ayuda a limpiar el aire. ¿Cómo lo hace? filtrando el monóxido de carbono y eliminando componentes como el formaldehído, presente en aerosoles, por ejemplo. Y acá hay que hacer una primera salvedad: si bien es cierto que hay múltiples variedades de plantas que tienen propiedades similares para ayudar a purificar el aire, también lo es que no hay consenso entre los investigadores sobre la cantidad de plantas que debe haber en un espacio para lograr que exista realmente un proceso de depuración.

Necesita luz media y no es conveniente que reciba los rayos directos del sol que pueden quemar sus hojas.

Para su buen desarrollo es fundamental mantener el sustrato húmedo y por tanto requiere un buen drenaje para evitar encharcamientos pues sus raíces tuberosas almacenan agua. Las hojas se pueden humectar con un atomizador.

Sus necesidades de agua la convierten en una favorita para los baños por la humedad en el ambiente.

Aspidistra

Comúnmente se le conoce como orejas de burro.

Guarda alguna similitud con la lengua de suegra, si se le mira rápidamente, pero su verde es más intenso y no presenta otras coloraciones.

Es perfecta para lugares sombríos y necesita poca agua, pues el exceso pudre sus raíces.

Es un clásico de las recepciones de edificios justamente por su resistencia a la poca luminosidad y sus bajos requerimientos de cuidado. Y, claro, también viene muy bien en baños que no tengan mucha luz natural.

