Olvidó regar sus plantas antes de Semana Santa: así puede recuperarlas

Cuando está cruzando el peaje o montándose al avión camino a sus vacaciones. El recuerdo viene acompañado con algo de angustia: no empacó su cepillo de dientes, no cerró el registro del agua, se le olvidó el traje de baño. No regó las plantas.

Regresar de vacaciones y encontrar plantas al borde de la muerte, lastimosamente, puede ser un escenario clásico.

Pero no tema, hay formas de traerlas de vuelta a la vida.

Aquí vale la pena saber que, por lo general, las plantas suelen ser más resistentes a las sequías que a las inundaciones. Esto traducido a la dinámica doméstica implica que puede ser menos dañino un olvido en riego que un exceso de agua.

Ojo, esto no es carta blanca para ser negligente con el riego. Pero, si le sirve de consuelo por el olvido de Semana Santa, es probable que sus plantas (algunas, al menos) sobrevivan a su descuido.

¿Cómo hidratar una planta después de sus vacaciones?

Aquí es clave saber cuáles son las necesidades hídricas de cada una: un riego generoso dos o tres veces por semana, sólo una vez a la semana, poca agua cada 15 días, agua generosa cada mes...

Lo segundo es que, si la planta tiene necesidades más específicas y periódicas de hidratación (o si se trata de una especie sensible a los encharcamientos, como las suculentas, por ejemplo), no se vale con ahogarlas al llegar y dar por finalizada la tarea.

Si estamos hablando de periodos algo prolongados (de más de un puñado de días) es muy posible que ya haya hojas y tallos marchitos. Uno de los primeros pasos es removerlos, pues estos van a robar nutrientes y energía a la hora de hidratar de nuevo al paciente en cuestión.

Una vez hecho esto, algunos recomiendan (especialmente si se trata de materas profundas) extraer la planta y remojar sus raíces en un platón aparte mediante inmersión. Esto ayuda a una primera hidratación, de forma más directa y focalizada. Piénselo de esta forma: cuando va a una clínica en una urgencia, los medicamentos suelen ir directamente a sus venas mediante una inyección para acelerar el proceso de mejoría. La remojada opera un poco siguiendo esta misma lógica.

También se recomienda remover un poco la tierra, pues la sequía tiende a compactar el sustrato y esto impide que, una vez comience a regarlas de nuevo, el agua llegue uniformemente a todas las capas y, de esta manera, genere un mejor impacto en las raíces.

Si el caso requiere una intervención más drástica, también se recomienda replantar en una matera diferente, con sustrato más abundante y nuevo. Y, claro, pleno en hidratación. Dependiendo de la especie, en algunos casos puede ayudar dar una abonada una semana después del riego posvacacional

Para terminar, es importante aclarar que, si bien muchas plantas tienen una cierta resistencia a las sequías, someterlas rutinariamente a esa prueba lo único que hará será desgastarlas. Repetir el ejercicio apoyándose en su resistencia puede ser, a la larga, una sentencia de muerte (más larga o corta, pero casi del todo segura).

