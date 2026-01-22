Logo El Espectador
¿Para qué sirve el borojó, “la fruta del amor”?

Entre otras cosas, favorece la salud intestinal, la sensación de saciedad o llenura y el control de los niveles de colesterol.

22 de enero de 2026 - 08:16 p. m.
¿Para qué sirve el borojó, “la fruta del amor”?
Foto: Getty Images
El borojó es una fruta originaria del Pacífico colombiano cuya pulpa, que representa la mayor parte del fruto, concentra vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales como calcio, magnesio, fósforo y hierro, lo que explica por qué suele asociarse con un aporte energético bastante elevado.

Sus micronutrientes participan en procesos metabólicos, ayudan al mantenimiento del sistema nervioso y digestivo y aportan al cuidado cardiovascular. También se le atribuyen algunos beneficios en la regulación de la glucosa y de la presión arterial.

Por su composición nutricional, el consumo de borojó se relaciona con la ayuda que brinda para realizar funciones básicas del organismo, como los procesos a nivel intestinal, aliviar la sensación de saciedad y el control de los niveles de colesterol.

La pregunta más frecuente: ¿es verdad que el borojó es afrodisíaco?

La fama en esta fruta frente a lo sexual no es nueva. Por eso se le conoce como “el jugo del amor”, una reputación que se ha sostenido gracias a la tradición oral (pues algunas personas aseguran que es un potenciador natural) y su alto aporte como alimento.

De hecho, tiene similitudes con otras frutas tradicionalmente asociadas con los mismos efectos, como la presencia de flavonoides y compuestos fenólicos —en términos sencillos, son compuestos o aportan antioxidantes— que sugiere un posible potencial relacionado con la función sexual. Y sí, ahí está incluida la disfunción eréctil.

Pero su fama responde más a la cultura popular que a la comprobación científica.

A propósito de los beneficios que las frutas nos ofrecen, puede interesarle: Colombia tiene más de 200 frutas en el país y esta guía las detalla todas

El borojó suele usarse para preparar bebidas naturales, postres o batidos, especialmente consumidos por personas que realizan actividad física como correr, trotar o ir al gimnasio. Al tener carbohidratos, fibra y vitaminas se obtiene una combinación alta en fuentes de energía. Lo más importante: sin recurrir a estimulantes artificiales.

Por otro lado, sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios han llevado a que también se utilice en productos para el cuidado personal. Cremas, mascarillas capilares y tratamientos más bien artesanales incorporan borojó por su posible efecto positivo en zonas de la piel o el cabello.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

