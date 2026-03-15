¿Para qué sirve el lulo y de dónde es? Existe en pocos países y muchos no lo conocen

¿Qué tal una deliciosa lulada? Así puedes prepararla fácil y rápido Foto: Pixabay

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Hay sabores que se reconocen al primer sorbo, y el del lulo es uno de ellos. Con su acidez refrescante y su aroma intenso, esta fruta andina se ha convertido en un clásico de los jugos colombianos y en un ingrediente habitual de muchas preparaciones caseras. Su presencia en la cocina del país no es reciente: desde hace generaciones acompaña las mesas y las tradiciones culinarias de distintas regiones.

¿Pero sabía por qué en Colombia existe una conexión tan fuerte con esta fruta? Para conocerla mejor y entender sus características, a continuación le contamos lo que debe saber sobre el lulo.

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¿De dónde viene el lulo?

El lulo, conocido científicamente como Solanum quitoense, es una planta originaria de la región andina de América. Aunque no se conoce con exactitud su lugar de origen, según el libro Frutas exóticas, de Pedro Jiménez, varios estudios sugieren que sus progenitores silvestres probablemente se encuentran en Colombia.

En la actualidad, esta especie crece de forma natural en países como Colombia, Ecuador y Perú, y también se desarrolla en Panamá y Costa Rica. En estos territorios ha sido parte de la alimentación local durante siglos y hoy sigue siendo una de las frutas más representativas de las zonas montañosas.

Esta planta pertenece a la familia de las solanáceas, la misma del tomate, la papa y la berenjena. Se desarrolla como un pequeño arbusto que puede alcanzar entre 60 y 70 centímetros de altura y se distingue por sus grandes hojas aterciopeladas, que pueden medir hasta 45 centímetros de largo. Produce flores blancas de cinco pétalos que, con el tiempo, dan origen a frutos redondeados de entre cuatro y seis centímetros de diámetro.

El fruto del lulo tiene una cáscara gruesa de color amarillo o naranja y, en ocasiones, una ligera pelusa en su superficie. En su interior guarda una pulpa verde o amarillenta, jugosa y aromática, dividida en pequeños compartimentos llenos de semillas comestibles que le dan su característica textura.

A pesar de su popularidad en América Latina, el lulo sigue siendo poco conocido en otras partes del mundo. Esto se debe en gran medida a que es una fruta delicada que se magulla con facilidad, lo que dificulta su transporte a largas distancias. Por esta razón, su reconocimiento internacional ha avanzado más lentamente si se compara con otras frutas tropicales como la piña o el mango.

Actualmente, los principales países productores de lulo son Colombia y Ecuador, aunque también se cultiva en menor escala en Panamá, Costa Rica y algunas zonas de Perú. En Colombia, su producción es especialmente importante en regiones como el Eje Cafetero y Nariño, donde las condiciones climáticas de montaña favorecen su cultivo.

¿Para qué sirve el lulo?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, el lulo es una fruta ampliamente utilizada en la alimentación y también en algunos usos tradicionales relacionados con la salud. En la cocina, su pulpa fresca se emplea para preparar jugos, néctares, mermeladas, dulces, yogures y sorbetes, gracias a su característico sabor ácido y refrescante.

Una de las preparaciones más conocidas es la lulada, una bebida tradicional originaria de Cali y considerada un símbolo de la gastronomía del Valle del Cauca. Se prepara con pulpa de lulo mezclada con agua, azúcar y abundante hielo. En algunas versiones también se añade una pizca de sal y se decora con hojas de hierbabuena, lo que intensifica su frescura y la convierte en una bebida muy popular para los días calurosos.

Según el jardín botánico, desde el punto de vista nutricional, esta fruta aporta minerales como el fósforo, un elemento importante para el mantenimiento del pH del organismo y para los procesos de transferencia de energía en las células. Además, contiene vitaminas como la C y la A, que cumplen una función antioxidante y contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico, la salud de la visión y la formación de colágeno.

Por otro lado, la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua señala que, en algunos usos tradicionales, al lulo también se le atribuyen propiedades diuréticas, lo que puede ayudar al organismo a eliminar líquidos y toxinas a través de la orina. Además, su consumo dentro de una dieta balanceada puede contribuir al bienestar general y aportar nutrientes que favorecen la salud de la piel, el cabello y las uñas.

Por estas razones, el lulo no solo es apreciado por su sabor característico, sino también por su valor nutricional y su versatilidad en diferentes preparaciones culinarias.

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