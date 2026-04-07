¿Para qué sirve el mamey, el fruto poco conocido en Colombia? No es igual al zapote

Su textura firme y su sabor profundo permiten combinarlo con facilidad en distintas recetas Foto: Adobe stock

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En el universo de las frutas tropicales hay nombres que se repiten, formas que engañan y sabores que, aunque distintos, parecen venir de la misma historia. Pocas confusiones son tan comunes —y tan reveladoras— como la del mamey y el zapote. A simple vista, podrían parecer lo mismo: frutas de pulpa intensa, dulces y muy presentes en la tradición culinaria de América Latina. Sin embargo, detrás de esa similitud se esconde una diferencia clave que no solo es botánica, sino también cultural.

Porque no, el mamey y el zapote no son exactamente lo mismo. Aunque comparten parentescos lejanos y usos similares, pertenecen a familias distintas y responden a historias propias. El llamado “zapote mamey”, por ejemplo, es apenas una de las muchas caras de un grupo diverso, algo que le explicamos aquí. Mientras que el mamey —ese de pulpa firme, aromática y profundamente dulce— es una especie con identidad definida, arraigada en los paisajes tropicales desde las Antillas hasta el norte de Suramérica.

Entender esta diferencia no es un simple ejercicio de precisión: es una forma de mirar con más atención lo que comemos, de reconocer la riqueza que hay en los nombres y de descubrir que, incluso en lo cotidiano, la naturaleza guarda matices que vale la pena explorar.

¿En qué se caracteriza el mamey?

El mamey, conocido científicamente como Mammea americana, es un árbol imponente que, en condiciones tropicales, puede superar los 20 metros de altura. Su silueta recuerda a la de una magnolia, con una copa densa y de forma piramidal que proyecta una sombra compacta. El tronco, recto y robusto, está cubierto por una corteza áspera de tonos marrón grisáceo, mientras que sus ramas jóvenes desprenden un látex amarillento.

Sus hojas refuerzan esa apariencia vigorosa. Son gruesas, con un verde oscuro brillante en el haz y un tono más claro en el envés. Pueden alcanzar hasta 25 centímetros de largo y, al igual que en los magnolios, crecen orientadas hacia arriba, lo que le da al árbol una apariencia ordenada.

Las flores del mamey son otro de sus rasgos más llamativos. Blancas, fragantes y de tamaño moderado, aparecen solitarias o en pequeños grupos, aportando un contraste delicado frente al follaje oscuro.

El fruto, sin embargo, es el verdadero protagonista. Aunque a menudo se describe como una drupa, en realidad se trata de una baya de gran tamaño, con una cáscara gruesa de tonos terrosos que protege una pulpa firme, aromática y muy dulce, de color que va del naranja al rojizo. Se consume fresco o en preparaciones tradicionales como dulces y refrescos. En su interior, una membrana blanca y ligeramente astringente envuelve de una a varias semillas pardas, cuyo jugo deja manchas persistentes.

¿Para qué sirve?

Según la Universidad de Florida, el mamey (Mammea americana) va mucho más allá de ser una fruta llamativa: es una especie que reúne valor alimenticio, ornamental y ecológico, lo que explica su presencia tanto en la cocina como en distintos espacios del trópico. Su fruto es el uso más reconocido: una pulpa dulce y aromática que puede consumirse fresca o aprovecharse en preparaciones como batidos, helados, jaleas, pastas y conservas.

A esto se suma su aporte nutricional. Por cada 100 gramos de pulpa fresca, el mamey ofrece energía en forma de carbohidratos, junto con fibra, minerales como potasio, calcio e hierro, y vitaminas como la C y la A. No es una fruta ligera, pero sí completa, pensada más para aportar energía y sabor que para pasar desapercibida en la dieta.

Sin embargo, su utilidad no se queda en lo alimentario. Según el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá de la Universidad EIA, tanto las semillas como las hojas contienen compuestos con propiedades insecticidas, lo que le da un uso adicional en contextos tradicionales. Además, es un árbol que cumple funciones ecológicas importantes: sirve como alimento para la fauna, ayuda a mitigar el ruido en entornos urbanos y contribuye a la retención de contaminantes, especialmente en zonas con alta intervención humana.

Por su tamaño, resistencia y bajo mantenimiento, también es valorado como especie ornamental. Se adapta bien a espacios amplios y se integra en parques, plazas, cerros y separadores viales, donde no solo aporta sombra y estructura, sino también un fruto atractivo.

Así, el mamey no es solo un árbol que se cultiva: es una especie que acompaña, protege y enriquece los paisajes donde crece.

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