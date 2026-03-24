¿Para qué sirve la cerveza en las plantas? El error común que muchos siguen repitiendo

¿Sirve de algo la cerveza en plantas? Foto: Getty Images

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En el mundo de los remedios caseros siempre aparece algo nuevo que promete hacer milagros en el jardín. Esta vez le tocó a la cerveza: que si nutre, que si fortalece, que si hace crecer las plantas más rápido. Suena tentador, sobre todo porque es algo que muchos tienen en casa. Pero antes de empezar a vaciar botellas en las macetas, vale la pena preguntarse si realmente funciona o si es solo otro mito que se volvió viral.

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¿Sirve la cerveza en las plantas?

La idea suena tentadora: si contiene azúcares y algunos nutrientes, ¿por qué no ayudaría a revivir una planta débil? Sin embargo, la realidad es otra. Las plantas no se alimentan de azúcares externos, sino que producen los suyos mediante la fotosíntesis. Por eso, añadir cerveza no solo es innecesario, sino que puede terminar afectándolas.

El problema va más allá de que “no funcione”. Incorporar cerveza —o cualquier sustancia azucarada— altera el equilibrio del suelo: favorece microorganismos no deseados, modifica el pH y limita la absorción de nutrientes esenciales. Además, no aporta los macro ni micronutrientes que realmente necesitan las plantas, por lo que no sustituye un fertilizante adecuado.

Además, aunque en teoría podría parecer útil por sus componentes, como por ejemplo vitaminas del grupo B, en la práctica ninguno aporta un beneficio real. Los carbohidratos presentes son azúcares simples que las plantas no pueden aprovechar, mientras que los microorganismos beneficiosos del suelo prefieren compuestos más complejos.

A esto se suma otro efecto poco deseado: la cerveza puede atraer plagas como caracoles, babosas o insectos que terminan afectando hojas y raíces. De hecho, su uso más conocido en jardinería es justamente como trampa para estos animales, no como fertilizante.

Como explica Edgar Burgos, comerciante del Mercado Nacional de Plantas en el barrio Samper Mendoza, el uso de azúcar en jardinería solo tiene sentido en aplicaciones muy puntuales y técnicas, no como una práctica generalizada. Es decir, no se trata de regar plantas con bebidas.

¿Tiene algún uso? Sí, pero limitado. Según el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social A.C., puede emplearse diluida para limpiar hojas y retirar polvo, aportando algo de brillo. Aun así, hay que hacerlo con cuidado: los residuos pueden atraer plagas o favorecer hongos, por lo que incluso este uso es discutible. En muchos casos, limpiar con un paño húmedo y agua sigue siendo la opción más segura.

Hay investigaciones que podrían hallarle un uso

Algunas investigaciones sí han encontrado un uso muy puntual para el alcohol, pero no en la forma en que muchos creen. Un estudio de la Universidad de Cornell, liderado por el horticultor William Miller, demostró que soluciones diluidas de alcohol —como vodka, tequila, whisky o ginebra— pueden ralentizar el crecimiento de ciertas plantas ornamentales, como los narcisos blancos, sin afectar la calidad de sus flores.

La clave está en la dilución y en el tipo de bebida: se trata de alcoholes fuertes mezclados con agua en concentraciones bajas (entre 4 % y 6 %). En estas condiciones, el alcohol genera un leve estrés hídrico que reduce el crecimiento de tallos y hojas, haciendo que la planta se mantenga más compacta. Sin embargo, si la concentración supera el 10 %, puede volverse tóxico y matar la planta.

Esto deja algo claro: no es que “el alcohol sea bueno”, sino que, en dosis muy controladas, puede usarse con un fin específico.

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