¿Para qué sirve la guanábana? Mucho más que una fruta para jugos

Usos más comunes de la guanábana Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Presente en jugos, postres y mesas familiares, la guanábana es una fruta que forma parte del día a día de muchos colombianos. Su sabor suave y dulce, así como la facilidad para conseguirla en distintas regiones del país, la han convertido en una de las más apreciadas.

Sin embargo, queremos contarle que su valor no se limita al gusto ni a su uso en la cocina, y es que para darle un poco de justicia a esta planta, tenemos que contarle que la guanábana es una fruta altamente nutritiva y concentra propiedades medicinales que pocas veces se mencionan. Quédese, que le contaremos por qué esta especie merece un lugar destacado más allá del paladar.

¿De dónde viene?

Antes de hablar de sus beneficios, vale la pena entender su origen, pues eso explica el arraigo que muchos colombianos le tienen a la fruta y es que la guanábana no es una fruta importada ni exótica: es nativa de América.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, la guanábana pertenece a la familia de las anonáceas y se distingue fácilmente por su cáscara verde, su forma ovalada y esas espinas suaves que la hacen inconfundible. Al abrirla, el contraste es inmediato: pulpa blanca, jugosa y aromática, con semillas negras y lisas.

Aunque su origen exacto sigue siendo motivo de debate, su origen se precisa más en Suramérica y su cultivo hace parte de la tradición agrícola de países como Colombia, México, Perú, Venezuela y Brasil.

¿Para qué sirve?

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la guanábana es una fruta rica en vitaminas del complejo B y vitamina C, así como en minerales esenciales como potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo, calcio y zinc. Esta combinación de nutrientes contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y explica por qué se le reconoce por sus propiedades medicinales y cosméticas.

Además, esta entidad resalta que una de sus mayores ventajas es que se aprovecha casi en su totalidad. Por ejemplo, se usa para:

Las hojas de la planta se utilizan para tratar hinchazones, inflamaciones en la piel y para combatir a los piojos. La pulpa, utilizada como cicatrizante natural, ayuda a acelerar la curación de heridas, prevenir infecciones y es valorada en el cuidado de la piel por su efecto hidratante y preventivo frente a las arrugas. El jugo, consumido tradicionalmente para aliviar el estreñimiento, la fatiga, los dolores musculares y los síntomas del resfriado. Las semillas, de las que se extrae un aceite usado en la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética, especialmente en la elaboración de cremas humectantes.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa Perú) resalta que sus hojas tienen más usos de los mencionados, pues posee:

Propiedades sedantes , que ayudan a calmar los nervios y a conciliar el sueño.

Tienen efectos hipoglicemiantes , es decir, pueden contribuir a reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Contienen acetogeninas, biomoléculas que han sido objeto de estudios científicos por sus posibles propiedades antitumorales.

¿Y cómo aprovechar la guanábana?

Su uso principal es comestible. El fruto se consume tanto en preparaciones saladas como dulces, lo que demuestra su versatilidad en la cocina. Es común encontrarla en:

Preparaciones saladas: encurtidos, salsas y ensaladas.

Preparaciones dulces: mermeladas, conservas, tortas, helados y jugos, siendo esta última una de las formas más populares de consumo.

Más allá del fruto, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) señala que también es posible aprovechar la guanábana a través de sus hojas.

Para prepararlas, tenga en cuenta estos pasos:

Escoja hojas sanas, preferiblemente maduras y sin manchas.

Lávelas bien con agua limpia para retirar impurezas.

Colóquelas en una olla y deje hervir entre tres y cinco minutos.

Retire del fuego, cuele y consuma la infusión tibia.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼