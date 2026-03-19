¿Para qué sirven estas cinco plantas del Caribe colombiano? Esto dicen los expertos

Detrás de su sabor intenso el corozo esconde una palma resistente que alimenta ecosistemas, sostiene economías locales y promete un potencial científico que apenas comienza a explorarse. Foto: Universidad de la Salle

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De frutas que refrescan el calor a árboles que terminan convertidos en utensilios del día a día, muchas de las plantas más importantes de Colombia hacen parte de la vida cotidiana sin que siempre se reconozca su valor. En especial en el Caribe, estas especies no solo alimentan, también construyen identidad, sostienen ecosistemas y han sido clave en saberes tradicionales que pasan de generación en generación.

Estas son algunas de las especies que mejor representan esa relación entre naturaleza y vida cotidiana en el país, según la cartilla Plantas útiles del Corredor de Vida del Cesar, del Instituto Humboldt.

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Corozo

El corozo, conocido también como lata, píritu o uvita, es un fruto ligado a la identidad de la región Caribe. Proviene de la palma Bactris guineensis, una especie resistente que crece en zonas secas, suelos salinos y paisajes costeros, donde forma grupos densos y espinosos. Su baya, pequeña y de color morado casi negro al madurar, no solo destaca por su sabor, sino por su adaptación a condiciones exigentes del trópico seco.

El corozo cumple un papel clave en el ecosistema, ya que alimenta a la fauna y sirve de refugio para aves, además de contribuir al equilibrio del bosque seco tropical. También tiene valor nutricional, al ser rico en antioxidantes, vitaminas y aceites, y múltiples usos que van desde bebidas y alimentos hasta aplicaciones en construcción rural. Incluso, investigaciones han señalado su potencial en campos como la medicina, la cosmética y los biocombustibles. Sin embargo, su conservación sigue siendo un reto, pues en varias zonas aún se tala o quema por desconocimiento, a pesar de su importancia ambiental, cultural y económica.

Níspero

El níspero, conocido científicamente como Manilkara zapota, pertenece a la familia Sapotaceae con gran valor en el Caribe. Es una especie perenne de considerable tamaño que puede alcanzar entre 25 y 35 metros de altura. Se reconoce por su tronco recto y corteza profundamente fisurada, de la cual brota un látex blanco, espeso y pegajoso. Se destaca por su fruto, el cual es una baya de cáscara café y textura áspera, la cual contiene una pulpa jugosa y muy dulce, con un sabor que recuerda al caramelo, y generalmente alberga varias semillas negras y brillantes.

Más allá de su valor como fruta, el níspero es una especie con múltiples usos y un amplio potencial. Según el Instituto Humboldt, su pulpa se consume fresca o en preparaciones como dulces, jarabes y mermeladas, mientras que el látex del tronco ha sido históricamente utilizado para la producción de chicle natural y adhesivos. Además, su madera, densa y resistente, se emplea en construcción, carpintería y elaboración de herramientas. En el ámbito científico, se han identificado compuestos con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, así como posibles aplicaciones en medicina y cosmética, especialmente para el cuidado de la piel y el cabello.

Mamoncillo

Más allá de una región específica, el mamón es una fruta que ha acompañado la cotidianidad de muchos colombianos, desde los recreos hasta los antojos en la calle. Consumido directamente como si fuera un “confite”, aparece en mercados, patios y esquinas, donde suele disfrutarse en racimos.

El Melicoccus bijugatus, también conocido como mamoncillo o macao, es un árbol perenne de la familia Sapindaceae que puede alcanzar entre 25 y 30 metros de altura. Crece principalmente en zonas cálidas, como el bosque seco tropical y áreas costeras, donde se integra al paisaje y a la vida cotidiana. Sus hojas son compuestas y sus flores, de color verde, se agrupan en panículas, dando origen a un fruto redondo de cáscara delgada que encierra una pulpa jugosa, de sabor entre dulce y ligeramente ácido.

El mamón tiene múltiples usos y un importante potencial nutricional y medicinal. Sus frutos son ricos en vitaminas y minerales como hierro y fósforo, y se emplean en jugos, dulces, jaleas y bebidas fermentadas. Las semillas, comestibles y de sabor similar al marañón, también han sido utilizadas como sustituto de otros alimentos y para la elaboración de harina. Además, distintas partes del árbol tienen aplicaciones tradicionales: las hojas se usan en remedios para la fiebre o la irritación de garganta, mientras que sus extractos pueden actuar como repelentes naturales.

Totumo

Si alguna vez ha usado una totuma para beber o para una tarea del hogar y no sabe de dónde proviene, su origen está en el totumo, (Crescentia cujete), un árbol pequeño de las zonas intertropicales de América que destaca por su profundo valor cultural, y es que desde tiempos precolombinos, su fruto ha sido transformado en estos recipientes, en donde hasta el día de hoy siguen en la vida cotidiana en muchas regiones.

Su fruto es ampliamente aprovechado: además de su uso artesanal, la pulpa y las semillas tienen aplicaciones en la alimentación, la producción de aceites y hasta en procesos industriales. También se le atribuyen usos medicinales tradicionales, especialmente en el tratamiento de afecciones respiratorias y de la piel. A esto se suma su potencial en campos como la cosmética, la bioenergía y el desarrollo de materiales biodegradables, lo que convierte al totumo en una especie versátil que conecta tradición, ciencia y sostenibilidad.

Algarrobo

Majestuoso y resistente, el algarrobo ha acompañado a las comunidades desde tiempos antiguos al ofrecer sombra, alimento y recursos naturales. También conocido como guapinol o jatobá, este árbol de la familia Fabaceae se distribuye desde México hasta Brasil y el Caribe, y puede alcanzar entre 25 y 40 metros de altura, con un tronco robusto que llega hasta 1,5 metros de diámetro. Sus hojas, en forma de pezuña, y sus flores blancas de aroma intenso lo hacen fácilmente reconocible, mientras que sus frutos, vainas duras que permanecen meses en el árbol, resguardan una pulpa dulce y nutritiva.

Más allá de su presencia imponente, el algarrobo tiene múltiples usos que lo convierten en una especie clave. Su pulpa, rica en vitamina C, calcio y hierro, se utiliza para preparar harinas, bebidas y postres, y ha sido empleada en la medicina tradicional para tratar afecciones respiratorias y digestivas. A esto se suma el valor de su madera, altamente apreciada en carpintería y construcción por su resistencia, así como la resina conocida como copal, usada en barnices y adhesivos.

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