Planta balón: la suculenta que le falta en casa

No requiere suelos ricos en nutrientes, ya que está adaptada a suelos pobres. Lo esencial es que el agua no se acumule alrededor de las raíces. El trasplante debe realizarse durante la temporada de crecimiento activo y utilizando un sustrato nuevo. Incluso si no se cambia de maceta, se aconseja renovar la mezcla cada dos años para conservar su capacidad de drenaje.