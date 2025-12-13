Plantas esquineras: las mejores opciones para poner en la sala

La zamioculca es una planta perenne de hojas brillantes y simétricas que almacena agua en su rizoma, lo que le permite sobrevivir a períodos prolongados de sequía. Foto: Pixabay

De seguro tiene una esquina en la sala que no sabe cómo llenar. Parece un espacio difícil, donde nada termina de encajar y siempre queda incompleto. En esos casos, las plantas pueden ser grandes aliadas: aportan vida, equilibrio y carácter al ambiente.

¿La clave? Escoger la especie adecuada según las condiciones del lugar. Es por ello que, a continuación, algunas opciones ideales para transformar ese rincón, organizadas de acuerdo con el tipo de ambiente que mejor aprovechan.

Opciones por necesidad de luz

Palma Areca

La palmera areca (Dypsis lutescens), también conocida como palmera bambú o palmera amarilla, es una planta ornamental muy apreciada por su elegancia y su facilidad de adaptación a espacios interiores. Originaria de Madagascar, se reconoce por sus tallos delgados y dorados, similares al bambú, y por sus hojas verdes, largas y arqueadas, que le dan un aspecto tropical y decorativo. Puede alcanzar entre 1,5 y 3 metros de altura en interiores, aunque en condiciones favorables puede crecer más.

Se adapta bien tanto a interiores como a exteriores, tolera el sol directo o la semisombra y prefiere climas cálidos, aunque resiste heladas leves. Su follaje denso y su resistencia la convierten en una opción versátil para hogares y jardines.

Monstera (Costilla de Adán):

Una planta bonita y perfecta para esa esquina del hogar es la monstera, también conocida como costilla de Adán. Su atractivo principal está en sus grandes hojas verdes, brillantes y naturalmente perforadas, que le dan un aire tropical y decorativo a cualquier espacio interior. De origen tropical, destaca por sus tallos gruesos y su porte imponente, y puede adaptarse bien a interiores siempre que reciba buena luz natural y se mantenga alejada de temperaturas muy frías.

Eso sí, debe tener en cuenta que medida que crece, sus hojas se hacen más grandes y desarrollan las características aberturas que la hacen tan reconocible. Además, aunque puede cultivarse en exteriores, no tolera temperaturas por debajo de los 5 °C.

Poca o media luz:

Sansevieria (Lengua de suegra)

La lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y populares. Llamada también sansevieria, se distingue por sus hojas alargadas —planas, cóncavas o cilíndricas— que recuerdan la forma de una lengua o una espada, y presentan diferentes tonos de verde entre el centro y los bordes. Originaria de África y Asia, es ampliamente utilizada en hogares y oficinas gracias a su capacidad de adaptación, su bajo requerimiento de cuidados y su valor decorativo.

Tenga en cuenta que aunque es conocida como la “planta indestructible”, la lengua de suegra agradece ciertas condiciones para crecer mejor. Su desarrollo es lento, por lo que la paciencia es clave.

Zamioculcas:

Perfecta para espacios pequeños o con muy poca luz, la zamioculca es una excelente opción. En los últimos años se ha convertido en un básico en hogares y oficinas gracias a su capacidad de adaptarse a distintas condiciones y a sus cuidados mínimos. Sus hojas brillantes, de un verde oscuro intenso y con textura similar al cuero, le dan una apariencia sobria y decorativa, ideal para interiores.

Se caracteriza porque son plantas herbáceas perennes originarias del este de África, y son capaces de alcanzar entre 45 y 100 centímetros de altura. Su principal fortaleza es su rizoma subterráneo, que almacena agua y le permite resistir largos periodos de sequía, por lo que su crecimiento es lento y controlado, especialmente en maceta. Aunque se adapta bien a diferentes climas y espacios, es importante tener en cuenta que es una planta tóxica, por lo que no se recomienda en hogares con niños pequeños o mascotas.

Pothos (Epipremnum aureum):

La última planta perfecta para esa esquina de la sala es el potos, también conocido como Epipremnum aureum o hiedra del diablo. Se trata de una enredadera muy apreciada por su follaje abundante y jaspeado, así como por su gran capacidad de adaptación a los espacios interiores.

Puede crecer desde una maceta, colgarse en recipientes suspendidos o trepar por soportes, y se desarrolla bien incluso en ambientes con poca luz, lo que la convierte en una opción ideal para hogares con rutinas exigentes o poca experiencia en jardinería.

