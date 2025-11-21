¿Para qué sirve el camu camu? El superfruto amazónico que conquista al mundo

Camu camu (Myrciaria dubia, fruta originaria de la Amazonía, especialmente de Colombia, Brasil y Perú. Foto: Selva Nevada

Hay una planta que, si alguna vez la ha probado, seguramente le dejó un recuerdo inolvidable. Su sabor es particular: un dulzor que recuerda a la maracuyá con notas que parecen ligeramente al mango. Se trata del camu camu, un fruto amazónico que crece en las zonas más húmedas y profundas de la selva y que, con el tiempo, no solo ha conquistado paladares: se ha convertido en un elemento esencial para varias comunidades indígenas e incluso se volvió representativo para un país entero.

Sin embargo, aunque tal vez lo haya probado o escuchado mencionar, ¿sabe realmente qué es este fruto y por qué es tan especial?

El interés por una planta amazónica

Seguramente el subtítulo ya le dio una pista sobre su origen. Conocida científicamente como Myrciaria dubia, esta planta es un arbusto nativo de la Amazonía que crece en Perú, Bolivia, Colombia y Brasil. Su nombre más común, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), es camu camu, aunque también recibe otros nombres según la región: caçari o arazá de agua en Brasil, Minuake en Mitú entre el pueblo Guanano en Colombia, y guayabito en Venezuela.

Se caracteriza porque puede alcanzar hasta 8 metros de altura y sus ramas, que nacen desde la base, son cortas y cónicas. Si desea encontrarlo de forma natural, puede verlo crecer en orillas de ríos, lagos y zonas inundables, donde suele aparecer en grupos numerosos. Sus hojas son de color verde claro y con forma ovalada o alargada, y miden más de 10 centímetros. Las flores, por su parte, son pequeñas, blancas y muy llamativas.

Sin embargo, su parte más popular es su fruto, el cual se caracteriza por ser una baya redonda de 2 a 4 centímetros, con piel rojiza o púrpura que se vuelve más oscura al madurar. Si lo abre, se dará cuenta de que su pulpa es blanca o amarillenta y tiene una textura rugosa.

¿Para qué sirve el Camu Camu?

Según SINCHI, este fruto tiene un gran valor nutricional y cosmético, lo que lo convierte en una plata excepcional dentro de la región, apreciada por su aporte a la salud, su versatilidad y su importancia para diversas comunidades. Por ejemplo, menciona que en el campo nutricional, este fruto destaca especialmente por su elevada concentración de vitamina C, una de las más altas registradas en plantas comestibles.

Y es que esta planta contiene hasta 20 veces más vitamina C que el limón y 10 veces más que la naranja, lo que lo hace ideal para la elaboración de suplementos que fortalecen el sistema inmunológico.

También es un ingrediente muy versátil en la cocina. A partir del camu camu se preparan jugos, mermeladas, vinos, cócteles, salsas, postres e incluso ajíes. Su sabor particular y su aroma lo han vuelto popular en distintas regiones amazónicas y en la gastronomía que destaca productos originarios.

Gracias a su poder antioxidante, también se usa en la industria cosmética. Con su extracto se elaboran cremas, sérums, champús y acondicionadores que ayudan a proteger y revitalizar la piel y el cabello.

Por su parte, según el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), en su programa Salud Verde, menciona que este fruto contiene biomoléculas que le dan propiedades antiinflamatorias, lo que favorece la cicatrización rápida de heridas y ayuda a prevenir diversas enfermedades.

Además, su jugo tiene una importante actividad hipoglucemiante, es decir, contribuye a disminuir los niveles de azúcar en la sangre.

