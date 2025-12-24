Plantas que serán tendencia en decoración para la casa en 2026

Planta de Monstera, también conocida como Costilla de Adán. Foto: Getty Images - Getty Images

Estamos a punto de recibir el 2026 y con él viene ese impulso tan característico de empezar de nuevo. Y es que un año nuevo invita a cambiar rutinas, replantear espacios y darle un aire distinto a la vida cotidiana. En ese proceso, el hogar cobra un papel clave y la decoración se convierte en una forma de expresión.

Y así como la moda se renueva cada temporada, las plantas también han comenzado a marcar tendencias y transformándose en aliadas para renovar los ambientes y darles vida, frescura y carácter, por ello aquí le decimos cuáles plantas serán un hit el próximo año.

¿Qué planta debe tener en el 2026 y por qué?

Según el Informe de Tendencias de Jardinería 2026 de Garden Media Group, realizado en colaboración con la Organizzazione Orlandelli —empresa especializada en mobiliario para centros de jardinería y equipamiento para plantas y flores—, las plantas de interior atraviesan un momento de renovación y protagonismo. Lejos de ocupar un lugar secundario en la decoración, hoy se integran como piezas clave en la construcción de espacios con personalidad, capaces de comunicar gustos, intereses y formas de habitar el hogar.

Es por esto que el 2026 marca un renacimiento de la jardinería y el diseño que va más allá del diseño tradicional y se extiende a nuevos territorios culturales y visuales. Y es que las plantas ahora son más populares en nuevos escenarios como los videojuegos, las microviñetas cuidadosamente curadas y las superficies pensadas para coleccionar y exhibir.

Este cambio no ha pasado desapercibido para la industria y es que, por ejemplo, Costa Farms, un empresa con años de trayectoria en el sector, viene observando esta evolución y analizando cuáles son las variedades, estilos y composiciones que están ganando terreno.

Estas son las plantas que encontraron marcarán tendencia.

Filodendros raros: Los filodendros de por sí son llamativos, y es que suelen destacar por hojas con formas inusuales, colores intensos o contrastantes, patrones singulares y hábitos de crecimiento diferentes a los más conocidos. Aquí le recomendamos Los filodendros de por sí son llamativos, y es que suelen destacar por hojas con formas inusuales, colores intensos o contrastantes, patrones singulares y hábitos de crecimiento diferentes a los más conocidos. Aquí le recomendamos cómo cuidar de un filodendro . ¿Nuestra recomendación? El Filodendro Pink Princess.

Tipos de Monstera abigarrados: Las monsteras abigarradas son plantas de interior muy apreciadas por sus hojas grandes y por sus manchas en tonos blancos, crema o amarillos. Estos patrones, que hacen que cada planta sea diferente, le dan un aspecto llamativo y decorativo. Por su belleza y carácter único, se han convertido en una de las opciones más buscadas para dar protagonismo a los espacios interiores. Las monsteras abigarradas son plantas de interior muy apreciadas por sus hojas grandes y por sus manchas en tonos blancos, crema o amarillos. Estos patrones, que hacen que cada planta sea diferente, le dan un aspecto llamativo y decorativo. Por su belleza y carácter único, se han convertido en una de las opciones más buscadas para dar protagonismo a los espacios interiores. Aquí le decimos cuatro variedades que puede tener.

Dragón plateado de Alocasia: esta es una planta de interior muy apreciada por sus hojas plateadas y con textura, que tienen forma de corazón y nervaduras oscuras muy marcadas. Crece en maceta hasta unos 50 centímetros y rara vez florece en interiores. Pertenece a la familia de las aráceas y destaca sobre todo por su valor decorativo.

Pilea (también conocida como planta OVNI): Por último, la Pilea peperomioides, conocida como planta china del dinero o planta OVNI, es una especie originaria del sur de China que se ha popularizado como planta de interior por sus hojas redondas, verdes y de tallos largos, muy fáciles de reconocer. Crece lentamente, por lo que resulta ideal para espacios pequeños y bien iluminados.

¿Por qué están en tendencia?

Según el Informe de Tendencias de Jardinería 2026, este fenómeno se debe a los hábitos de las nuevas generaciones y en el entorno digital, donde las plantas se usan para construir ambientes reconocibles y con carácter. Ya no se trata solo de tenerlas, sino de exhibirlas y curarlas como parte del estilo de vida.

Por ejemplo, el 41 % de la generación Z se identifica como coleccionista de plantas y no como un propietario ocasional. A esto se suma que muchos influencers de Twitch y YouTube, especialmente del mundo gamer, incorporan cada vez más rincones de plantas como parte esencial de la estética de sus hogares y de los sets desde los que transmiten.

De hecho, según el informe, las búsquedas en Google de términos como “estética de las plantas” y “disposición de plantas para salas de juegos” se han triplicado desde 2022.

En conjunto, la plataforma afirma que estos datos confirman que las plantas han dejado de ser un simple elemento decorativo para convertirse en una forma de expresión personal y cultural

