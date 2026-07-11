¿Por qué a un bonsái se le caen las hojas, qué significa y cómo evitarlo?

Bonsái, el arte del árbol en miniatura Foto: Colaborador/a Esporádica

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Un bonsái puede caber en la palma de la mano, pero cuidarlo está lejos de ser una tarea sencilla. Estas pequeñas obras de arte vivientes requieren paciencia, constancia y conocimientos que van mucho más allá de los cuidados que necesita una planta de interior común.

Y es que, mientras muchas especies pueden permanecer varios días sin mayor atención, un bonsái exige un seguimiento casi diario, ya que cualquier cambio en el riego, la exposición a la luz, la humedad o la temperatura puede afectar su salud.

Precisamente por ese nivel de cuidado, uno de los problemas que más inquieta a quienes tienen un bonsái en casa es la caída de sus hojas. Si este es su caso, no se alarme de inmediato. Aunque a primera vista puede parecer una señal de que el árbol se está muriendo, lo cierto es que este síntoma puede obedecer a diferentes causas, desde errores en el riego o la ubicación hasta procesos naturales propios de la especie.

Entonces, ¿cómo evitar que ocurra? ¿Cuándo es motivo de preocupación y cuándo hace parte de su ciclo normal? Acá les dejamos una guía para identificar el problema y devolverle la vitalidad a esta planta.

Complemente la información con esta ilustración: Bonsái: el arte de cultivar un árbol en un pequeño espacio

Problemas de riego

El riego inadecuado es la principal razón por la que un bonsái pierde sus hojas. Tanto el exceso de agua, que puede pudrir las raíces, como la falta de riego, que deshidrata el árbol, generan un estrés que termina reflejándose en la caída del follaje.

La clave está en observar el sustrato, no el calendario. Antes de regar, verifique si la capa superior de la tierra está seca. Si es así, aplique agua de forma abundante hasta que salga por los orificios de drenaje. Si aún conserva humedad, espere un poco más.

Y es que el riego, en el arte del bonsái, es una de las más importantes. De hecho, según el Jardín Botánico Real de Kew, en Japón los aprendices no pueden utilizar una manguera o una regadera hasta su quinto año de formación, una muestra de la precisión que requiere esta práctica.

Estrés por cambio de ubicación

Al igual que ocurre con las orquídeas, los bonsáis pueden resentirse cuando se cambian constantemente de lugar. Aunque parezca un detalle sin importancia, cada espacio de la casa tiene condiciones diferentes de luz, temperatura, humedad e incluso circulación de aire, y estos pequeños árboles necesitan un ambiente lo más estable posible para desarrollarse.

Cuando un bonsái se traslada con frecuencia o pasa del vivero al interior de una vivienda, debe adaptarse a un nuevo microclima. Durante ese proceso es normal que presente signos de estrés, como la caída de hojas, mientras ajusta su metabolismo a las nuevas condiciones.

Para evitar este problema, procure ubicar el bonsái en un lugar que reciba la luz adecuada para su especie y evite moverlo sin necesidad. También es recomendable mantenerlo alejado de fuentes de calor, como calefacciones, estufas o aires acondicionados, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden aumentar el estrés y afectar su salud.

Falta de luz

La luz es uno de los factores más importantes para la salud de un bonsái. Como ocurre con la mayoría de los árboles, la mayoría de las especies necesita varias horas de luz natural al día para realizar la fotosíntesis y crecer de forma adecuada. Por esta razón, muchos bonsáis se desarrollan mejor al aire libre que dentro de una vivienda.

Aunque existen especies que pueden mantenerse en interiores, estas requieren una ubicación muy luminosa y, dependiendo de la variedad, es recomendable que pasen parte del tiempo en el exterior para recibir suficiente luz y aire fresco. Cuando un bonsái no recibe la iluminación que necesita, su crecimiento se debilita y puede comenzar a perder hojas.

Si el árbol ya presenta una caída importante del follaje, evite exponerlo de inmediato al sol intenso. Lo más recomendable es colocarlo temporalmente en un lugar con abundante luz natural, pero protegido del sol directo, hasta que se recupere y pueda soportar una mayor exposición.

Exceso o carencia de abono

La nutrición también influye en la salud de un bonsái. Un exceso de fertilizante puede quemar las raíces y afectar la absorción de agua, mientras que una falta de nutrientes suele reflejarse en hojas pálidas, amarillas y, finalmente, en su caída.

Según el Jardín Botánico Real de Kew, no es necesario invertir en fertilizantes costosos diseñados exclusivamente para bonsáis. Un abono comercial de buena calidad para plantas de interior o de jardín, preferiblemente orgánico o elaborado a base de algas marinas, suele ser suficiente. Lo importante es que tenga una composición equilibrada de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), cercana a una proporción 5:5:5.

Plagas y enfermedades

Las plagas y las enfermedades también pueden ser responsables de la caída de las hojas. Insectos como los pulgones y los ácaros, especialmente la araña roja, se alimentan de la savia del bonsái y debilitan la planta. A esto se suman los hongos, que pueden afectar tanto las hojas como las raíces y favorecer la pérdida del follaje.

Si sospecha que su bonsái tiene una plaga o una enfermedad, preste atención a estas señales:

Hojas con manchas, deformaciones o marchitez.

Presencia de pequeños insectos en el envés de las hojas o sobre los tallos.

Telarañas muy finas , un indicio común de la araña roja.

Moho o manchas blanquecinas y oscuras, que pueden indicar una infección por hongos.

Ante cualquiera de estos síntomas, aísle el bonsái de otras plantas para evitar el contagio.

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