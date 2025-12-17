¿Por qué un cactus se pone negro?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tener un cactus en casa puede resultar muy atractivo: son plantas de formas curiosas, colores variados y, en algunos casos, flores inesperadas. Además, su fama de “resistentes” hace pensar que requieren pocos cuidados y que pueden pasar desapercibidos durante semanas sin problema.

Sin embargo, esa confianza suele jugar en contra. Cuando aparece una mancha negra y se decide ignorarla, el cactus ya está enviando una señal de alerta. No es un detalle menor ni algo que deba dejarse pasar. Estar atento a estos cambios es clave para evitar daños mayores y, en muchos casos, para salvar la planta. Aquí le contamos por qué un cactus puede empezar a ponerse negro y qué significa realmente ese cambio.

¿Esa mancha es preocupante?

Puede serlo. De acuerdo con el Jardín Botánico de Nueva York, cuando un cactus presenta manchas negras o marrones, las cuales son pastosas o suaves, es muy probable que esté sufriendo pudrición de la raíz, uno de los problemas más comunes en estas plantas.

Esta condición suele estar relacionada con exceso de riego o con no permitir que el sustrato se seque por completo entre riegos. Recordemos que el origen de los cactus es Americano (aunque claro, hay especies de origen Africano) los cuales han desarrollado un mecanismo de defensa ante el inclemente calor y las largas temporadas de sequía que hay en su lugar de origen. Esto ha hecho que desarrollen estructuras especializadas para almacenar agua.

Es por esto que uno de los errores más usuales y más peligrosos, que puede llevar a que su planta muera, es el riego excesivo.

¿Qué puede hacer en este caso?

Según el Jardín Botánico de Nueva York:

Retire la planta con cuidado de la maceta.

Quite la tierra suavemente, idealmente con un cepillo.

Revise las raíces: si están blandas o con mal olor, hay pudrición.

Corte las partes afectadas con un cuchillo limpio y bien afilado.

Deje la planta en un lugar seco, durante varios días o hasta una semana, para que las zonas cortadas cicatricen.

Una vez seca, vuelva a plantarla.

Si el daño es avanzado, existe otra alternativa:

Corte las partes sanas de la parte superior del cactus.

Verifique que el corte no presente manchas marrones.

Déjelas reposar en un lugar seco y sin sol directo durante aproximadamente un mes.

Cuando la base esté endurecida, puede intentar plantarlas nuevamente.

Siempre use una mezcla especial para cactus, diseñada para drenar bien y evitar la acumulación de humedad, a diferencia de las tierras comunes ricas en humus.

Ahora bien, esta institución menciona que no todas las manchas son una señal de alarma, por lo que es fundamental que primero se asegure:

¿Qué especie tiene?: No todos los cactus tienen las mismas necesidades. Existen especies terrestres y también cactus epífitos , que crecen sobre otras plantas y requieren condiciones muy distintas. Además, todos vienen en colores y presentaciones variadas.

¿Qué cuidados necesita?: al identificar qué tipo de cactus tiene en casa, podrá definir aspectos cruciales como el riego, el sustrato y la ubicación.

Si las manchas marrones son duras y secas, el jardín botánico menciona que podría tratarse de corchamiento, un proceso natural similar a la formación de corteza, que ayuda a sostener la estructura del cactus a medida que crece. En ese caso, no representa un problema para la planta.

Observar la textura y evolución de la mancha es fundamental para saber si se trata de una advertencia seria o de un cambio normal en el crecimiento.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼