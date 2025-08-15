Prográmese: llega la IV Exposición de Bonsáis en el Jardín Botánico de Bogotá

El evento combinará tradición japonesa, especies nativas, arte, música y experiencias sensoriales en espacios como el Domo Educativo y el Biodiversario. Foto: Jardín Botánico de Bogotá

El bonsái es mucho más que un árbol en miniatura: es el resultado de paciencia, técnica y una profunda conexión con la naturaleza. Su historia se remonta a la antigua China con el penjing, una práctica milenaria que buscaba recrear paisajes completos en pequeñas dimensiones, moldeando ramas, raíces y hojas para transmitir armonía y equilibrio. Hoy, este arte sigue cautivando a quienes ven en cada ejemplar una obra viva que evoluciona con el tiempo y el cuidado.

Si a usted le interesa este arte, del 15 al 18 de agosto, el Jardín Botánico José Celestino Mutis abrirá sus puertas para la IV Exposición de Bonsáis, una cita que reunirá 124 ejemplares cultivados por 21 expertos de diferentes regiones del país.

Durante cuatro días, los visitantes podrán admirar especies como pino negro, guayacán, juniperus, arce, bambú, ficus y naranjo, además de participar en talleres, conferencias y actividades culturales. Espacios como el Domo Educativo, el Aula Ambiental y el Biodiversario ofrecerán experiencias sensoriales únicas, mientras que la zona de ventas y la oferta gastronómica complementarán esta inmersión en el arte y la naturaleza en miniatura.

¿Qué podrá ver en el evento?

El Festival del Bonsái del Jardín Botánico de Bogotá presenta una programaciónque combina la tradición japonesa del bonsái con actividades que exploran la conexión profunda entre naturaleza, arte y bienestar personal. Entre los eventos más destacados se encuentra el conversatorio inaugural “El bonsái y el Jardín Botánico en sus 70 años”, que marca tanto la celebración del arte milenario como la conmemoración de las siete décadas de historia de la institución.

Algo interesante de esta edición es que La Asociación de Bonsái Colombiano protagoniza múltiples recorridos especializados titulados “Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos”, ofreciendo a los visitantes una inmersión completa en el mundo del bonsái desde la perspectiva local y la adaptación de especies nativas.

Los talleres prácticos serán uno de los ejes centrales del festival, ofreciendo espacios para aprender y experimentar de manera directa el arte del bonsái y otras expresiones relacionadas con la naturaleza. Habrá actividades para diseñar y crear espacios de contemplación, ejercicios que combinan técnicas artísticas y filosofía oriental, así como sesiones para adquirir conocimientos básicos y cuidados esenciales. También se desarrollarán demostraciones especializadas que permitirán conocer distintas técnicas y especies, brindando herramientas útiles tanto para quienes se inician como para quienes ya tienen experiencia en este arte.

El componente cultural del festival se enriquece con presentaciones artísticas únicas, incluyendo “Arte en movimiento Cirsa’s Circus” que combina performance con elementos naturales, y la obra de teatro “El eterno viaje”, creada especialmente para conmemorar los 70 años del Jardín Botánico.

Además, para los que les gusta la música clásica, el dúeto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá al Barrio aporta al ambiente contemplativo un toque único, mientras que el concierto de música medicina con el cantautor Juan Pablo ofrece una experiencia sonora sanadora que complementa la filosofía zen del bonsái.

Las actividades de bienestar físico y mental ocupan un lugar prominente en la programación, con sesiones de “Yoga al natural” que se desarrollan en contacto directo con la naturaleza del jardín, clases abiertas de “Tai Chi es naturaleza, es respiración” que enfatizan la conexión entre movimiento corporal y respiración consciente, y talleres teórico-prácticos sobre “La salud mental y la naturaleza, un camino hacia el bienestar”. Estas actividades subrayan la filosofía holística del festival, que entiende el bonsái no solo como arte decorativo sino como práctica meditativa y terapéutica.

El festival también incluye experiencias creativas diversas como talleres de escritura de haikus inspirados en bonsáis, que conectan la poesía japonesa con la contemplación botánica, sesiones de origami “Plegando naturaleza” que exploran las formas geométricas presentes en el mundo natural, y talleres de ilustración y grabado en linóleo titulados “Raíces pequeñas, huellas profundas”.

La programación también incluye espacios para compartir en familia y reconectar con la naturaleza. Propuestas como actividades lúdicas al aire libre invitan a explorar, aprender y divertirse en un entorno natural, mientras que otras experiencias fomentan el bienestar físico y emocional a través del contacto directo con el verde, recordando el papel sanador que tiene la naturaleza en nuestra vida cotidiana.

Las conferencias ofrecerán una mirada integral al bonsái, combinando perspectivas técnicas, culturales y filosóficas. Se abordarán temas que van desde la relación entre esta práctica y la contemplación, hasta la adaptación de especies y el papel de los elementos que acompañan su cultivo. De hecho, la programación se complementa con recorridos guiados que resaltan el valor histórico y cultural de los árboles en la ciudad, conectando el arte del bonsái con el patrimonio natural y estableciendo vínculos entre tradiciones orientales y latinoamericanas.

¿Cómo ir al evento?

Durante la exposición, los visitantes podrán recorrer espacios especialmente diseñados para mostrar distintas facetas del bonsái. Lugares como el Domo Educativo, el Aula Ambiental, el Biodiversario, el Monóptero y el Domo Herbal ofrecerán propuestas visuales y sensoriales únicas, invitando a apreciar este arte desde diferentes perspectivas.

La entrada general tendrá un costo de $10.000 para personas mayores de 6 años y será gratuita para niños y niñas menores de 5 años. Quienes deseen incluir el acceso al Tropicario deberán pagar $11.600 en el caso de visitantes nacionales y $23.200 para extranjeros. El horario de la exposición será el viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y el sábado, domingo y lunes festivo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Recuerde que para proteger el ecosistema del Jardín Botánico, no se permite el ingreso de mascotas, personas en estado de embriaguez, cigarrillos ni sustancias psicoactivas. Al tratarse de un evento en un entorno natural, se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos, además de impermeable o paraguas en caso de lluvia. El jardín cuenta con sillas de ruedas para quienes las requieran, cuya disponibilidad podrá confirmarse al momento del ingreso.

Programación

Viernes 15 de agosto

10:30 a.m. – 11:30 a.m.: Taller Raíces del alma : ceremonia, color y naturaleza, creación de mandalas y contemplación consciente | Carpa Reloj Solar

11:00 a.m. – 12:00 m: Presentación Arte en movimiento Cirsa’s Circus | Pérgola

11:00 a.m. – 01:00 p.m.: Recorrido Árboles patrimoniales, una mirada a la historia de Bogotá | Mapa Principal

11:30 a.m. – 12:30 m: Conversatorio inaugural: El bonsái y el Jardín Botánico en sus 70 años | Auditorio Sala 4

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

03:00 p.m. – 04:00 p.m.: Recorrido Árboles con memoria, culturas con raíces | Mapa Principal

Sábado 16 de agosto

10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Taller El jardín zen : diseña, crea y armoniza tu propio espacio de contemplación con elementos naturales | Carpa Reloj Solar

10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

11:00 a.m. – 12:00 m: Conferencia Mi primer bonsái | Auditorio Sala 4

11:00 a.m. – 01:00 p.m.: Taller de grabado en linóleo Raíces pequeñas, huellas profundas | Pérgola

11:00 a.m. – 12:00 m: Taller Raíces del alma : ceremonia, color y naturaleza, creación de mandalas y contemplación consciente | Carpa Reloj Solar

11:30 a.m. – 12:30 m: Taller de origami Plegando naturaleza | Auditorio Sala 3

11:30 a.m. – 12:30 m: Taller teórico-práctico La salud mental y la naturaleza, un camino hacia el bienestar | Auditorio Sala 1

12:00 m – 01:00 p.m.: Taller de ilustración de bonsái | Auditorio Sala 2

02:00 p.m. – 04:00 p.m.: Experiencia Juguemos en el bosque | Mapa Principal

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

02:00 p.m. – 04:00 p.m.: Taller El bonsái y el dibujo: fichas botánicas, expedición gráfica Vigo | Auditorio Sala 2

03:00 p.m. – 04:00 p.m.: Obra de teatro El eterno viaje (Conmemoración 70 años del Jardín Botánico) | Maloca

03:00 p.m. – 05:00 p.m.: Conversatorio: Bonsái, naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Auditorio Sala 4

Domingo 17 de agosto

09:00 a.m. – 10:00 a.m.: Taller Yoga al natural | Mapa Principal10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Clase abierta Tai Chi es naturaleza, es respiración | Exóticas

10:00 a.m. – 12:00 m: Taller de escritura de haikus inspirado en bonsáis | Carpa Reloj Solar

10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

11:00 a.m. – 11:30 a.m.: Presentación de la Asociación de Bonsái Colombiano | Auditorio Sala 1

11:00 a.m. – 01:00 p.m.: Experiencia Reconcíliate con la naturaleza para estar sanos | Exóticas

11:30 a.m. – 12:30 m: Charla El arte del bonsái como encuentro con la naturaleza de la mente | Auditorio Sala 1

11:30 a.m. – 12:30 m: Taller de origami Plegando naturaleza | Auditorio Sala 3

11:30 a.m. – 01:30 p.m.: Actividad demostrativa: Técnicas aplicadas al bonsái | Sistemático

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Taller de karate y exhibición en el Jardín Botánico (ISKF Colombia) | Exóticas

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Obra de teatro El eterno viaje (Conmemoración 70 años del Jardín Botánico) | Maloca

03:00 p.m. – 04:00 p.m.: Dúeto Filarmónica al Barrio (Orquesta Filarmónica de Bogotá) | Auditorio

03:30 p.m. – 05:00 p.m.: Conferencia Cuidados del bonsái | Aula Multifuncional

Lunes 18 de agosto

10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

10:00 a.m. – 11:00 a.m.: Taller El jardín zen : diseña, crea y armoniza tu propio espacio de contemplación | Carpa Reloj Solar

10:30 a.m. – 12:30 m: Actividad demostrativa: El bonsái en diferentes especies | Sistemático

11:00 a.m. – 12:30 m: Conversatorio La importancia de las macetas para el bonsái | Sala 4

11:00 a.m. – 12:00 m: Taller Raíces del alma : ceremonia, color y naturaleza, creación de mandalas y contemplación consciente | Carpa Reloj Solar

11:30 a.m. – 01:00 p.m.: Taller de foto-crónica de un árbol | Auditorio Sala 1

11:30 a.m. – 12:30 m: Taller de origami Plegando naturaleza | Auditorio Sala 3

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Recorrido Asociación de Bonsái Colombiano: Naturaleza diseñada, un viaje botánico entre especies, climas y estilos | Mapa Principal

02:00 p.m. – 03:00 p.m.: Concierto de música medicina con el cantautor Juan Pablo | Maloca

02:30 p.m. – 04:30 p.m.: Taller teórico-práctico Sombras orientales | Aula Multifuncional

02:30 p.m. – 03:30 p.m.: Conferencia Especies nativas colombianas en el mundo del bonsái | Auditorio Sala 4

03:30 p.m. – 04:30 p.m.: Conferencia Plagas y enfermedades | Auditorio Sala 4

