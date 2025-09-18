Prográmese para la XXI Exposición de Orquídeas del Jardín Botánico de Bogotá

Exposición de Orquídeas en Bogotá Foto: EFE - Marcelino Rosario

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si quiere descubrir algunas de las plantas más icónicas de Colombia, famosas por su increíble diversidad de formas y colores y presentes en muchos hogares como elemento decorativo, la XXI Exposición de Orquídeas es la oportunidad perfecta. Del 18 al 21 de septiembre, el Jardín Botánico de Bogotá, en alianza con la Asociación Bogotana de Orquideología, abrirá sus puertas para celebrar la “Vigésima segunda exposición de orquídeas – 70 años exaltando la vida”.

“Esta exposición, contará con más de 800 especies y una variada programación de actividades culturales para que la ciudadanía pueda disfrutar y aprender de esta riqueza natural”, explicó Daniela Rodríguez Sangarita, subdirectora educativa y cultural del Jardín Botánico de Bogotá.

Comenta que esta exposición representa una oportunidad única para que el Jardín Botánico transmita ese mensaje de conservación de las especies nativas que necesita la ciudadanía, específicamente las orquídeas que se pueden encontrar en los ecosistemas locales de todo Colombia.

“Es importante recordar que nuestra flor nacional es una orquídea, y tenemos una gran diversidad de estas especies en los cerros orientales de Bogotá. Conocer este género tan extraordinario no solo nos permite admirar la espectacularidad de sus colores y formas, sino que también se alinea perfectamente con la misión del Jardín Botánico en la conservación de la biodiversidad”, dijo la experta.

¿Qué podrá ver en el evento?

La vigésima segunda exposición de orquídeas del Jardín Botánico de Bogotá ofrece una programación de cuatro días con más de 60 actividades diferentes que combinan ciencia, arte, cultura y educación. El evento incluye conferencias especializadas, recorridos guiados, talleres prácticos, actividades lúdicas, presentaciones artísticas y experiencias de bienestar para todos los públicos.

“La exposición se ha consolidado como un evento icónico del Jardín Botánico, que reúne a expertos para presentar una gran diversidad de orquídeas y ofrecer al público la oportunidad de conocer y aprender de este valioso material vegetal”, señaló Rodríguez.

Esta edición es importante porque el Jardín celebra sus 70 años de historia, un aniversario que resalta su compromiso con la educación, la conservación y la cultura ambiental. Este espíritu se refleja en el nombre de la muestra: “Vigésima segunda exposición de orquídeas – 70 años exaltando la vida”

“Este mensaje es importante porque durante estas siete décadas, hemos desarrollado una misionalidad centrada en tres pilares fundamentales: la generación del conocimiento, la aplicación de ese conocimiento y la apropiación del conocimiento ambiental por parte de la ciudadanía. Hemos exaltado la vida de múltiples formas a lo largo de estos 70 años: a través de procesos de investigación científica, mediante la conservación de las coberturas vegetales urbanas como el único jardín botánico en el mundo con la responsabilidad institucional de un proyecto de ciudad”, explicó la experta.

Un ejemplo es que la programación tendra conferencias y charlas científicas que abordan temas especializados con las curiosidades de diversas especies de plantas y el funcionamiento del laboratorio de orquídeas. También se incluyen cápsulas científicas con encuentros directos con expertos y conversatorios especializados de la Asociación Bogotana de Orquideología.

Los recorridos educativos incluyen el “Viaje entre orquídeas”, exploraciones sobre epífitas y bioindicadores urbanos, el mundo maravilloso de las orquídeas por el sendero especializado, y los secretos del cultivo incluyendo sustrato, luz y vida para aquellos que necesitan una mano con sus propias plantas. Destaca especialmente el recorrido guiado por Gonzalo Ruiz en la exposición “De la teología a la orquideología”, ofreciendo una perspectiva histórica de las orquídeas en la nación.

“Algo que quiero invitar es a que las personas se acerquen y conozcan esta riqueza: tendremos 800 especies traídas por 14 expositores, entre ellos asociaciones y fundaciones dedicadas a la conservación y divulgación de estas flores. Ellos compartirán su conocimiento y experiencia para poner en escena el valor natural de Colombia. Además, el Jardín Botánico será el escenario del juzgamiento de orquídeas, en el que expertos evaluarán diferentes categorías, destacando su belleza, rareza y el aporte que hacen a la conservación”, explicó.

La programación incluye también múltiples talleres prácticos que van desde la fotografía de orquídeas con celular hasta la creación de separadores florales. Los participantes podrán aprender sobre el universo microbiano de las orquídeas, técnicas de prensado, y participar en actividades de ilustración botánica y escultura, conectando el arte con la ciencia.

Eso sí, el público infantil también tendrá su propia programación, pues para los niños hay diversas actividades que se destacan por su enfoque lúdico y educativo, incluyendo “Orquideomanía para niños” con talleres de dibujo, trivias botánicas con el formato “¿Quién quiere ser orquideólogo?”, y experiencias interactivas sobre las redes de vida que tejen las orquídeas con su entorno natural.

“La apropiación del conocimiento representa el tercer pilar de nuestro trabajo. A partir de toda la investigación generada y la aplicación de ese conocimiento, creamos experiencias educativas que nos permiten sensibilizar y educar a la ciudadanía. El objetivo es lograr que, de manera colectiva, podamos conservar no solamente lo que existe en la ciudad, sino también los ecosistemas circundantes y la biodiversidad regional”, dijo la experta.

La jornada se enriquece con presentaciones artísticas como la muestra del circo Barrial de Nicoló, conciertos de la Agrupación Colombiana Fusión, y presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Además, se incluyen talleres de poesía, rondas ancestrales, y música medicina que conectan la biodiversidad con las expresiones artísticas tradicionales.

La programación incluye actividades de bienestar personal que integran clases de yoga como “Alma de orquídea” y talleres de mindfulness que usan estas flores como vehículo para la conexión emocional y espiritual. También se ofrecen experiencias sensoriales, como la creación de fragancias naturales y talleres dedicados a descubrir los aromas característicos de las orquídeas.

¿Cómo puede ir?

Para participar en la exposición, esta tendra un costo que va diferenciado por edad:

Estos son los precios:

Los niños entre 0 y 5 años tienen entrada gratuita.

La entrada general para niños de 6 a 12 años tiene un costo de $6.300, mientras que para mayores de 13 años es de $22.000.

El acceso al Tropicario tiene un valor de $11.600 para nacionales y $23.200 para extranjeros.

Finalmente, Rodríguez recomienda asistir con ropa cómoda, botas de caucho o calzado adecuado, capa para la lluvia y un refrigerio. No se permite el ingreso de juguetes, objetos de valor, mascotas, cigarrillos, sustancias psicoactivas ni personas en estado de embriaguez.

Programación

18 de septiembre

10:30 a.m.: Recorrido: epífitas y bioindicadores – La ciudad como espacio de conservación | Plazoleta Principal

11:00 a.m.: Conferencia: Los colores de las Masdevallias y su propagación – Asociación Bogotana de Orquideología | Auditorio - Sala 1

12:00 m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo

2:00 p.m.: Charla: ¿Qué sabemos sobre las orquídeas en Colombia? Novedades, retos y perspectivas | Auditorio - Sala 2

3:00 p.m.: Lecturas vivas de orquídeas del Jardín Botánico: Aprendiendo a identificar orquídeas | Auditorio - Sala 3

3:00 p.m.: Recorrido: Secretos de las orquídeas – sustrato, luz y vida | Auditorio - Sala 1

3:00 p.m.: Crea tu separador floral | Domo Herbal

19 de septiembre

10:00 a.m.: Muestra del circo Barrial de Nicoló – Ama a las orquídeas | Plazoleta Tropicario

10:00 a.m.: Taller: Orquídeas como bioindicador – señales de recuperación del bosque | Aula Ambiental

10:30 a.m.: Recorrido: epífitas y bioindicadores – La ciudad como espacio de conservación | Plazoleta Principal

11:00 a.m.: Taller de dibujo: Orquideomanía para niños | Sistemático11:00 a.m.: Aromas con amor: Creando fragancias naturales | Aula Multifuncional

11:00 a.m.: Recorrido: El mundo maravilloso de las orquídeas | Sendero de Orquídeas

11:00 a.m.: Charla: Manejo del Odontoglossum – siembra y cultivo – Asociación Bogotana de Orquideología | Auditorio - Sala 1

12:00 m.: Taller: El universo microbiano de las orquídeas | Aula Ambiental

12:00 m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo

1:00 p.m.: Taller de fotografía de orquídeas con celular | Aula Ambiental

2:00 p.m.: Taller didáctico: ¿Orquídeas en Bogotá? | Auditorio - Sala 1

2:00 p.m.: Taller: Regala un poema | Aula Multifuncional

2:00 p.m.: Trivia botánica: ¿Quién quiere ser orquideólogo? | Morandina

2:00 p.m.: Concierto: Agrupación Colombiana Fusión | Biodiversario

3:00 p.m.: Taller de poesía: Entre colores y palabras | Domo Herbal

3:00 p.m.: Experiencia interactiva: Redes de vida – cómo las orquídeas tejen vínculos con su entorno | Monóptero

3:00 p.m.: Taller de sensibilización: Orquídeas y polinización – un dúo perfecto | Aula Multifuncional

3:30 p.m.: Recorrido: Secretos de las orquídeas – sustrato, luz y vida | Auditorio - Sala 1

20 de septiembre

9:30 a.m.: Clase de yoga: Alma de orquídea | Mapa Principal

10:00 a.m.: Charla: Laboratorio de orquídeas – ciencia que florece | Auditorio - Sala 1

10:00 a.m.: Taller: Entre colores, olores y engaños – escultura de orquídeas | Aula Multifuncional / Domo Educativo

10:30 a.m.: Taller de botánica bordada | Auditorio - Sala 3

11:00 a.m.: Taller de dibujo: Orquideomanía para niños | Auditorio - Sala 2

11:00 a.m.: Taller didáctico de orquideofilia: Tras las formas y parentescos | Auditorio - Sala 1

11:00 a.m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo

12:00 m.: Taller: Orquídeas que hablan con aromas | Aula Ambiental

12:00 m.: Recorrido guiado por Gonzalo Ruiz en la exposición “De la teología a la orquideología” | Domo Educativo

1:00 p.m.: Taller: Raíces que flotan – creando vida con nuestras manos | Aula Multifuncional1:00 p.m.: Taller: El universo microbiano de las orquídeas | Aula Ambiental

1:30 p.m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo

2:00 p.m.: Taller: Tips de mantenimiento de orquídeas | Aula Ambiental

2:00 p.m.: Taller de ilustración: Entre polinizadores y flores | Auditorio - Sala 2

3:00 p.m.: Taller de sensibilización: Orquídeas y polinización – un dúo perfecto | Aula Multifuncional

3:00 p.m.: Crea tu separador floral | Domo Herbal

3:00 p.m.: Taller didáctico: ¿Orquídeas en Bogotá? | Auditorio - Sala 1

3:00 p.m.: Conciertazo: El eterno viaje | Maloca3:00 p.m.: Conversatorio sobre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Auditorio - Salas 3 y 4

3:00 p.m.: Recorrido: epífitas y bioindicadores – La ciudad como espacio de conservación | Plazoleta Principal

3:00 p.m.: Lecturas vivas de orquídeas del Jardín Botánico: Aprendiendo a identificar orquídeas | Auditorio - Sala 2

21 de septiembre

10:00 a.m.: Trivia botánica: ¿Quién quiere ser orquideólogo? | Morandina

10:00 a.m.: Cápsulas científicas: Encuentro con expertos en orquídeas | Auditorio - Salas 3 y 4

10:00 a.m.: Taller: Orquídeas del alma – un viaje de mindfulness a través de las emociones | Domo Herbal1

1:00 a.m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo1

1:00 a.m.: Conciertazo: El eterno viaje | Maloca

11:00 a.m.: Taller lúdico: Orquídeas curiosas | Auditorio - Sala 1

11:30 a.m.: Recorrido y taller: Historias de vuelo y color – polinizadores de las orquídeas | Auditorio - Sala 2

12:00 m.: Recorrido guiado por Gonzalo Ruiz en la exposición “De la teología a la orquideología” | Domo Educativo

12:00 m.: Taller de rondas ancestrales: Reconociendo la biodiversidad a través de la música y la danza | Morandina

2:00 p.m.: Recorrido guiado: Viaje entre orquídeas – Asociación Bogotana de Orquideología | Domo Educativo

2:00 p.m.: Taller de fotografía de orquídeas con celular | Lago Principal

2:30 p.m.: 3º Concierto de música medicina – Ensamble Guexica | Maloca

3:00 p.m.: Concierto: Dueto Filarmónica al Barrio – Orquesta Filarmónica de Bogotá | Auditorio

3:00 p.m.: Taller teórico-práctico: Uniendo pasiones al cultivar orquídeas miniatura y bonsáis | Sistemático

3:00 p.m.: Recorrido: epífitas y bioindicadores – La ciudad como espacio de conservación | Plazoleta Principal

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼