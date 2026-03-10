¿Qué ave de pico naranja se ve con frecuencia en los árboles de Bogotá y qué frutos come?

Mirla comiendo lo que parece un saúco. Foto: Pixabay

Si alguna vez ha visto un ave de pico naranja moviéndose entre los árboles o caminando por los jardines de Bogotá y se ha preguntado cuál es, es muy probable que se trate de la mirla, una de las aves más visibles y comunes de la ciudad. Aunque muchos la ven a diario, pocos saben que cumple un papel clave en los ecosistemas urbanos.

Además de su canto característico, la mirla (Turdus fuscater) es una gran dispersora de semillas, lo que significa que ayuda a que nuevas plantas crezcan y a que los ecosistemas se mantengan saludables. Esta especie, distribuida a lo largo de la cordillera de los Andes desde Colombia hasta Bolivia, se ha adaptado con facilidad a las ciudades, donde convive con la presencia humana y encuentra alimento en jardines, parques y zonas verdes.

Por eso, si quiere atraerlas y mantenerlas cerca, una de las mejores formas es crear un jardín pensado para ellas, y aqui le decimos como crearlo.

¿Qué come la mirla?

Antes de hablar de su alimentación, vale la pena entender el papel fundamental que cumple esta ave en los ecosistemas. Según la Secretaria de Ambiente de Bogotá, la mirla patinaranja (Turdus fuscater) es una de las especies más comunes de los Andes, distribuida desde Colombia hasta Bolivia. Su gran capacidad de adaptación le ha permitido habitar tanto bosques montanos como ciudades densamente pobladas, por lo que es frecuente verla en parques, jardines y zonas verdes de Bogotá.

Esta especie pertenece a la familia Turdidae y puede alcanzar entre 30 y 32 centímetros de longitud, lo que la convierte en el zorzal más grande de América del Sur. Machos y hembras tienen patas y pico de color naranja, aunque los machos adultos se distinguen por un anillo ocular amarillo-naranja que se hace más visible al alcanzar la madurez. Su robustez le permite soportar climas cambiantes de montaña y defender su territorio.

Esta ave es también un importante indicador del estado del ecosistema. Suele ser una de las primeras en cantar al amanecer y su canto no solo marca el inicio del día, sino que funciona como una señal territorial y una pista sobre la salud del entorno.

De hecho, según la Fundación Humedales de Bogotá, la presencia y abundancia de mirlas puede reflejar las condiciones de las zonas verdes. Cuando un ambiente se altera —por ejemplo, cuando un humedal pierde su equilibrio— especies más resistentes y adaptables, como las mirlas o los chamones, tienden a aumentar, mientras que otras aves más sensibles comienzan a disminuir.

Además, la mirla cumple funciones ecológicas clave. Por un lado, ayuda a controlar insectos y pequeños invertebrados; por otro, actúa como dispersora de semillas, ya que al alimentarse de frutos transporta las semillas a distintos lugares donde pueden germinar. Gracias a ello, contribuye a la regeneración de los bosques y al equilibrio de los ecosistemas andinos.

A pesar de su importancia, persiste el mito urbano de que la mirla es un ave invasora que afecta la diversidad. Sin embargo, según el Instituto Humboldt, se trata de una especie nativa. Aunque puede mostrarse territorial —especialmente en época de cría— y en ocasiones perseguir a otras aves, este comportamiento no es lo habitual. Si bien se han registrado casos de depredación, su dieta no se basa en otras aves. Estas interacciones hacen parte de su dinámica natural y no representan una amenaza para la biodiversidad.

También es importante no confundirla con los chamones, como ocurre con frecuencia. Pues son estas últimas aves las que suelen parasitar los nidos de especies como los copetones, depositando allí sus huevos para que otras aves los incuben y críen.

Por eso, aunque muchos la vean como un ave común, su presencia en la ciudad es una buena señal. Cada mañana, cuando su canto se escucha entre árboles y jardines, recuerda que la biodiversidad también habita en los espacios urbanos y que protegerla es clave para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas.

¿Cómo crear un jardín que atraiga mirlas?

La mirla tiene una dieta variada que le permite adaptarse con facilidad a los entornos urbanos. Se alimenta principalmente de frutos e invertebrados, por lo que es común verla explorando el suelo en busca de lombrices, insectos y pequeños organismos.

Por esta razón, si quiere atraer mirlas a su jardín, es importante crear un espacio que les ofrezca alimento, refugio y seguridad. Estos son algunos consejos sencillos para lograrlo:

Siembre plantas con frutos y bayas: Las mirlas se sienten especialmente atraídas por árboles y arbustos que producen frutos pequeños. Plantas como sauco, mora, cerezo o pomarrosa pueden convertirse en una fuente constante de alimento.
Priorice especies nativas: Las plantas propias de la región suelen ofrecer alimento más adecuado para las aves locales y ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema.
Evite el uso de pesticidas: Los químicos reducen la presencia de insectos y pueden afectar a las aves. Un jardín libre de pesticidas favorece la biodiversidad y mantiene una fuente natural de alimento.
Deje algunos espacios con suelo natural: Las mirlas suelen buscar lombrices e insectos en el suelo, por lo que áreas con césped, tierra o hojarasca facilitan su alimentación.
Ofrezca refugio con árboles y arbustos: Las ramas densas y la vegetación variada les brindan lugares seguros para descansar, protegerse y anidar.

Un tip que le damos es que puede crear un hotel para polizadores donde la mirla puede acercarse con seguridad.

Crear un jardín pensado para las mirlas no solo permite observarlas más de cerca, sino que también contribuye a fortalecer la biodiversidad urbana y a mantener ecosistemas más saludables dentro de la ciudad.

