¿Quiere tener una planta carnívora? Estos son sus cuidados

Algunas plantas carnívoras, como las del género Myrmecodia, han desarrollado estructuras especializadas para albergar colonias de hormigas. Las hormigas protegen a la planta de herbívoros y competidores, mientras que la planta les proporciona alimento y refugio. Foto: Pixabay - PublicDomainPicture

En el mundo de la huerta encontramos un amalgama de especies curiosas, esas que tienen hojas llamativas, colores exóticos e historias que las distinguen como verdaderamente únicas. Sin embargo, hay una en particular que ha capturado la imaginación colectiva, trascendiendo incluso a la ciencia ficción, llenándose de estereotipos: las plantas carnívoras. Estas fascinantes criaturas han sido inmortalizadas en la cultura popular a través de escenas de videojuegos donde devoran a personajes icónicos como Mario Bros, o se les ha rodeado de múltiples creencias como que comen dedos y manos.

Pero más allá de estas representaciones, las plantas carnívoras ofrecen una fascinante alternativa para aquellos que buscan desviarse del camino convencional en la jardinería. La Huerta habló con un vivero y emprendimiento de plantas carnívoras para traerle una guía completa de sus cuidados.

¿Qué son las plantas carnívoras?

La International Carnivorous Plant Society (ICPS), compuesta por biólogos, botanistas y conservacionistas, quienes dedican a la investigación y conservación de las plantas carnívoras, así como a documentar la diversidad de especies que existen en el planeta, definen que las plantas carnívoras son aquellas con flores que tienen la capacidad de depredar, matando animales para obtener nutrientes de sus cuerpos. Estas plantas comparten tres atributos distintivos que las diferencian de otras especies vegetales.

Las que capturan y matan a sus presas: Estas plantas poseen estructuras especializadas a través de cualquier forma o adaptación morfológica que directa o indirectamente conduce a la muerte de la víctima, como trampas o filamentos pegajosos, que atrapan a los insectos u otros pequeños animales. Ejemplos comunes incluyen la Venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) y la planta jarro (Sarracenia spp.).

Aquellas que cuentan con un mecanismo para facilitar la digestión de la presa: Estas plantas utilizan enzimas y otros procesos bioquímicos para descomponer y digerir a sus presas una vez capturadas. Pueden atraer presas animales mediante aromas dulces, néctar, coloración conspicua u otros medios visuales, lo que les permite atraer a los insectos hacia ellas. Un ejemplo destacado es la planta de jarra tropical (Nepenthes spp.).

Las que obtienen algún beneficio de los nutrientes asimilados de la presa: Algunas plantas carnívoras no matan activamente a sus presas, pero tienen relaciones simbióticas con microorganismos que descomponen a los insectos muertos, permitiendo que la planta absorba los nutrientes liberados. Un ejemplo es la planta de rocío (Drosera spp.).

Aunque genéricamente se les conoce como “plantas carnívoras”, para la gran mayoría de las especies, su principal presa son los insectos, por lo que el término “insectívoras” sería más preciso. Si bien es cierto que hay plantas carnívoras que ocasionalmente pueden consumir lagartos o mamíferos pequeños en sus hábitats naturales, estas especies generalmente se encuentran en los trópicos y no son comunes en los patios y jardines particulares, estando fuera del alcance humano. En su entorno natural, las plantas carnívoras prosperan en sitios húmedos y pobres en nutrientes, como ciénagas, pantanos, masas de agua, cursos de agua, bosques y áreas arenosas o rocosas.

Cuidados

Juan José Forero, fundador Carnívoros Lam, un vivero especializado en el cultivo de plantas carnívoras con más de 13 años de experiencia recomienda que: “los cuidados básicos de las plantas carnívoras, en términos generales, son una exposición solar considerable, preferiblemente luz directa durante al menos 8 horas diarias. El sustrato debe ser pobre en nutrientes y ácido, con una buena capacidad de retención de humedad, ya que estas plantas son originarias de suelos como los pantanos, que son pobres en nutrientes pero ricos en humedad”

Algo parecido, dice Jorge López, fundador de Rainforest Plantas Carnívoras, pues destaca la importancia del sustrato adecuado para el cultivo de estas fascinantes plantas. En general, él recomienda que se utilicen mezclas de sustratos con bajos niveles de nutrientes, como la turba rubia, perlita y musgo sphagnum deshidratado. Y recalca como manera de advertencia crucial que se debe evitar el uso de tierra negra o abonos que se usa para plantas de jardín convencionales, ya que esto podría resultar fatal para las plantas carnívoras.

“Otro punto es la humedad. Esta es fundamental para que las plantas carnívoras puedan cumplir todas sus funciones. Aunque varía según el género, en general, requieren un ambiente húmedo en el suelo. Por ejemplo, el género Nepenthes, Sarracenia y Darlingtonia requieren niveles de humedad específicos”, menciona Forero, donde agrega que “En cuanto al rango de temperaturas que pueden tolerar, depende de la especie y el género. Con más de 600 especies diferentes distribuidas en todo el mundo, excepto en la Antártida, las plantas carnívoras pueden encontrarse desde el nivel del mar hasta altitudes de 2600 o 3000 metros. En general, pueden soportar temperaturas desde varios grados bajo cero hasta alrededor de 50 o 55 grados Celsiu”

Por ello existe diferentes métodos para mantener una humedad alta y así crear un ambiente favorable para estas, dependiendo de la que tenga:

Pulverización regular: Utilizar un aspersor para rociar las hojas de las plantas con agua destilada o de lluvia es una forma sencilla y efectiva de aumentar la humedad en su entorno. La frecuencia de riego dependerá de las condiciones ambientales y del tipo de planta, pero en general, se recomienda hacerlo una o dos veces al día. Microclima vegetal: Agrupar varias plantas carnívoras en un mismo lugar crea un microclima que favorece la retención de la humedad. Las plantas liberan vapor de agua durante la transpiración, lo que contribuye a aumentar la humedad del aire en su entorno inmediato. Recinto cerrado: Colocar las plantas carnívoras en un terrario o vitrina es una excelente opción para mantener una humedad alta constante. Estos recintos cerrados aíslan las plantas del aire seco del ambiente exterior, permitiendo que la humedad generada por las propias plantas se conserve por más tiempo. Bandejas con agua: Llenar bandejas con grava o guijarros y colocar las macetas de las plantas carnívoras sobre ellas, asegurándose de que la base de las macetas no esté en contacto directo con el agua. A medida que el agua se evapora de las bandejas, aumentará la humedad ambiental alrededor de las plantas.

Tenga en cuenta algo y es que algunas plantas carnívoras hibernan, por lo que durante este tiempo, es importante no excederse con el riego y ser pacientes, no las meta a la nevera, estos expertos dicen que no es más que solo un mito. Solo es un proceso natural en el que las plantas descansan para luego retomar su crecimiento con más fuerza, por lo que averigüe si la suya lo hace.

¿Qué comen nuestras plantas?

Forero menciona que el tipo de insectos o empresas que ellas pueden capturar, es variado dependiendo también de las especies o en la zona donde estén. Pero, en términos generales, son plantas que pueden alimentarse de insectos como moscas, zancudos, polillas, pequeñas mariposas, arácnidos e incluso pequeñas aves.

Aun así, también hay quienes tienen un menú más curioso y variado como la Nepenthes, la cual poseen trampas lo suficientemente grandes como para atrapar ranas pequeñas, lagartijas de pequeño tamaño y en casos, pueden capturar pequeños roedores o incluso monos.

Otro caso curioso es que algunas de estas plantas, pueden establecer relaciones simbióticas beneficiosas con diversos animales.Por ejemplo, López menciona el caso de la Nepenthes lowiI, pues esta especie ha desarrollado jarros con dos tipos de zonas: una superior que produce néctar y atrae a una pequeña musaraña llamada Tupaia tana. La musaraña se alimenta del néctar y, al mismo tiempo, deposita sus heces en el interior del jarro, lo que proporciona a la planta los nutrientes que necesita para crecer. De hecho, existen numerosas interacciones similares de estás con hormigas, escarabajos, arañas e incluso ranas donde cada una obtiene un beneficio por la relación.

Tenga cuidado:

Evite tocar las hojas: Las hojas de las plantas carnívoras son delicadas y pueden dañarse fácilmente, no juegue con ellas ni con su comida. Déjelas cazar solas o traté de tocarlas mucho cuando le dé insectos.

Manipule con cuidado: Al trasplantar o realizar cualquier otra tarea, es importante sujetar la planta por el tallo y no por las hojas. Más que ellas lastimar a los humanos, nosotros podemos lastimarlas a ellas.

No les dé abono: Sí, la mayoría de plantas necesitan nutrientes que se le puede dar con el abono, pero con las carnívoras no es el caso. Forero recalca que las personas, al hacer esto, las pueden matar. Ya que estas plantas no requieren fertilización y nutrientes en su suelos.

¿Qué plantas puede tener como principiante?

López recomienda que las Droseras son una excelente opción. Las variedades como Drosera Capensis, Spatulata y Binata son fáciles de cuidar. Simplemente, hay que mantener el sustrato húmedo o incluso encharcado y proporcionarles algunas horas de sol y mucha luz. Además, se reproducen fácilmente por esquejes o semillas y son muy ornamentales.

Otras recomendaciones para principiantes son las Nepenthes como la Bloody Mary, Ventricosa y Rebecca Soper, que son de rápido crecimiento y sencillas de cuidar.

Hay otras especies que reciben un reconocimiento especial, aunque tienen un nivel de dificultad mucho mayor, son las nativas del país. En Colombia, contamos con diversas especies de plantas carnívoras, incluyendo géneros como Pinguicula, Drosera, y Utricularia, entre otros. Aproximadamente se han descubierto entre 9 a 12 especies diferentes en el país.

Una de estas especies es la Pinguicula elongata, que se encuentra en los páramos de Bogotá y es endémica de Colombia. Ambos viveros recalcan que, lamentablemente, esta especie es poco conocida por la mayoría de las personas, se tiene poco cuidado con ellas; sin embargo, es crucial preservarla en nuestro país.

