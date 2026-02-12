¿Realmente sirve enterrar un pedazo de lengua de suegra y por qué lo recomiendan?

La Sansevieria, o lengua de suegra, es una de las plantas más recurrentes en los hogares. Foto: Pixabay

Pocas plantas han acumulado tantas creencias populares como la lengua de suegra. En patios, balcones y jardines, es común escuchar que basta con cortar un trozo de hoja y enterrarlo para que algo “bueno” ocurra en la tierra. La práctica no es nueva: ha circulado durante años como un consejo sencillo, casi infalible, que pasa de voz en voz.

Pero más allá del mito y la costumbre, vale la pena preguntarse qué sucede realmente cuando se entierran fragmentos de esta planta en una maceta o junto a otras especies. ¿Es solo una tradición o hay una explicación detrás?

¿Sirve realmente enterrar la lengua de suegra?

La respuesta corta es no. No existe evidencia científica que respalde la creencia de que enterrar trozos de hojas de lengua de suegra, conocida científicamente como Dracaena trifasciata beneficie al suelo o a las plantas cercanas. Aunque algunas especies pueden favorecerse mutuamente en lo que se conoce como asociación de cultivos , esta planta ornamental no tiene un efecto específico demostrado sobre otras especies cultivadas a su alrededor.

De acuerdo con la base de datos botánica Plants For A Future, la especie no registra usos alimentarios conocidos y su valor principal es ornamental. Su uso va más a prácticas tradicionales como medicinales, por ejemplo, en decocciones utilizadas contra parásitos internos o en tratamientos populares para fiebre, dolor dental y afecciones del oído.

Esto no significa que la práctica sea inútil en todos los casos. Enterrar una hoja puede servir como método de propagación, ya que esta especie puede generar nuevas plantas a partir de fragmentos de hoja cuando las condiciones de drenaje y humedad son adecuadas. Sin embargo, su presencia en la maceta no fertiliza ni estimula el crecimiento de las plantas vecinas.

¿Y usarla para compost?

Tampoco representa un gran aporte si se trata de unas pocas hojas. Como le explicamos en este artículo, el compost de calidad se obtiene mediante la descomposición controlada de diversos residuos orgánicos —restos vegetales, hojas secas y desechos de cocina— que, al transformarse, generan un material rico en nutrientes y microorganismos beneficiosos.

Una hoja aislada difícilmente aportará cantidades significativas de materia orgánica, y dejar restos vegetales en la superficie de la maceta o del jardín sin una descomposición adecuada puede favorecer la aparición de hongos, plagas o problemas de aireación del suelo, como advierte el Programa de Extensión de la Iowa State University.

¿Y si se cultiva junto a otras plantas?

Cuando la lengua de suegra está viva, la situación cambia ligeramente, aunque tampoco se deben esperar efectos extraordinarios. Se trata de una especie resistente, de crecimiento lento y hojas erectas que pueden alcanzar entre 60 cm y más de 1 m según las condiciones, lo que puede ayudar a crear una ligera barrera contra corrientes de aire o proporcionar algo de sombra a especies más sensibles.

Su bajo consumo de agua y su tolerancia a condiciones secas hacen que generalmente no compita de forma intensa por recursos con otras plantas, siempre que se combine con especies de necesidades similares. Sin embargo, el riego excesivo —una de las principales causas de muerte de la especie— puede afectar negativamente a todas las plantas de la maceta si se manejan juntas.

¿Puede servir como planta “trampa” contra plagas?

Puede funcionar como apoyo dentro de una estrategia de manejo de plagas. De acuerdo con el Programa de Maestros Jardineros de la Universidad Estatal de Pensilvania, las hojas de la sansevieria contienen saponinas, compuestos naturales que actúan como mecanismo de defensa química y pueden resultar tóxicos si se ingieren. Estas sustancias pueden afectar a ciertos insectos que mastican el tejido vegetal, lo que le da potencial como planta trampa alrededor de especies más delicadas.

Eso sí, no se trata de un método infalible ni sustituye un manejo integral. Si la planta llega a concentrar la presencia de insectos, el ejemplar afectado debe retirarse, podarse o tratarse oportunamente para evitar que la infestación se propague al resto del cultivo.

En síntesis, enterrar hojas de lengua de suegra no aporta beneficios comprobados al suelo ni a otras plantas. Su mejor aporte al jardín es ornamental y estructural cuando se cultiva.

