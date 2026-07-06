Sábila en casa: cómo sembrarla, técnicas y cuidados

an aloe vera plant Foto: Getty Images/iStockphoto - 200mm

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Hay plantas que nunca pasan de moda, y la sábila es una de ellas. Es común encontrarla colgando en la entrada de una casa, formando parte de la tradicional botica de la abuela o creciendo en patios y huertas familiares, aportando color, vida y algunos remedios naturales de la botica de la abuela.

Pero más allá de sus usos cotidianos, la sábila también es una planta ornamental y de fácil cultivo. Sus hojas gruesas y carnosas, capaces de almacenar agua, la hacen resistente y sencilla de cuidar, incluso para quienes tienen poca experiencia con las plantas. Por ello, si está pensando en incorporarla a su huerta o quiere aprender a cultivarla correctamente, esta guía reúne todo lo que necesita saber para mantener una sábila sana y vigorosa.

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¿Cómo sembrarla y qué técnicas usar?

La forma más sencilla de cultivar la sábila es mediante hijuelos, pequeñas plantas que nacen alrededor de la planta madre. Según explica el portal especializado PurPlant, este método de reproducción es el más utilizado porque es fácil de realizar y garantiza que la nueva planta conserve las mismas características de la original.

Una vez que los hijuelos alcanzan entre 5 y 10 centímetros de altura y cuentan con algunas raíces propias, ya están listos para ser trasplantados.

Eso sí, aunque pueden sembrarse en cualquier momento si las condiciones son favorables, el periodo de mayor crecimiento suele presentarse cuando hay temperaturas cálidas y buena iluminación, lo que facilita su adaptación.

Para realizar el trasplante, siga estos pasos:

Prepare los materiales: necesitará una maceta con orificios de drenaje, un sustrato para suculentas o una mezcla de tierra con arena, y un cuchillo limpio y afilado en caso de que sea necesario separar los hijuelos.

Separe los hijuelos: retírelos con cuidado de la planta madre, procurando conservar la mayor cantidad posible de raíces.

Deje cicatrizar: coloque los hijuelos en un lugar seco y con sombra entre 24 y 48 horas para que el corte cicatrice y disminuya el riesgo de infecciones.

Realice la siembra: llene la maceta con el sustrato y plante el hijuelo, cubriendo bien las raíces y asegurándose de que quede firme.

Espere antes de regar: no aplique agua inmediatamente después del trasplante. Espere unos días para que las raíces se adapten y luego realice un riego ligero.

¿Y cómo puede cuidar la planta?

Como le mencionamos, la sábila es una de las plantas más resistentes que se pueden tener en casa. Tolera periodos de sequía, requiere pocos cuidados y puede vivir durante muchos años. Sin embargo, para que crezca vigorosa, produzca nuevas hojas y se mantenga saludable, es importante brindarle las condiciones adecuadas.

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De acuerdo con las recomendaciones del Jardín Botánico de Nueva York, estos son los cuidados esenciales:

Luz: ubique la planta en un lugar donde reciba al menos seis horas de luz al día. La exposición directa al sol favorece un crecimiento compacto y evita que las hojas se alarguen o que el tallo se debilite. Si el espacio cuenta con poca iluminación natural, puede complementarse con luz artificial durante varias horas al día.

Riego: riegue de forma abundante, pero únicamente cuando el sustrato esté casi seco, permitiendo que el agua escurra completamente. Evite dejar agua acumulada en el plato de la maceta y procure que no permanezca entre las hojas, ya que esto favorece la pudrición.

Temperatura: la sábila se desarrolla bien en ambientes templados y soporta las temperaturas habituales de una vivienda. Lo ideal es mantenerla en un lugar con buena ventilación, alejada de corrientes de aire frío o de cambios bruscos de temperatura, que pueden afectar su crecimiento.

Fertilización: requiere grandes cantidades de nutrientes. Basta con aplicar un fertilizante orgánico balanceado para plantas de interior de forma ocasional durante su etapa de crecimiento, siempre siguiendo las dosis recomendadas para evitar excesos.

Periodo de descanso: durante las épocas en las que la planta reduce naturalmente su crecimiento, disminuya la frecuencia de riego y suspenda la fertilización. Ojo, aunque necesite menos agua, continúe proporcionándole buena iluminación para que conserve su vigor.

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